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Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:10
Пропонуємо до обговорення:
При списанні частини кредитного боргу потрібно платити з відповідної суми 19,5%
Дивися повний текст Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:10
поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?
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arheops
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:31
arheops написав:
поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?
Мы всегда должны государству.
Каждый человек рождается свободным, но с первой секунды своей жизни становится рабом государственных законов. Все по честному.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:28
Скопировали жлобы налог у москалей ( от 11 апреля 2012 г):
"При прощении банком задолженности по основному долгу (кредиту), а также задолженности по непогашенным процентам с должника снимается обязанность по возврату основного долга (кредита), а также процентов по кредитному договору и, соответственно, у него появляется возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть у него возникает экономическая выгода в денежной форме. Таким образом, сумма основного долга (кредита), а также суммы долга в виде процентов по кредиту, прощенные банком физическому лицу, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке по ставке в размере 13 процентов.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:37
arheops написав:
поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?
а что не так? инвалиды разве имеют какое-то освобождение от уплаты налогов?
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deniska
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:40
zloy_ukr написав:
Скопировали жлобы налог у москалей ( от 11 апреля 2012 г):
"При прощении банком задолженности по основному долгу (кредиту), а также задолженности по непогашенным процентам с должника снимается обязанность по возврату основного долга (кредита), а также процентов по кредитному договору и, соответственно, у него появляется возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть у него возникает экономическая выгода в денежной форме. Таким образом, сумма основного долга (кредита), а также суммы долга в виде процентов по кредиту, прощенные банком физическому лицу, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке по ставке в размере 13 процентов.
я уже неоднократно писал о том, что наши депутаты под копирку копируют законы из рашки с некоторым опозданием, т.к. зачем напрягаться, если можно взять готовое. за что меня неоднократно банили и называли агентом кремля
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:02
arheops написав:
поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?
19,5к
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edvardd
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:05
arheops написав:
поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?
да именно так - прощенный долг это доход как зарплата, как подарок, как наследство, но если при подарках и наследстве есть исключения (от родственников 1-й группы не облагается) то в прощенном долге нет исключений. Любой прощенный долг = налог.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:46
IMPRINTER написав: arheops написав:
поправьте меня, тоесть если вот человек попал в ДТП и стал инвалидом, изза чего не смог вернуть банку 100к долларов, банк ему простил и он теперь должен государству 18к?
да именно так - прощенный долг это доход как зарплата, как подарок, как наследство, но если при подарках и наследстве есть исключения (от родственников 1-й группы не облагается) то в прощенном долге нет исключений. Любой прощенный долг = налог.
1) Гос банк даёт кредит (на утепеление, кредитная карта и т.д.)
2) За чихание или прыжок на месте начислем штраф 100500 денег
3) Прощаем штраф
4) Профит! Чел должен государству 20К денег (19,5% * 100500)
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:59
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прощение штрафа не является доходом.
кредит является - вы получили деньги на руки - потратили их, т.е. получили благо.
вам их простили, т.е. по сути кредит теперь квалифицируется как подарок. подарок облагается налогом.
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