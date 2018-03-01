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Найбільший виробник
електротранспорту зацікавився...

Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:15

  Polly написав:Хомякоид да-да, летела Визэйром с Киева в Миминген за 110 евро. Цэ пэрэмога вид Омыляна. В Европе на Изиджете по 8-12 евро без Омыляна.


Да пишите уже бесплатно, а иногда еще и приплачивают. :mrgreen:

Если уж п... сказки рассказывать, то надо по полной?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:00

Re: Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...

  Surfer написав:Предпочитаю судить по результатам. Поживем - увидим


Все обещания Омеляна - https://ru.slovoidilo.ua/persony/omelya ... beshhanija

Невыполненные - https://ru.slovoidilo.ua/persony/omelya ... ypolnennye

Уровень ответственности - 19% выполнено - https://ru.slovoidilo.ua/persony/omelya ... dimirovich
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:11

Re: Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...

Совершенно не защищаю Омеляна , в принципе совсем паралельно - единственное что понимаю ему трудно в тотально коррумпированной системе сьевшую и выплюнувшую многих, то же время не могу не отметить его весьма позитивных и правильных устремлений. Просто справедливости ради и интересно стало посмотреть чем же живут зрадофилы, откуда столько вони ?

Имеем 19% выполненных обещаний. При стыдливо утаенных 67% находящихся в процессе. То есть ситуация даже не критичная, при 19+67=86% задач выполненных или находящихся в стадии решения - весьма обнадеживающие перспективы, я же говорю - предпочитаю судить по конечному результату, а в работе еще целых 67%. Не выполненно всего 14%.

Смотрим что же не выполнено (курсив - планы, выделенное жирным - по факту):


национальный авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.
Украинский авиаперевозчик SkyUp совершил первый рейс 21 мая 2018 года.
---
по состоянию на 1 марта 2018 года законопроект по стимулированию спроса на производство электромобилей в Украине не внесено в Верховную Раду.

Законопроекты по имплементации 15-летней стратегии развития рынка электрокаров и стимулированию спроса на производство электромобилей (№8159, №8160) были зарегистрированы в Верховной Раде 19 марта 2018 года.
---
Министр инфраструктуры Омелян неоднократно подчеркивал, что в 2017 году строительство дорог было профинансировано в полтора-два раза меньше, чем ожидали. Возможно, именно поэтому в 2017 году строительство трассы Одесса — Рени не будет завершено, как обещал министр.
ВЫВОД: ремонт автомобильной дороги Одесса — Рени обещают завершыть в 2018 году.
---
После того, как в середине июля 2017 года Ryanair отменил планы по выходу на авиарынок Украины, министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно уверял, что до конца 2017 года Ryanair все же зайдет в Украину. Однако, 28 сентября 2017 года министр сообщил, что в 2017 году Ryanair точно не полетит в Украину и выразил надежду, что ирландский лоукостер зайдет в Украину в 2018 году.
В 17 году выход Раяна на рынок Украины был решен, но Борисполь сорвал договоренности, тем самым сорвав заход авиакомпании в Украину. По факту Раян начинает летать с октября 2018, продажа билетов открыта.
---
остальное в таком же духе "не выполнено в ноябре дедлайн поставлен на декабрь" и т.д.

И это называется невыполненные обещания , уровень ответственности 19% ? Если бы все так "невыполняли" свои обещания. Вот реальный уровень зрадофилов привыкших гадить всем и везде - уровень суматранских макак бросающихся собственными фекалиями.

С ватой залетной все понятно заход в Украину крупного производителя электромобилей и батарей к ним - серьезный удар по их вяличию вкупе с потенциально серьезными потерями в их экспорте углеводородов. От того там так полыхает. Массовый переход украинцев на электротягу , зеленые технологии способен нанести серьезный удар по экономике террористической бензоколонки по совместительству агрессора , который по силе будет круче любых доступных нам военных шагов с джавелинами вместе взятыми. От этого так бомбит залетных. Переходите на электротягу , не поддерживайте аггресора. И не важно, удасться достичь этого Омеляну или нет - это то направление в котором однозначно надо двигаться Украине для все большего ухода с углеводородной зависимости питающей оккупанта. Хотя Омеляну я безусловно могу пожелать только удачи в осуществлении задуманного.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:43

Хомякоид
так с румын до колбасников по их дорогам рукой подать.
Одно удовольствие - сел утром и к вечеру пиво в Мюнхене попиваешь.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:51

swan forever, а бензин в румунів з німцями безкоштовно наливають в бак, щоб можна було на машині зранку до вечора їздити на пиво?
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:58

olegpm16, в Україні зараз будують дороги такими високими темпами і такої високої якості, як не будували за всю її історію, починаючи з Київської Русі. Антонов нікуди не зник, виробник поїздів - це що, Луганськтепловоз на окупованих територіях? На електромобілі в Україні скасовані всі основні податки - ПДВ, ввізне мито, акциз. На паркінгу торгівельних центрів Києва в кожному другому ряді стоїть електромобіль. Якщо BYD створить в Україні виробництво батарей - це прекрасно, і за такі ініціативи точно не слід критикувати Омеляна.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:42

Surfer
Уверен, вы точно так же скажете
"не выполнено в ноябре дедлайн поставлен на декабрь"

И это называется невыполненные обещания , уровень ответственности 19% ?

