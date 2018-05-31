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WebMoney потрапила до
списку санкцій РНБО України

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:00

ресурс webmoney.ua досі живий
і досі показує (вже неактуальну) рекламу -

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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:05

Друзі! давайте активніше петиціювати! :)


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Залишилося 87 днів

https://petition.president.gov.ua/petition/45006
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:14

greenozon
підпис поставлено 8)
правда там ще є 7 петицій стосовно вебмані, як би придумати систему яка б запобігала дублюванню петицій (хіба що, так комусь вигідно, коли петицій на одну тему багато і жодна не отримує 25 тис)
franciskoua
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:45

Дякую!

вйо вперед

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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:33

  Pegasmaster написав:
  locustsucol написав:"Пользователи" могут купить билет на запоребрик.

у вэбмани в Украине 4 миллиона пользователей.
всем запоребрик билеты покупать?
можно же было заранее предупредить.

У нас вообще-то война, и мы, как и запоребрик, максимальный урон наносим противнику. Ты еще скажи, что покупателей сигарет, произведенных в расеи мы должны о чем-то предупреждать. Нет. Тихо и внезапно, как и с Крымом, с Донбассом, со всеми обстрелами и заказными убийствами, терактами. Все расейское - токсично, для всего мира.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:37

locustsucol
Странно, что Вы в противники записали народ Украины. В итоге украинские пользователи WM пострадали больше всего.
ПолеКуру
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:34

locustsucol
Смысл этой санкции - затрудним жителям Украины выводить WMU? Другие титульные знаки обмениваются без проблем. Люди зарабатывали деньги в России, Белоруссии, других странах и тратили их в Украине. Теперь этот поток стал заметно меньше. Кому от этого лучше?
Запрещайте все торговые отношения с Россией, перекрывайте ж/д и авиасообщения, у нас же война. Да 90% политиков Украины на этой войне деньги делают, поэтому и не прекращается она.
ПолеКуру
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:15

виявляється WMU це лише квіточки
а от що реально страшно -


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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:15

  ПолеКуру написав:locustsucol
Смысл этой санкции - затрудним жителям Украины выводить WMU? Другие титульные знаки обмениваются без проблем. Люди зарабатывали деньги в России, Белоруссии, других странах и тратили их в Украине. Теперь этот поток стал заметно меньше. Кому от этого лучше?
Запрещайте все торговые отношения с Россией, перекрывайте ж/д и авиасообщения, у нас же война. Да 90% политиков Украины на этой войне деньги делают, поэтому и не прекращается она.

Поток пойдет минуя систему Вебмани.
Сам для себя с удивлением нашел более дешёвые и удобные альтернативы.
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