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Україна і Франція підписали
Угоду про закупівлю...

Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:14

  Polly написав:
  Sommer написав: И тут же: Классика - статью не читаем, сразу зраду нагнетаем. Техобслуживание будет в Украине, ты думаешь туда выпишут исключительно французов?

А ты думаешь обслуживание и производство высокотехнологической техники - это одно и тоже?


Причем тут производство, если ты плакал по рабочим местам?

  Polly написав:Кстати - к твоему сведению - Украине для обслуживания долгов в этом и следующем годах не хватает 4.5 млдр долларов США https://economics.unian.net/finance/101 ... iarda.html


Там же:
В ЕС отметили, что получение Украиной макрофинансовой помощи, на ряду с поддержкой других международных партнеров, позволит покрыть финансовые потребности страны на ближайшие 2,5 года.


Еще какие способы увести тему в сторону будут? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 06:37

А как же хлев-1? Такой весь новый и перспективный гвинтокрыл был, ну малювали по крайней мере.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 06:58

  Sommer написав: Причем тут производство, если ты плакал по рабочим местам? Там же: Еще какие способы увести тему в сторону будут?

В момент убийства российского журналиста Аркадия Бабченко во вторник вечером все руководство полиции и МВД, включая главу Нацполиции Сергея Князева, находилось на презентации новой книги Арсена Авакова о Майдане. Теперь им вместе предстоит найти и дать ответ на вопрос, кто убил Бабченко. Предыдущий тест они провалили: почти через три года после подрыва журналиста Павла Шеремета в автомобиле преступники не найдены и не наказаны.

Подробности убийства Бабченко, первые версии и детали с места событий - в обзоре LIGA.net.

--- вот тебе тема---
Polly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:41

Re: похоже

  antey1969 написав:дороги решили не ремонтировать.

Как их отремонтируешь?!
А вертохлеты вот они! их можно сразу щупать
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:42

Re: классика

  Sommer написав:Техобслуживание будет в Украине, ты думаешь туда выпишут исключительно французов

Расскажите, что есть. а не что будет..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:58

Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

а зачем "аграрной сверхдержаве" машиностроение - крипаки должны рапс выращивать, а "...машины можно делать в Польше"©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:07

ну и так сказать выстрел в голову всяким э-э-э противникам зрад, вроде Соммера: "В целом называемая цифра общей стоимости соглашения 551-555 млн евро для 55 вертолетов, включая 21 Н225, выглядит весьма низкой, поскольку, к примеру, стоимость одного нового вертолета Н225 Super Puma в коммерческих поставках составляет от 21 млн до 28 млн евро. Это связано с тем, что, согласно французским источникам, значительную часть вертолетов предполагается поставить не новыми, а из наличия.
В частности, известный французский оборонный журналист-инсайдер Michel Cabirol в статье "L'Ukraine, l'eldorado d'Airbus Helicopters à l'est" в газете "La Tribune" сообщает, что , применительно к вертолетам Н225, планируемым к поставке на Украину по данному соглашению, речь идет о машинах, выведенных из эксплуатации международной (канадской) компанией CHC Helicopter после катастрофы Н225 в Северном море 29 апреля 2016 года и последовавшего за этим перехода СНС 5 мая 2016 года под защиту 11-й главы закона США о банкротстве. В соответствии с требованиями данного законодательства, СНС была вынуждена прекратить эксплуатацию всех вертолетов, используемых ею на правах лизинга, в том числе всего парка своих Н225, фактически принадлежащих французской лизинговой компании Parilease (принадлежащей банку BNP Paribas). После катастрофы в апреле 2016 года у СНС оставалось 39 вертолетов Н225.
Катастрофа Н225 компании СНС в Северном море у норвежского побережья 29 апреля 2016 с гибелью 13 человек ввиду отрыва несущего винта, выявившая проблемы с надежностью редуктора несущего винта всего семейства вертолетов Super Puma, привела к длительным запретам на полеты вертолетов Н225 и AS332L2, продолжавшимся до лета или конца 2017 года. Хотя сейчас запреты сняты, однако ситуация привела к распродаже рядом оффшорных компаний своих вертолетов Н225, причем балансовая стоимость даже весьма новых этих машин к концу 2017 года оценивалась всего в 4 млн долл (в пять раз ниже чем до истории с запретом полетов).
Теперь, как очевидно, в лице Украины найден покупатель для большей части нелетающего парка вертолетов Н225 компании СНС, видимо, также распродаваемого по "бросовым ценам"."
enjoy the victory!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:45

Видится аналогия с Приусами, мы вам денег даем но в замен вы нам их вернете купив у нас нашу продукцию. Не могу сказать, что плохо, не могу сказать, что хорошо. "Реформа" милиции/полиции дело темное ;)

Все вспоминаю про пользу конкурентных процедур, но Аваков выше этого :) У каждой касты в Украине свои законы и правила.
Igorten
 
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