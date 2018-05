Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 29 тра, 2018 12:55 Итоги: Мировой фондовый рынок 29.05.18 США



Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов коммунальных услуг, потребительских услуг и потребительских товаров. Рынок демонстрирует неуверенность на фоне негативной динамики со в секторах нефти и газа, сырья и телекоммуникаций.



В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам пятничных торгов были акции Intel Corporation, которые подорожали на $0,69 (1,26%), закрывшись на отметке в $55,44. Котировки UnitedHealth Group Incorporated выросли на $2,22 (0,91%), завершив торги на уровне $244,95. Бумаги Procter & Gamble Company выросли в цене на $0,54 (0,73%), закрывшись на отметке $74,31.

Лидерами падения стали акции Chevron Corp, цена которых упала на $4,42 (3,49%), завершив сессию на отметке 122,19. Акции Exxon Mobil Corp поднялись на $1,56 п. (1,94%), закрывшись на уровне $78,71, а Caterpillar Inc снизились в цене на $1,85 п. (1,17%) и завершили торги на отметке $155,85.



В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов 25 мая были акции Foot Locker Inc, которые подорожали на 20,16% до отметки 55,74, Quest Diagnostics Incorporated, которые набрали 4,88%, закрывшись на уровне $105,81, а также акции Lennar Corp B, которые повысились на 3,86%, завершив сессию на отметке $43,09.



Лидерами падения стали акции Gap Inc, которые снизились в цене на 14,57%, закрывшись на отметке $28,15. Акции компании Ross Stores Inc потеряли 6,77% и завершили сессию на уровне $77,34. Котировки DXC Technology Co снизились в цене на 5,51% до отметки $94,21.



В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции VistaGen Therapeutics Inc, которые подорожали на 51,55% до отметки $1,470, Adomani Inc, которые набрали 50,46%, закрывшись на уровне 1,64, а также акции Pyxis Tankers Inc, которые повысились на 21,30%, завершив сессию на отметке $1,3100.



Лидерами падения стали акции Tintri Inc, которые снизились в цене на 40,60%, закрывшись на отметке $0,35. Акции компании Comstock Holding Companies Inc потеряли 22,91% и завершили сессию на уровне $3,970. Котировки ProPhase Labs Inc снизились в цене на 19,44% до отметки $3,190.



На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (101) превысило количество закрывшихся в минусе (85), а котировки 15 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 0 компаний подешевели, 0 выросли.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 5,51% до отметки 13.22



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,24%, до 24 753,09 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,24%, до 2 721,33 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился на 0,13%, до 7 433,85 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник отрицательным изменением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, при резком снижении итальянского рынка из-за перспективы новых выборов. Также политическая неопределенность имеется в отношении Испании.



Снижение происходило на низком объеме, из-за выходных в США и Великобритании.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,32%, на прошлой неделе индекс снизился на 0,9%, после восьми недель роста подряд, что стало самой длительной серией роста с июня 2014 г.



Пара евро-доллар продолжила снижение (-0,1%).

В понедельник президент Италии Маттарелла попросил образовать новое правительство бывшего экономиста МВФ Коттарелли. Ранее Маттарелла отклонил кандидата от альянса евроскептиков. В ответ эти партии призвали к новым выборам (последние состоялись в марте).



Ранее опасения, что альянс евроскептиков бросит вызов правилам ЕС по бюджету сократит налоги при росте расходов, вызвали рост доходности итальянских облигаций.



В Испании предстоит голосование по доверию премьер-министру Рахою после коррупционного дела, которое привело к обвинениям бывшего казначея партии и других партийных руководителей. Голосование будет в пятницу, дебаты в парламенте начнутся в четверг.



Немецкий DAX просел на 0,58%, до 12 863,46 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,61% — на отметке 5 508,93 пункта.



В Великобритании последний понедельник мая является весенним банковским выходным.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно негативной динамикой, поддержав пессимизм на европейских площадках на фоне политических новостей из Италии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47%, до 310,46 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,07%, до 1786,71 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index упал на 1%, до 30484,58 пункта, корейский KOSPI - на 0,88%, до 2457,25 пункта.



Японский Nikkei 225 сократился на 0,55%, до 22358,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,16%, до 6013,6 пункта.



Снижение на биржах Азии обусловлено распространением пессимистичных настроений в Европе, где основные биржевые площадки завершили торги понедельника и открыли торги вторника снижением на фоне неопределенной политической ситуации в Италии. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный «Движением 5 звезд» и «Лигой» кандидат Джузеппе Конте.



