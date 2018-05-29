Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

Додано: Сер 30 тра, 2018 09:07

ну и так сказать выстрел в голову всяким э-э-э противникам зрад, вроде Соммера: "В целом называемая цифра общей стоимости соглашения 551-555 млн евро для 55 вертолетов, включая 21 Н225, выглядит весьма низкой, поскольку, к примеру, стоимость одного нового вертолета Н225 Super Puma в коммерческих поставках составляет от 21 млн до 28 млн евро. Это связано с тем, что, согласно французским источникам, значительную часть вертолетов предполагается поставить не новыми, а из наличия.

В частности, известный французский оборонный журналист-инсайдер Michel Cabirol в статье "L'Ukraine, l'eldorado d'Airbus Helicopters à l'est" в газете "La Tribune" сообщает, что , применительно к вертолетам Н225, планируемым к поставке на Украину по данному соглашению, речь идет о машинах, выведенных из эксплуатации международной (канадской) компанией CHC Helicopter после катастрофы Н225 в Северном море 29 апреля 2016 года и последовавшего за этим перехода СНС 5 мая 2016 года под защиту 11-й главы закона США о банкротстве. В соответствии с требованиями данного законодательства, СНС была вынуждена прекратить эксплуатацию всех вертолетов, используемых ею на правах лизинга, в том числе всего парка своих Н225, фактически принадлежащих французской лизинговой компании Parilease (принадлежащей банку BNP Paribas). После катастрофы в апреле 2016 года у СНС оставалось 39 вертолетов Н225.

Катастрофа Н225 компании СНС в Северном море у норвежского побережья 29 апреля 2016 с гибелью 13 человек ввиду отрыва несущего винта, выявившая проблемы с надежностью редуктора несущего винта всего семейства вертолетов Super Puma, привела к длительным запретам на полеты вертолетов Н225 и AS332L2, продолжавшимся до лета или конца 2017 года. Хотя сейчас запреты сняты, однако ситуация привела к распродаже рядом оффшорных компаний своих вертолетов Н225, причем балансовая стоимость даже весьма новых этих машин к концу 2017 года оценивалась всего в 4 млн долл (в пять раз ниже чем до истории с запретом полетов).

Теперь, как очевидно, в лице Украины найден покупатель для большей части нелетающего парка вертолетов Н225 компании СНС, видимо, также распродаваемого по "бросовым ценам"."

enjoy the victory!