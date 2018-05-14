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Фіскали вимагають від українців
податки з кредитів - ЗМІ

Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:10

Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
При списанні частини кредитного боргу потрібно платити з відповідної суми 19,5%

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:10

поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:31

  arheops написав:поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?

Мы всегда должны государству.
Каждый человек рождается свободным, но с первой секунды своей жизни становится рабом государственных законов. Все по честному.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:28

Скопировали жлобы налог у москалей ( от 11 апреля 2012 г):
"При прощении банком задолженности по основному долгу (кредиту), а также задолженности по непогашенным процентам с должника снимается обязанность по возврату основного долга (кредита), а также процентов по кредитному договору и, соответственно, у него появляется возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть у него возникает экономическая выгода в денежной форме. Таким образом, сумма основного долга (кредита), а также суммы долга в виде процентов по кредиту, прощенные банком физическому лицу, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке по ставке в размере 13 процентов.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:37

  arheops написав:поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?

а что не так? инвалиды разве имеют какое-то освобождение от уплаты налогов?
deniska
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:40

  zloy_ukr написав:Скопировали жлобы налог у москалей ( от 11 апреля 2012 г):
"При прощении банком задолженности по основному долгу (кредиту), а также задолженности по непогашенным процентам с должника снимается обязанность по возврату основного долга (кредита), а также процентов по кредитному договору и, соответственно, у него появляется возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть у него возникает экономическая выгода в денежной форме. Таким образом, сумма основного долга (кредита), а также суммы долга в виде процентов по кредиту, прощенные банком физическому лицу, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке по ставке в размере 13 процентов.

я уже неоднократно писал о том, что наши депутаты под копирку копируют законы из рашки с некоторым опозданием, т.к. зачем напрягаться, если можно взять готовое. за что меня неоднократно банили и называли агентом кремля :)
deniska
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:02

  arheops написав:поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?

19,5к
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:05

  arheops написав:поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?


да именно так - прощенный долг это доход как зарплата, как подарок, как наследство, но если при подарках и наследстве есть исключения (от родственников 1-й группы не облагается) то в прощенном долге нет исключений. Любой прощенный долг = налог.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:46

  IMPRINTER написав:
  arheops написав:поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?


да именно так - прощенный долг это доход как зарплата, как подарок, как наследство, но если при подарках и наследстве есть исключения (от родственников 1-й группы не облагается) то в прощенном долге нет исключений. Любой прощенный долг = налог.


1) Гос банк даёт кредит (на утепеление, кредитная карта и т.д.)
2) За чихание или прыжок на месте начислем штраф 100500 денег
3) Прощаем штраф
4) Профит! Чел должен государству 20К денег (19,5% * 100500)
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