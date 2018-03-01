Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...

Додано: Чет 07 чер, 2018 21:11

Совершенно не защищаю Омеляна , в принципе совсем паралельно - единственное что понимаю ему трудно в тотально коррумпированной системе сьевшую и выплюнувшую многих, то же время не могу не отметить его весьма позитивных и правильных устремлений. Просто справедливости ради и интересно стало посмотреть чем же живут зрадофилы, откуда столько вони ?



Имеем 19% выполненных обещаний. При стыдливо утаенных 67% находящихся в процессе. То есть ситуация даже не критичная, при 19+67=86% задач выполненных или находящихся в стадии решения - весьма обнадеживающие перспективы, я же говорю - предпочитаю судить по конечному результату, а в работе еще целых 67%. Не выполненно всего 14%.



Смотрим что же не выполнено (курсив - планы, выделенное жирным - по факту):





национальный авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.

Украинский авиаперевозчик SkyUp совершил первый рейс 21 мая 2018 года.

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по состоянию на 1 марта 2018 года законопроект по стимулированию спроса на производство электромобилей в Украине не внесено в Верховную Раду.



Законопроекты по имплементации 15-летней стратегии развития рынка электрокаров и стимулированию спроса на производство электромобилей (№8159, №8160) были зарегистрированы в Верховной Раде 19 марта 2018 года.

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Министр инфраструктуры Омелян неоднократно подчеркивал, что в 2017 году строительство дорог было профинансировано в полтора-два раза меньше, чем ожидали. Возможно, именно поэтому в 2017 году строительство трассы Одесса — Рени не будет завершено, как обещал министр.

ВЫВОД: ремонт автомобильной дороги Одесса — Рени обещают завершыть в 2018 году.

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После того, как в середине июля 2017 года Ryanair отменил планы по выходу на авиарынок Украины, министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно уверял, что до конца 2017 года Ryanair все же зайдет в Украину. Однако, 28 сентября 2017 года министр сообщил, что в 2017 году Ryanair точно не полетит в Украину и выразил надежду, что ирландский лоукостер зайдет в Украину в 2018 году.

В 17 году выход Раяна на рынок Украины был решен, но Борисполь сорвал договоренности, тем самым сорвав заход авиакомпании в Украину. По факту Раян начинает летать с октября 2018, продажа билетов открыта.

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остальное в таком же духе "не выполнено в ноябре дедлайн поставлен на декабрь" и т.д.



И это называется невыполненные обещания , уровень ответственности 19% ? Если бы все так "невыполняли" свои обещания. Вот реальный уровень зрадофилов привыкших гадить всем и везде - уровень суматранских макак бросающихся собственными фекалиями.



С ватой залетной все понятно заход в Украину крупного производителя электромобилей и батарей к ним - серьезный удар по их вяличию вкупе с потенциально серьезными потерями в их экспорте углеводородов. От того там так полыхает. Массовый переход украинцев на электротягу , зеленые технологии способен нанести серьезный удар по экономике террористической бензоколонки по совместительству агрессора , который по силе будет круче любых доступных нам военных шагов с джавелинами вместе взятыми. От этого так бомбит залетных. Переходите на электротягу , не поддерживайте аггресора. И не важно, удасться достичь этого Омеляну или нет - это то направление в котором однозначно надо двигаться Украине для все большего ухода с углеводородной зависимости питающей оккупанта. Хотя Омеляну я безусловно могу пожелать только удачи в осуществлении задуманного.