Фіскали вимагають від українців податки з кредитів - ЗМІ

Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:50

IMPRINTER написав: ЯЧитатель



прощение штрафа не является доходом.



кредит является - вы получили деньги на руки - потратили их, т.е. получили благо.

вам их простили, т.е. по сути кредит теперь квалифицируется как подарок. подарок облагается налогом. прощение штрафа не является доходом.кредит является - вы получили деньги на руки - потратили их, т.е. получили благо.вам их простили, т.е. по сути кредит теперь квалифицируется как подарок. подарок облагается налогом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИЛИСТвід 22.05.2018 р. № 60-0006/28124Департамент бухгалтерського обліку Банкам УкраїниПро надання інформації про суми прощеного боргуУ зв'язку зі зверненням Державної фіскальної служби України до Національного банку України стосовно надання банками інформації про документальне підтвердження факту повідомлення платників податку на доходи фізичних осіб про прощення (анулювання) їм боргу, а також дотримання банками вимог Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13 січня 2015 року, повідомляємо таке.На виконання вимог податкового законодавства для забезпечення адміністрування податку на доходи фізичних осіб та військового збору кредитор повідомляє фізичну особу - боржника та контролюючий орган про суми прощеного (анульованого) боргу в розрізі його складових.Зважаючи на зазначене, у розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, та сум утриманого з них податку (далі - форма № 1 ДФ) відображаються суми боргу, прощеного (анульованого) банком за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, з ознаками:"126" - у частині оподатковуваного доходу у вигляді основної суми боргу (кредиту), у разі якщо його розмір перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року (підпункт "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (далі - Кодекс);"127" - у частині, що не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, а саме:основна сума боргу (кредиту), яка не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, та/або сума процентів, комісії, штрафних санкцій/пені (підпункту 165.1.55 пункту 165.1 статті 165 Кодексу);сума у розмірі різниці між основною сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті, не погашеним до 1 січня 2014 року, визначена за офіційним курсом Національного банку України на дату зміни валюти зобов'язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом Національного банку України станом на 1 січня 2014 року,за такими кредитами (пункт 8 підрозділу 1 розділу XX Кодексу).....