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Битва за роумінг: як українцям
не віддати останнє за...

Битва за роумінг: як українцям не віддати останнє за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:18

Битва за роумінг: як українцям не віддати останнє за...

Пропонуємо до обговорення:
Українські мобільні оператори борються зі страхом переплат у роумінгу, знижуючи закордонні тарифи.

Дивися повний текст Битва за роумінг: як українцям не віддати останнє за мобільний зв'язок за кордоном.
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советует Роман - Химич
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:48

Киевстар "предлагает звонки за 2 грн./мин." Угу, только под роумингом он понимает звонок в Украину.Если позвонить из Германии в Турцию считает по 30 грн/мин. Это у него называется "международная связь". Будьте внимательны!
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