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Найбільший виробник
електротранспорту зацікавився...

Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:15

  Polly написав:Хомякоид да-да, летела Визэйром с Киева в Миминген за 110 евро. Цэ пэрэмога вид Омыляна. В Европе на Изиджете по 8-12 евро без Омыляна.


Да пишите уже бесплатно, а иногда еще и приплачивают. :mrgreen:

Если уж п... сказки рассказывать, то надо по полной?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:00

Re: Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...

  Surfer написав:Предпочитаю судить по результатам. Поживем - увидим


Все обещания Омеляна - https://ru.slovoidilo.ua/persony/omelya ... beshhanija

Невыполненные - https://ru.slovoidilo.ua/persony/omelya ... ypolnennye

Уровень ответственности - 19% выполнено - https://ru.slovoidilo.ua/persony/omelya ... dimirovich
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:11

Re: Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...

Совершенно не защищаю Омеляна , в принципе совсем паралельно - единственное что понимаю ему трудно в тотально коррумпированной системе сьевшую и выплюнувшую многих, то же время не могу не отметить его весьма позитивных и правильных устремлений. Просто справедливости ради и интересно стало посмотреть чем же живут зрадофилы, откуда столько вони ?

Имеем 19% выполненных обещаний. При стыдливо утаенных 67% находящихся в процессе. То есть ситуация даже не критичная, при 19+67=86% задач выполненных или находящихся в стадии решения - весьма обнадеживающие перспективы, я же говорю - предпочитаю судить по конечному результату, а в работе еще целых 67%. Не выполненно всего 14%.

Смотрим что же не выполнено (курсив - планы, выделенное жирным - по факту):


национальный авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.
Украинский авиаперевозчик SkyUp совершил первый рейс 21 мая 2018 года.
---
по состоянию на 1 марта 2018 года законопроект по стимулированию спроса на производство электромобилей в Украине не внесено в Верховную Раду.

Законопроекты по имплементации 15-летней стратегии развития рынка электрокаров и стимулированию спроса на производство электромобилей (№8159, №8160) были зарегистрированы в Верховной Раде 19 марта 2018 года.
---
Министр инфраструктуры Омелян неоднократно подчеркивал, что в 2017 году строительство дорог было профинансировано в полтора-два раза меньше, чем ожидали. Возможно, именно поэтому в 2017 году строительство трассы Одесса — Рени не будет завершено, как обещал министр.
ВЫВОД: ремонт автомобильной дороги Одесса — Рени обещают завершыть в 2018 году.
---
После того, как в середине июля 2017 года Ryanair отменил планы по выходу на авиарынок Украины, министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно уверял, что до конца 2017 года Ryanair все же зайдет в Украину. Однако, 28 сентября 2017 года министр сообщил, что в 2017 году Ryanair точно не полетит в Украину и выразил надежду, что ирландский лоукостер зайдет в Украину в 2018 году.
В 17 году выход Раяна на рынок Украины был решен, но Борисполь сорвал договоренности, тем самым сорвав заход авиакомпании в Украину. По факту Раян начинает летать с октября 2018, продажа билетов открыта.
---
остальное в таком же духе "не выполнено в ноябре дедлайн поставлен на декабрь" и т.д.

И это называется невыполненные обещания , уровень ответственности 19% ? Если бы все так "невыполняли" свои обещания. Вот реальный уровень зрадофилов привыкших гадить всем и везде - уровень суматранских макак бросающихся собственными фекалиями.

С ватой залетной все понятно заход в Украину крупного производителя электромобилей и батарей к ним - серьезный удар по их вяличию вкупе с потенциально серьезными потерями в их экспорте углеводородов. От того там так полыхает. Массовый переход украинцев на электротягу , зеленые технологии способен нанести серьезный удар по экономике террористической бензоколонки по совместительству агрессора , который по силе будет круче любых доступных нам военных шагов с джавелинами вместе взятыми. От этого так бомбит залетных. Переходите на электротягу , не поддерживайте аггресора. И не важно, удасться достичь этого Омеляну или нет - это то направление в котором однозначно надо двигаться Украине для все большего ухода с углеводородной зависимости питающей оккупанта. Хотя Омеляну я безусловно могу пожелать только удачи в осуществлении задуманного.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:43

Хомякоид
так с румын до колбасников по их дорогам рукой подать.
Одно удовольствие - сел утром и к вечеру пиво в Мюнхене попиваешь.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:51

swan forever, а бензин в румунів з німцями безкоштовно наливають в бак, щоб можна було на машині зранку до вечора їздити на пиво?
Sharpe
 
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