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WebMoney потрапила до
списку санкцій РНБО України

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:38

Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

я так понял, что рнбо пофик сколько денег граждан Украины в этой системе.
хоть бы предупредили. резкие как понос, особенно когда это не надо.
что теперь пользователям делать?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:12

Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Это санкции опять против самого же народа Украины, то же безобразие что с блокировкой ВК и прочих.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:13

  EKO написав:То есть, финансовая деятельность, и в интернете, и физически, на территории Украины банка, который на 60% принадлежит правительству России, читай государству-агрессору (ВТБ), все пять лет после аннексии Крыма - это нормально? А работа электронной платежной системы, официально зарегистрированной в стране ЕС - это вражье. Ну тогда, у этих "деятелей" точно что то не то с головой. У меня когнитивный диссонанс. В какой стороне враги?

Какая разница где зарегистрирована компания, если с помощью неё начисляется ботам и "трактористам" дамбасса зп из-за поребрика ?! ))) Сушите вёсла! Нехай щастить.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:14

  Pegasmaster написав:я так понял, что рнбо пофик сколько денег граждан Украины в этой системе. хоть бы предупредили. резкие как понос, особенно когда это не надо. что теперь пользователям делать?

"Пользователи" могут купить билет на запоребрик.
locustsucol
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