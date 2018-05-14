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Фіскали вимагають від українців
податки з кредитів - ЗМІ

Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:50

  IMPRINTER написав:ЯЧитатель

прощение штрафа не является доходом.

кредит является - вы получили деньги на руки - потратили их, т.е. получили благо.
вам их простили, т.е. по сути кредит теперь квалифицируется как подарок. подарок облагается налогом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 22.05.2018 р. № 60-0006/28124


Департамент бухгалтерського обліку Банкам України

Про надання інформації про суми прощеного боргу
У зв'язку зі зверненням Державної фіскальної служби України до Національного банку України стосовно надання банками інформації про документальне підтвердження факту повідомлення платників податку на доходи фізичних осіб про прощення (анулювання) їм боргу, а також дотримання банками вимог Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13 січня 2015 року, повідомляємо таке.

На виконання вимог податкового законодавства для забезпечення адміністрування податку на доходи фізичних осіб та військового збору кредитор повідомляє фізичну особу - боржника та контролюючий орган про суми прощеного (анульованого) боргу в розрізі його складових.

Зважаючи на зазначене, у розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, та сум утриманого з них податку (далі - форма № 1 ДФ) відображаються суми боргу, прощеного (анульованого) банком за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, з ознаками:

"126" - у частині оподатковуваного доходу у вигляді основної суми боргу (кредиту), у разі якщо його розмір перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року (підпункт "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (далі - Кодекс);

"127" - у частині, що не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, а саме:

основна сума боргу (кредиту), яка не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, та/або сума процентів, комісії, штрафних санкцій/пені (підпункту 165.1.55 пункту 165.1 статті 165 Кодексу);

сума у розмірі різниці між основною сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті, не погашеним до 1 січня 2014 року, визначена за офіційним курсом Національного банку України на дату зміни валюти зобов'язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом Національного банку України станом на 1 січня 2014 року, а також сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені) за такими кредитами (пункт 8 підрозділу 1 розділу XX Кодексу).
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ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:27

Инициативы наших фисКалов уже не удивляют.
А как вам налог с кешбека? Заплатив налоги с дохода тратишь условные 1000грн. А где-нибудь через месяц банк, мпс или кто-то еще с уплаченных тобой денег, с которых уже заплачены налоги хочет вернуть тебе десятку-так твоя же уплаченная десятка уже считается доходом!
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:41

Это ещё ерунда. Дал когда то знакомому кредит 5000USD. Нотариус оформлял в гривнах под 3% годовых, т. к. USD у нас по закону нельзя. 5000х5=25000 грн. Знакомый отдавть в USD кредит не захотел. Подал в суд. Суд длился 1,5 года. USD скакнул. Суд вынес решение отдать мне в грн. на дату подачи документов в суд. т. е. 5000х5+750( 1год)=25750 грн.
А USD уже по 12 грн. 25750/12=2145USD. 5000-2114=2886USD-влет. Так еще и налог заплатил с 750 грн. Цифры написал условно, точно не помню.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:18

круче было бы сдирать налоги между розничной ценой товара и ценой со скидкой...
регулярная цена 100 000, со скидкой 90 000, а с 10 000 отдай недополученную прибыль государства. :mrgreen:

зы вроде одно время компенсацию страховой для возмещения ремонта после дтп пытались выдавать за получение дохода пострадавшему. страховая оплатила восстановление авто, а владелец должен с суммы оплатить налог на прибыль. поправьте если не прав...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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