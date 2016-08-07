Українські мобільні оператори борються зі страхом переплат у роумінгу, знижуючи закордонні тарифи.
Дивися повний текст Битва за роумінг: як українцям не віддати останнє за мобільний зв'язок за кордоном.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:18
Битва за роумінг: як українцям не віддати останнє за...
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Дивися повний текст Битва за роумінг: як українцям не віддати останнє за мобільний зв'язок за кордоном.
Додано: Вів 05 чер, 2018 23:48
Киевстар "предлагает звонки за 2 грн./мин." Угу, только под роумингом он понимает звонок в Украину.Если позвонить из Германии в Турцию считает по 30 грн/мин. Это у него называется "международная связь". Будьте внимательны!
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