человеку, занявшему у вас деньги на месяц, но отдавшему их месяца через три (как в ваших примерах), или вообще отдавшему половину в этом году, а вторую в следующем, если у него тогда будет что отдавать, как здесь:
Омелян пообещал, что до конца 2017 года мост в Троицком будет востановлен
...
В 2017 году удалось выполнить строительные работы на сумму в 4,07 млн гривен. Общая стоимость работ составляет 9,47 млн гривен.

https://ru.slovoidilo.ua/promise/44004.html
Омелян пообещал, что до конца 2017 года будет завершено строительство трассы Одесса — Рени
...
Министр инфраструктуры Омелян неоднократно подчеркивал, что в 2017 году строительство дорог было профинансировано в полтора-два раза меньше, чем ожидали.

https://ru.slovoidilo.ua/promise/43667.html
13 июня 2016 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что средства, которые аккумулировал прошлый Кабмин и нынешний, около 19 миллиардов гривен, будут эффективно использованы для ремонта украинских дорог.
...
По итогам года завершен текущий средний ремонт на общую сумму 5,8 млрд грн

https://ru.slovoidilo.ua/promise/38879.html
6 декабря 2016 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что уйдет в отставку, если Андрей Галущак останется на посту государственного секретаря.
...
30 января 2017 года Владимир Омелян заявил, что поменял свою точку зрения, и будет оставаться на своем посту, независимо от того останется Андрей Галущак на должности государственного секретаря или нет.

https://ru.slovoidilo.ua/promise/34986.html
10 октября 2016 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что до конца 2016 года будет капитально отремонтировано до 100 пассажирских вагонов «Укрзализныци».
...
26 января 2017 года Владимир Омелян отчитался, что в 2016 году был проведен ремонт всего 21 пассажирского вагона. По его словам, план модернизации пассажирских вагонов выполнен только на 30%.

https://ru.slovoidilo.ua/promise/40903.html
Хотя 21 это ведь входит в "до 100"?!

26 июля 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что точка в вопросе переименования аэропорта «Борисполь» будет поставлена в сентябре 2016 года. Министр добавил, что представители министерства, депутаты и общественность соберутся в сентябре и решат вопрос переименования.

https://ru.slovoidilo.ua/promise/40055.html
Прошел год.
Час. Підсумки дня - 10.08.2017
"Я сподіваюся, що після заходу Ryanair ми повернемося до питання назви аеропорту Бориспіль", – сказав Омелян.

https://www.youtube.com/watch?v=a-es8AbiNdg


При стыдливо утаенных 67% находящихся в процессе.

10 октября 2016 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что в стандарты санитарных норм обслуживания пассажирских вагонов «Укрзализныци» будут внесены изменения. У вагонах не будут использоваться подушки «на перьях» и «занавески».

https://ru.slovoidilo.ua/promise/40905.html
Кто ездит в поездах "Укрзалізниці", подтвердите выполнение этого пункта.

24 мая 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал подать в суд за клевету на нардепа Андрея Вадатурского. «Вы только что обвинили меня, что я беру взятки. На основании этого вашего обвинения, я подаю на вас в суд»

https://ru.slovoidilo.ua/promise/47152.html
Подал?

22 апреля 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что его дети будут ходить в школу, жить и работать в Украине.

https://ru.slovoidilo.ua/promise/46753.html
23 апреля 2018
...
20 апреля Владимир Омелян, министр инфраструктуры, стал в третий раз папой. У него родилась дочь, которую назвали Анной.
...
Северин Омелян, сын министра от первого брака, живет и учится в Австрии. Он сейчас в выпускном классе открытой гимназии "Терезианская академия"
...
Светлана Бевза родила в июне 2014 года Омеляну сына Марка
...

https://antikor.com.ua/articles/233928- ... shil_zakon
По старшему сыну обещание не выполнено, по младшему ждем еще 2 года, по дочери 6 лет.

20 марта 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что в 2023-2024 годах в Украине появится до десяти сверхсовременных самолетов (Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 10).

https://ru.slovoidilo.ua/promise/46369.html
Осталось подождать всего лишь 5-6 лет.

26 сентября 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что планирует к 2030 году открыть в Кропивницкому аэропорт.

https://ru.slovoidilo.ua/promise/44597.html
Ждем каких-то 12 лет.

26 сентября 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что планирует к 2030 году увеличить количество аэропортов в Украине до 50.

https://ru.slovoidilo.ua/promise/44595.html
Тоже ждем 12 лет.

Ну а эти
12 декабря 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что авиасообщение с оккупированным Крымом, будет восстановлено после возвращения полуострова под контроль Украины

https://ru.slovoidilo.ua/promise/45410.html
12 декабря 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом, будет восстановлено после возвращения полуострова под контроль Украины

https://ru.slovoidilo.ua/promise/45409.html
сколько ждать, чтобы они считались выполненными или не выполненными, а не 67% "в процессе"?

Омеляна кто-то насильно заставлял давать обещания?

А в остальном, перефразируя другого форумчанина,
Омелян лучший министр инфраструктуры Украины за всю ее тысячелетнюю историю!
yanyura
 
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