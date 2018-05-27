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Ахметов піднявся на 150
рядків у рейтингу мільярдерів

Ахметов піднявся на 150 рядків у рейтингу мільярдерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:03

Кому война,кому мать родна.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:20

Re: Ахметов піднявся на 150 рядків у рейтингу мільярдерів

  locustsucol написав:Этого спонсора нещадно доят и обдирают

Судя по росту состояния Ахметова, доилка и обдиралка у кого-то (кстати, а кто доил то?) конкретно подзатупилась :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:33

  locustsucol написав:
  PUnder написав:Хоть ктото в стране работает и зарабатывает не смотря на войну. Это ж пи-ц, а как же жалобы на то что Энергетика убыточно, угля нет, шахты его не работают. А бабло растет.

Это не заработок, а оценка его активов, которые обесценились из-за войны, а теперь восстановили часть стоимости из-за увеличения оценки обороноспособности государства, т.е. способности защищать наши активы, не только Ахметова. Он как раз ничего не заработал, он еще больше погряз в долги и у него государство забрало Укртелеком.

Еще оду ему спойте, как на обнищании людей он бедный возвращает свои активы.
Кроме укртелекома, у него же ничего не осталось.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:44

  locustsucol написав:
  Mutabor написав:Ну вот собственно и результат. Те, кто декларировали борьбу с коррупцией, с остатками предателей попередников, дали отлично заработать спонсорам предыдущей власти. Понятно, они ж теперь спонсоры нынешней. "Правильной" дорогой идем, товарищи..... Подозреваю, за 5 минут пост удалят :)

Этого спонсора нещадно доят и обдирают. Набери в гугле "ахметов потерял контроль"
И увидишь не только про укртелеком и обленерго. Интересно, вам нравится, когда ваши мозги гниют от российской пропаганды зрадофилии? )

Наверное, ДТЕК просто так стал поставщиком энергоресурсов в киевских "комуналках" :wink: )
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:44

введение RAB-тарифа тоже пойдёт на пользу.
ради такого благого для страны дела, как продвижение вверх рейтинга, почему бы не сброситься. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:28

  sal написав: Укртелеком подымал тарифы.

sal, боже, який кошмар,зрада і зубожіння - Укртелеком піднімав тарифи. Правда, люди, які давно відмовилися від стаціонарного телефона, про це не знають. :)
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