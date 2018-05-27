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Ахметов піднявся на 150
рядків у рейтингу мільярдерів

Ахметов піднявся на 150 рядків у рейтингу мільярдерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:34

Хорошо так Донецк продал!!!
olegpm16
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Повідомлень: 419
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:17

Это и есть национальная идея. Радуйтесь. Наш у списку найкращiх.
nik1
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 17.08.15
Подякував: 29 раз.
Подякували: 252 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:28

Re: дело

Суд приостановил дело о возврате "Укртелекома" государству.
sal
 
Повідомлень: 2571
З нами з: 25.03.16
Подякував: 363 раз.
Подякували: 212 раз.
 
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  #<123
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