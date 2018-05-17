Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.
Дивися повний текст Найбільший виробник електротранспорту зацікавився Україною - Омелян.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 08:58
Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільший виробник електротранспорту зацікавився Україною - Омелян.
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:19
ну что вы за чукчи-читатели такие?! Омелял же последовательный человек - сначала гиперлуп, потом метро на Троещину, вторая окружная вокруг Киева - и, как, вишенка на пироге, сразу у нас китайские товарищи разместят производство электротачек. То, что к этому времени антигравитацию всюду внедрят, - мелочь
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:29
одна болтавня от него, я тоже так могу министром работать. 4 года на должности результатов - ноль.
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:39
Дорог в стране нет, ж/д вернулась к состоянию позапрошлого века,исчез производитель самолётов, почти изчез производитель поездов, а этого министра все в жизни хорошо. Стоит сказать, что случайно таких показателей не добиться, может он старался?!
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:42
Re: Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...
У зрадофилв с ватой местной забомбило. Райанов он как обещал - завел , несмотря на бешенное сопротивление местных монополистов и подгавкивающих им ботов. И еще ряд лоукостов. Если получится с производителем батарей и электрокаров - честь и хвала ему. Очень нужное дело - не зря ватка так взбунтовалась. Предпочитаю судить по результатам. Поживем - увидим. Но тема уже однозначно правильная.
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