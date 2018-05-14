При списанні частини кредитного боргу потрібно платити з відповідної суми 19,5%
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:10
Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ
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Дивися повний текст Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:10
поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?
Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:31
Мы всегда должны государству.
Каждый человек рождается свободным, но с первой секунды своей жизни становится рабом государственных законов. Все по честному.
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