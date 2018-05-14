RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фіскали вимагають від українців
податки з кредитів - ЗМІ

Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:10

Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
При списанні частини кредитного боргу потрібно платити з відповідної суми 19,5%

Дивися повний текст Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82135
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:10

поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?
arheops
 
Повідомлень: 592
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:31

  arheops написав:поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?

Мы всегда должны государству.
Каждый человек рождается свободным, но с первой секунды своей жизни становится рабом государственных законов. Все по честному.
p_a_l
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Пон 14 тра, 2018 21:26
79 6312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 00:38
1007qwert
Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
R2 » Чет 24 тра, 2018 12:58
8 368
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 23:04
locustsucol
Більшість українців готові голосувати за приєднання до... 1, 2, 3
R2 » Суб 19 тра, 2018 19:03
28 4529
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 19:40
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6677)
25.05.2018 08:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.