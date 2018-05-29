WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

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greenozon підпис поставлено правда там ще є 7 петицій стосовно вебмані, як би придумати систему яка б запобігала дублюванню петицій (хіба що, так комусь вигідно, коли петицій на одну тему багато і жодна не отримує 25 тис)
locustsucol написав:"Пользователи" могут купить билет на запоребрик.
у вэбмани в Украине 4 миллиона пользователей. всем запоребрик билеты покупать? можно же было заранее предупредить.
У нас вообще-то война, и мы, как и запоребрик, максимальный урон наносим противнику. Ты еще скажи, что покупателей сигарет, произведенных в расеи мы должны о чем-то предупреждать. Нет. Тихо и внезапно, как и с Крымом, с Донбассом, со всеми обстрелами и заказными убийствами, терактами. Все расейское - токсично, для всего мира.