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Ахметов піднявся на 150 рядків у рейтингу мільярдерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:03
Кому война,кому мать родна.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 17:20
locustsucol написав:
Этого спонсора нещадно доят и обдирают
Судя по росту состояния Ахметова, доилка и обдиралка у кого-то (кстати, а кто доил то?) конкретно подзатупилась
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Додано: Вів 05 чер, 2018 17:33
locustsucol написав: PUnder написав:
Хоть ктото в стране работает и зарабатывает не смотря на войну. Это ж пи-ц, а как же жалобы на то что Энергетика убыточно, угля нет, шахты его не работают. А бабло растет.
Это не заработок, а оценка его активов, которые обесценились из-за войны, а теперь восстановили часть стоимости из-за увеличения оценки обороноспособности государства, т.е. способности защищать наши активы, не только Ахметова. Он как раз ничего не заработал, он еще больше погряз в долги и у него государство забрало Укртелеком.
Еще оду ему спойте, как на обнищании людей он бедный возвращает свои активы.
Кроме укртелекома, у него же ничего не осталось.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 17:44
locustsucol написав: Mutabor написав:
Ну вот собственно и результат. Те, кто декларировали борьбу с коррупцией, с остатками предателей попередников, дали отлично заработать спонсорам предыдущей власти. Понятно, они ж теперь спонсоры нынешней. "Правильной" дорогой идем, товарищи..... Подозреваю, за 5 минут пост удалят
Этого спонсора нещадно доят и обдирают. Набери в гугле "ахметов потерял контроль"
И увидишь не только про укртелеком и обленерго. Интересно, вам нравится, когда ваши мозги гниют от российской пропаганды зрадофилии? )
Наверное, ДТЕК просто так стал поставщиком энергоресурсов в киевских "комуналках"
)
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Додано: Вів 05 чер, 2018 17:44
введение RAB-тарифа тоже пойдёт на пользу.
ради такого благого для страны дела, как продвижение вверх рейтинга, почему бы не сброситься.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 18:28
sal написав:
Укртелеком подымал тарифы.
sal, боже, який кошмар,зрада і зубожіння - Укртелеком піднімав тарифи. Правда, люди, які давно відмовилися від стаціонарного телефона, про це не знають. :)
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