В центре внимания рынков оказалась политическая ситуация в Италии, это оказывает давление на покупки рисковых активов.



Кроме того, инвесторы продолжили следить за подготовкой к саммиту КНДР и США, намеченного на 12 июня. Агентство Ренхап сообщило, что высокопоставленные чиновники КНДР и США встретятся во вторник в Сингапуре для обсуждения вопросов протокола и безопасности в связи с предстоящей встречей лидеров двух стран - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На прошлой неделе Дональд Трамп объявлял об отмене переговоров с КНДР, однако позднее заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.



Также участники торгов обратили внимание на статистику из Японии, где безработица с учетом сезонных колебаний в апреле сохранилась на уровне марта в 2,5%, что полностью совпало с прогнозом аналитиков.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в понедельник показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,2% - до 2311,28 пункта, РТС снизился на 0,23%, до 1167,21 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.55 Киева вырос на 0,15% - до 62,38 RUB/USD, курс евро снизился на 0,1%, до 72,51 RUB/EUR. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне упала на 1,66% - до $75,17 за баррель.



Акции Сбербанка подорожали на 0,57%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,07%, «Газпрома» — на 0,1%. Бумаги «АЛРОСы» упали в цене на 0,63%, Московской биржи — на 0,71%.



Российский фондовый рынок провел в понедельник безыдейный торговый день. Иностранных инвесторов на площадке почти нет, внешних новостей мало, и на фоне такого сплина даже дневной провал в нефти не выглядел катастрофичным. Индекс Мосбиржи балансирует в пределах 2 300—2 315 пунктов, объемов не хватает для направленного движения. Учитывая, что на прошлой неделе активизировался отток финансовых средств нерезидентов из российских активов из-за страха принятия закона об уголовной ответственности за исполнение санкционных ограничений, есть основания полагать, что на этой неделе отток как минимум сохранится в силе, а если появится новая информация на этот счет, то усилится. Это вынудит биржевые индикаторы сползать. Пока же актуален «боковик» для индекса Мосбиржи в пределах 2 280—2 315 пунктов и 1 150—1 175 пунктов для индекса РТС.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 25 мая, понизился на 3,21 пункта или на 0,71% до уровня 447,55 пунктов.



Объем торгов за день составил 544,4 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 24 мая, ПФТС-индекс понизился на 15,44 пункта или на 3,31% до уровня 450,76 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 132,49 пунктов или на 42,07% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 25 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу после того, как накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.



По состоянию на 7.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,07%, до 3152,35 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,37%, до 1820,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,26%, до 30681,12 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 0,2%, до 2462,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%, до 6029,8 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,03%, до 22443,62 пункта.



Дональд Трамп в четверг сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за последних «враждебных» заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.



После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.

«Я подозреваю, что они не могут договориться о денуклеаризации. Но, судя по комментариям с обеих сторон, ни один из них (лидеров США и КНДР) не исключает проведения встречи в будущем. Поэтому я не ожидаю немедленной эскалации военной напряженности», - прокомментировал ситуацию старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в «минусе», кроме японского Nikkei 225. Инвесторы сохраняют осторожность после отмены президентом США Дональдом Трампом встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,42%, до 3141,3 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,93%, до 1810,03 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,56%, достигнув 30588,04 пункта, а южнокорейский KOSPI - на 0,21%, до 2460,8 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,07%, до 6032,8 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 0,06%, до 22450,79 пункта.



Инвесторы по-прежнему обеспокоены в связи с новостями по встрече США и КНДР, что негативно отразилось на динамике бирж региона. Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил в письме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за последних «враждебных» заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.



Позднее заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.



При этом удешевление иены к доллару поддержало японский индекс Nikkei 225, так как более слабая иена увеличивает доходы японских экспортеров в национальной валюте.



В-третьих, ключевые европейские фондовые индексы растут на торгах в пятницу.



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.15 Киева вырос на 0,18% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 730,92 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,03%, до 12 987,34 пункта.



Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,43% — на отметке 5 572,52 пункта.



Отечественный рынок Украины в пятницу продолжил нисходящую динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,29% - до 1641,27 пункта, индекс ПФТС - на 0,71%, до 447,55 пункта.



Объем торгов на УБ составил 7,5 млн. грн., в том числе акциями - 6,5 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 544,4 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Турбоатома (-9,98%), Райффайзен Банка Аваль (-2,33%) и Укрнафты (-2,01%).

