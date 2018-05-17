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Найбільший виробник
електротранспорту зацікавився...

Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:58

Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Дивися повний текст Найбільший виробник електротранспорту зацікавився Україною - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:58

Заткните ему кто-нибудь рот
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:41

он реально раздражает...
Polly
 
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