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Ахметов піднявся на 150
рядків у рейтингу мільярдерів

Ахметов піднявся на 150 рядків у рейтингу мільярдерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:39

Ахметов піднявся на 150 рядків у рейтингу мільярдерів

Пропонуємо до обговорення:
За рік його капітал зріс на $1,3 млрд.

Дивися повний текст Ахметов піднявся на 150 рядків у рейтингу мільярдерів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:39

Хоть ктото в стране работает и зарабатывает не смотря на войну. Это ж пи-ц, а как же жалобы на то что Энергетика убыточно, угля нет, шахты его не работают. А бабло растет.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:45

  PUnder написав:Хоть ктото в стране работает и зарабатывает не смотря на войну. Это ж пи-ц, а как же жалобы на то что Энергетика убыточно, угля нет, шахты его не работают. А бабло растет.

Это не заработок, а оценка его активов, которые обесценились из-за войны, а теперь восстановили часть стоимости из-за увеличения оценки обороноспособности государства, т.е. способности защищать наши активы, не только Ахметова. Он как раз ничего не заработал, он еще больше погряз в долги и у него государство забрало Укртелеком.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:49

Re: аналог

  locustsucol написав:у него государство забрало Укртелеком.

Зачем государству Укртелеком?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:16

сколько ещё раз надо повысить тарифы, что бы рыжий вошёл в первую сотню?...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:31

Cler, а які це тарифи були підвищені протягом 2017 року?
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:35

Re: ах

  Sharpe написав:які це тарифи були підвищені протягом 2017 року?

Укртелеком подымал тарифы.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:38

  Sharpe написав:Cler, а які це тарифи були підвищені протягом 2017 року?

электроэнергия дорожала
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:52

Ну вот собственно и результат. Те, кто декларировали борьбу с коррупцией, с остатками предателей попередников, дали отлично заработать спонсорам предыдущей власти. Понятно, они ж теперь спонсоры нынешней. "Правильной" дорогой идем, товарищи..... Подозреваю, за 5 минут пост удалят :)
Mutabor
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:58

  Mutabor написав:Ну вот собственно и результат. Те, кто декларировали борьбу с коррупцией, с остатками предателей попередников, дали отлично заработать спонсорам предыдущей власти. Понятно, они ж теперь спонсоры нынешней. "Правильной" дорогой идем, товарищи..... Подозреваю, за 5 минут пост удалят :)

Этого спонсора нещадно доят и обдирают. Набери в гугле "ахметов потерял контроль"
И увидишь не только про укртелеком и обленерго. Интересно, вам нравится, когда ваши мозги гниют от российской пропаганды зрадофилии? )
locustsucol
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