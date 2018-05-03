Finance.ua: Как платить айфоном

В Украине заработал Apple Pay. Что это значит?
В мае 2018 года в Украине заработала платежная система Apple Pay. Теперь владельцам iPhone не обязательно носить с собой банковские карты. Можно создать их виртуальные копии в смартфоне и расплачиваться им в магазинах, в кафе, на заправках и в транспорте, просто поднеся к терминалу. Это быстро, удобно и безопасно. В этой статье мы расскажем, как пользоваться Apple Pay и ответим на часто задаваемые вопросы о ней.
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