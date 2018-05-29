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Україна і Франція підписали
Угоду про закупівлю...

Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:13

Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

  yanyura написав:А в целом, если эти вертолеты закупаются только для перевозки высшего министерского/парламентского/президентского состава, то учитывая "проблемы с надежностью редуктора несущего винта всего семейства вертолетов Super Puma", я только "за" покупку этих вертолетов.

  sequence написав:С языка сорвал, это же просто праздник какой-то

вы воспринимаете себя открытыми врагами государства Украина?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:29

  Pegasmaster написав:..
вы воспринимаете себя открытыми врагами государства Украина?
Вопросом на вопрос: вы что-то слышали про премию Дарвина?
sequence
 
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Каждому рукамиводителю по верталетику!!! Быстро, без пробок и за наши деньги!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:53

Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

  sequence написав:Вопросом на вопрос: вы что-то слышали про премию Дарвина?

да, слышал.
вам именно текущее руководство государства не нравится или любое другое тоже?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:06

  Pegasmaster написав:
  sequence написав:Вопросом на вопрос: вы что-то слышали про премию Дарвина?

да, слышал.
вам именно текущее руководство государства не нравится или любое другое тоже?

предыдущие были просто противны - а текущие, так особенно мерзки. С таким цинизмом страну еще никто не обворовывал: красивые лозунги, великие свершения, сплошь одни перемоги, а по сути..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:26

Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

  sequence написав:предыдущие были просто противны - а текущие, так особенно мерзки. С таким цинизмом страну еще никто не обворовывал: красивые лозунги, великие свершения, сплошь одни перемоги, а по сути..

скоро выборы. выбирайте себе лидеров правильно.
не за гречку, не за обещания и т.п.
те, кто сейчас в вр избраны народом. они ж не с другой планеты.
сейчас 50+% не определившихся с выбором избирателей, а поддержка лидеров рейтинга 7-8%. это как ничто другое указывает на всеобщее разочарование в народе политическими элитами.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:00

Pegasmaster Правильно подготовленные выборы обычно безальтернативны. И даже графа против всех не спасет даже если вернут и пропишут под нее последствия, так как можем попасть в вечные выборы, а старые будут продолжать править.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:21

Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

  Igorten написав:Правильно подготовленные выборы обычно безальтернативны.

надеюсь, что мы будем умнее "правильной подготовки".
что еще остаётся делать?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:36

  Pegasmaster написав:
  yanyura написав:А в целом, если эти вертолеты закупаются только для перевозки высшего министерского/парламентского/президентского состава, то учитывая "проблемы с надежностью редуктора несущего винта всего семейства вертолетов Super Puma", я только "за" покупку этих вертолетов.

  sequence написав:С языка сорвал, это же просто праздник какой-то

вы воспринимаете себя открытыми врагами государства Украина?

Государство Украина и ее нынешнее руководство не тождественны. Скорее антагонисты.

А вообще, отвечу словами sequence
предыдущие были просто противны - а текущие, так особенно мерзки. С таким цинизмом страну еще никто не обворовывал: красивые лозунги, великие свершения, сплошь одни перемоги, а по сути..
yanyura
 
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