Выросли в цене только акции Донбассэнерго (+1,41%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-5,03%) и Мотор Сичи (-3,03%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 1,05% - до 492,88 пунктов при объеме торгов 6,04 млн. злотых (44,4 млн. грн.).



В «индексной корзине» снизились в цене акции «Кернела» (-3,11%), «Овостара» (-2,02%) и «Милкиленда» (-0,79%).

Подорожали акции KSG Agro (+2,94%), «Астарты» (+2,2%) и «Агротона» (+0,46%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 21 – 25 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 471,41 к отметке 447,55 пунктов, потеряв 23,86 пункта или 5,06%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,00 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 14 – 18 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 474,08 к отметке 471,41 пунктов, потеряв 2,67 пункта или 0,56%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,71 млн. грн.



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, японский Nikkei теряет почти 0,9% на фоне новостей о планах Apple.



По состоянию на 8.10 Киева Nikkei 225 снижался на 0,87% - до 22284,48 пункта. Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,59% - до 3116,59 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,26%, до 1801,31 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,62% - до 30601,31 пункта, корейский KOSPI - на 0,64%, до 2463,06 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,2% - до 6016,2 пункта.



В Сингапуре выходной день: в этом году на 29 мая выпал праздник Весак в честь рождения, просветления и смерти Будды.



Южнокорейское издание Electronic Times сообщило во вторник со ссылкой на источники в индустрии, что Apple будет использовать OLED-дисплеи для выпуска всех трех новых моделей смартфонов iPhone в следующем году и откажется от использования жидкокристаллических экранов.



Новости обрушили акции японской Japan Display, которая поставляет жидкокристаллические экраны для смартфонов iPhone. JDI также планирует начать серийный выпуск панелей OLED для смартфонов, но только с 2019 года. После сообщения акции компании в Токио рухнули более чем на 20%. Сейчас бумаги дешевеют на 7,3%. Следом за JDI в минус ушли акции всего сектора электроники, чему также способствует укрепление курса иены к доллару.



В Китае инвесторы оценивают сообщение энергетического трейдера China Energy Reserve & Chemicals Group Co (CERCG) о дефолте по облигациям на сумму в $350 миллионов «из-за ужесточения условий кредитования».



Как пишет Reuters, это стало одним из последних громких дефолтов по корпоративному долгу на фоне государственной кампании по борьбе с финансовыми рисками. Финансовый регулятор страны уже уведомлял биржи о необходимости изучать риски дефолта по бумагам.



«Прежде чем какие-либо нововведения вступят в силу в политике Пекина, кредитные риски будут распространяться, и еще многие компании столкнутся с просроченными задолженностями или дефолтами по облигациям, что в свою очередь будет снижать рисковые аппетиты», - таково мнение главного аналитика TF Securities Сюй Бяо.



Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов коммунальных услуг, потребительских услуг и потребительских товаров. Рынок демонстрирует неуверенность на фоне негативной динамики со в секторах нефти и газа, сырья и телекоммуникаций.В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам пятничных торгов были акции Intel Corporation, которые подорожали на $0,69 (1,26%), закрывшись на отметке в $55,44. Котировки UnitedHealth Group Incorporated выросли на $2,22 (0,91%), завершив торги на уровне $244,95. Бумаги Procter & Gamble Company выросли в цене на $0,54 (0,73%), закрывшись на отметке $74,31.Лидерами падения стали акции Chevron Corp, цена которых упала на $4,42 (3,49%), завершив сессию на отметке 122,19. Акции Exxon Mobil Corp поднялись на $1,56 п. (1,94%), закрывшись на уровне $78,71, а Caterpillar Inc снизились в цене на $1,85 п. (1,17%) и завершили торги на отметке $155,85.В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов 25 мая были акции Foot Locker Inc, которые подорожали на 20,16% до отметки 55,74, Quest Diagnostics Incorporated, которые набрали 4,88%, закрывшись на уровне $105,81, а также акции Lennar Corp B, которые повысились на 3,86%, завершив сессию на отметке $43,09.Лидерами падения стали акции Gap Inc, которые снизились в цене на 14,57%, закрывшись на отметке $28,15. Акции компании Ross Stores Inc потеряли 6,77% и завершили сессию на уровне $77,34. Котировки DXC Technology Co снизились в цене на 5,51% до отметки $94,21.В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции VistaGen Therapeutics Inc, которые подорожали на 51,55% до отметки $1,470, Adomani Inc, которые набрали 50,46%, закрывшись на уровне 1,64, а также акции Pyxis Tankers Inc, которые повысились на 21,30%, завершив сессию на отметке $1,3100.Лидерами падения стали акции Tintri Inc, которые снизились в цене на 40,60%, закрывшись на отметке $0,35. Акции компании Comstock Holding Companies Inc потеряли 22,91% и завершили сессию на уровне $3,970. Котировки ProPhase Labs Inc снизились в цене на 19,44% до отметки $3,190.На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (101) превысило количество закрывшихся в минусе (85), а котировки 15 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 0 компаний подешевели, 0 выросли.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 5,51% до отметки 13.22Фондовые торги в Европе завершились в понедельник отрицательным изменением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, при резком снижении итальянского рынка из-за перспективы новых выборов. Также политическая неопределенность имеется в отношении Испании.Снижение происходило на низком объеме, из-за выходных в США и Великобритании.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,32%, на прошлой неделе индекс снизился на 0,9%, после восьми недель роста подряд, что стало самой длительной серией роста с июня 2014 г.Пара евро-доллар продолжила снижение (-0,1%).В понедельник президент Италии Маттарелла попросил образовать новое правительство бывшего экономиста МВФ Коттарелли. Ранее Маттарелла отклонил кандидата от альянса евроскептиков. В ответ эти партии призвали к новым выборам (последние состоялись в марте).Ранее опасения, что альянс евроскептиков бросит вызов правилам ЕС по бюджету сократит налоги при росте расходов, вызвали рост доходности итальянских облигаций.В Испании предстоит голосование по доверию премьер-министру Рахою после коррупционного дела, которое привело к обвинениям бывшего казначея партии и других партийных руководителей. Голосование будет в пятницу, дебаты в парламенте начнутся в четверг.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно негативной динамикой, поддержав пессимизм на европейских площадках на фоне политических новостей из Италии.Снижение на биржах Азии обусловлено распространением пессимистичных настроений в Европе, где основные биржевые площадки завершили торги понедельника и открыли торги вторника снижением на фоне неопределенной политической ситуации в Италии. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный «Движением 5 звезд» и «Лигой» кандидат Джузеппе Конте.В центре внимания рынков оказалась политическая ситуация в Италии, это оказывает давление на покупки рисковых активов.Кроме того, инвесторы продолжили следить за подготовкой к саммиту КНДР и США, намеченного на 12 июня. Агентство Ренхап сообщило, что высокопоставленные чиновники КНДР и США встретятся во вторник в Сингапуре для обсуждения вопросов протокола и безопасности в связи с предстоящей встречей лидеров двух стран - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На прошлой неделе Дональд Трамп объявлял об отмене переговоров с КНДР, однако позднее заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.Также участники торгов обратили внимание на статистику из Японии, где безработица с учетом сезонных колебаний в апреле сохранилась на уровне марта в 2,5%, что полностью совпало с прогнозом аналитиков.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.55 Киева вырос на 0,15% - до 62,38 RUB/USD, курс евро снизился на 0,1%, до 72,51 RUB/EUR. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне упала на 1,66% - до $75,17 за баррель.Акции Сбербанка подорожали на 0,57%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,07%, «Газпрома» — на 0,1%. Бумаги «АЛРОСы» упали в цене на 0,63%, Московской биржи — на 0,71%.Российский фондовый рынок провел в понедельник безыдейный торговый день. Иностранных инвесторов на площадке почти нет, внешних новостей мало, и на фоне такого сплина даже дневной провал в нефти не выглядел катастрофичным. Индекс Мосбиржи балансирует в пределах 2 300—2 315 пунктов, объемов не хватает для направленного движения. Учитывая, что на прошлой неделе активизировался отток финансовых средств нерезидентов из российских активов из-за страха принятия закона об уголовной ответственности за исполнение санкционных ограничений, есть основания полагать, что на этой неделе отток как минимум сохранится в силе, а если появится новая информация на этот счет, то усилится. Это вынудит биржевые индикаторы сползать. Пока же актуален «боковик» для индекса Мосбиржи в пределах 2 280—2 315 пунктов и 1 150—1 175 пунктов для индекса РТС.Как сообщалось в четверг 24 мая, ПФТС-индекс понизился на 15,44 пункта или на 3,31% до уровня 450,76 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 132,49 пунктов или на 42,07% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 25 мая, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

