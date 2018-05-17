|
|
Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 08:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.
Дивися повний текст Найбільший виробник електротранспорту зацікавився Україною - Омелян
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82417
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 08:58
Заткните ему кто-нибудь рот
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1377
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:41
он реально раздражает...
-
Polly
-
-
- Повідомлень: 1997
- З нами з: 26.05.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор