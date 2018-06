Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 07.06.18 Итоги: Валюта 07.06.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 07 чер, 2018 12:46 Итоги: Валюта 07.06.18



По состоянию на 8.40 Киева цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $0,3, или на 0,02% - до $1301,7 за унцию.



Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,04% - до $16,7 за унцию.



«Хотя глобальные опасения в сфере торговли остаются доминирующей темой на рынке, желтый металл явно нуждается в новом катализаторе для усиления безрисковых настроений», - таково мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги.



«Этим столь необходимым катализатором может стать Трамп, если он создаст хаос и новые факторы неопределенности во время саммита G7», - считает аналитик.

Саммит «большой семерки» пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.



На встрече, в частности, президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудят введение Штатами пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, Трамп проведет двусторонние встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На прошлой неделе в США вступили в силу пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% из Мексики, Канады и Евросоюза.



Курс утром четверга евро к доллару растет, так как инвесторы продолжают отыгрывать сигналы из ЕЦБ о скором сворачивании программы количественного смягчения (QE).



По состоянию на 8.20 Киева курс евро к доллару рос до $1,1797 за евро с $1,1774 на прошлых торгах.



Курс доллара к иене опускался до ¥109,93 со ¥110,18 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,23% - до 93,44 пункта.



Валютные инвесторы продолжают реагировать на комментарии главного экономиста ЕЦБ Питера Прета, который в среду сообщил, что европейский Центробанк отмечает приближение показателя инфляции к целевому уровню. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе инфляция достигнет уровня чуть ниже целевых 2%. В связи с этим, по словам Прета, совет управляющих ЕЦБ на следующей неделе рассмотрит возможность сокращения выкупа активов.



Тем не менее, ряд аналитиков отмечает, что наблюдаемый сегодня рост евро - только временная спекуляция.

Активная покупка евро - это, по сути, лишь краткосрочная торговля. Полагаю, многие спекулянты нацелены на получение прибыли перед предстоящим заседанием ЕЦБ, что может привести к падению курса валюты.



На последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы на уровне Є30 миллиардов ежемесячно по сентябрь 2018 года. Однако из-за политической нестабильности в Италии и Испании многие аналитики предполагали, что регулятор может поддержать более мягкую политику и продлить программу покупки облигаций. Следующая встреча европейского центробанка состоится 14 июня.



Золото закрылось со слабым снижением в среду.

В среду золото показало небольшое снижение, так как инвесторы продолжали наблюдать за напряженностью в области торговли в преддверии встречи на этой неделе G7.



По итогам торгов на СОМЕХ августовское золото упало на 80 центов, или менее 0,1%, до $1 301,40 за унцию, после того как торги достигли максимума на $1 306,10.



Цены росли ранее в ходе сессии, поскольку доллар усилил свое снижение, когда данные по торговле выявили суженный дефицит США.



«Хотя глобальные опасения в сфере торговли остаются доминирующей рыночной темой, желтый металл явно нуждается в новом катализаторе для ускорения роста», - сказал Лукман Отунуга, аналитик FXTM. - «Этот столь необходимый катализатор может прийти в виде Дональда Трампа, если он создаст хаос и неопределенность во время саммита».

«Глобальная торговая война является единственным фактором, обеспечивающим поддержку цены на золото», - сказал Наем Аслам, аналитик Think Markets. - «Другой аспект - это предстоящее заседание ФРС, в ходе которого ожидается, что ФРС снова повысит ставку. Сила индекса доллара может подтолкнуть цену золота к отметке в $1280».



Июльское серебро прибавило 0,9% до $16,694 за унцию.



Июльская платина выросла на 0,7% до $907,60 за унцию, отскочив после снижения а течение трех сессий, в то время как сентябрьский палладий прибавил 3% до $1015,20 за унцию.



Американский доллар в среду ослабел против своих основных конкурентов, особенно евро, поскольку официальные лица Европейского центрального банка усилили риторику, предлагая, что центральный готов обсуждать график сворачивания своей масштабной программы покупки облигаций.



Индекс доллара США снизился на 0,3% до 93,665 пункта.



Евро поднялся до $1,1770 с $1,1720 во вторник вечером в Нью-Йорке, достигнув самого высокого уровня с 21 мая.



Британский фунт также торговался вокруг двухнедельного максимума, поднявшись до $1,3410 с $1,3395.



Против японской иены доллар вырос до ¥110,22 с ¥109,79.



Доллар снизился против канадского доллара (до C$1,2959 по сравнению с C$ 1,2967) и мексиканского песо (до 20,3189 песо против 20,4593 песо в конце вторника), показав в ходе торгов многомесячные максимумы против обеих валют.

Евро вырос после того, как в среду два представителя ЕЦБ отметили, что заседание банка 14 июня займется расписанием свертывания программы покупки облигаций на сумму Є2,5 триллиона ($2,94 триллиона).

«Позиционирование остается в пользу продажи доллара против валют, таких как евро, а также швейцарский франк, японская иена, австралийский доллар и канадский доллар», - пишут аналитики Morgan Stanley. - «Ослабляющийся доллар США будет поддерживать рисковые настроения и, возможно, укрепит мнение наших стратегов относительно роста фондового индекса S&P500 до 2800-2825 в краткосрочной перспективе».



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 07 июня понизился на 19,39 коп. и составил 61,8125 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший во вторник относительно доллара 2,33 коп., на торгах среды понизился на 0,62 коп., оказавшись на уровне 26,1624 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 июня с уровней предыдущего закрытия 26,150/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.15, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,16/26,18 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 11.00 в сопровождении преобладания спроса со стороны нерезидентов.



С 11.00 на рынке появились системные продавцы «американца», понизившие цену последнего до 26,165/26,175, а спустя 11 минут, на 11.11, до 26,16/26,17 UAH/USD, причем, со слов очевидцев, с этого момента на рынке была прекращена покупательская активность «варягов».



Меж тем, по состоянию на 11.36, сохраняя нисходящий тренд, безналичный доллар на межбанке понизился до 26,155/26,165, а спустя 40 минут на 12.16 «американец» уже пребывал на цифре 26,145/26,155 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.11 в сопровождении не изменившихся цен СКВ, которые оставались действующими до 14.40 Киева.

В этот час единичные покупки вернули доллар к роста, подняв его курс до 26,155/26,165 UAH/USD, сопровождаясь упавшей торговой активностью.



Эти уровни цен (26,155/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в среду.



Большинство сделок на межбанке 06 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1624 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,79% с 28,0672 UAH/USD до 26,1624 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, главными участниками роста курса доллара на межбанке 06-го стали нерезиденты, инициировав активную скупку СКВ, не считаясь с ее ценой уже со старта сессии для репатриации дивидендов.

Активность покупок доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ и Минфина по изъятию с рынка гривневой ликвидности.

Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 20,085 млрд. грн., а Минфин разместил «длинные» гривневые ОВГЗ на 969,93 млн. грн.



Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности может появиться на межбанке в четверг. Так, что скупая СКВ 06-го, участники рынка заблаговременно запасались СКВ в расчете на сохранение «бычьего» тренда в обозримом будущем. Это же заставляло экспортеров «придерживать» валюту.



В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан подорожанием наличного доллара.



О том, что Минфин и НБУ усердно готовились к торгам межбанка в среду, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 06-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 872,6 млн. грн. к отметке 42 253,1 млн. грн. Полагаю, это замедлило рост средневзвешенного курса СКВ с 2,33 во вторник до 0,62 коп. 06-го.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 июня едва заметно, на $3,4 млн., повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к среде заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо было обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, этот вышеозначенный выросший приток находил своего покупателя в лице нерезидентов, репатриировавших дивиденды.



В-третьих, рынок безналичного доллара стал более сбалансированным – если накануне «американец» вырос на 2,33 коп., в среду дневной привес средневзвешенного курса составил 0,62 коп.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 05 июня, в среду, 06-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $229,9 млн. к отметке $250,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $187,9 млн. к $191,3 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 06 июня продемонстрировал внутридневное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня. Источником первого стал «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала, посредством клиентов распространившийся на наличный рынок, а поводом для подорожание наличного евро стали рост курса «американца» на рынке Украины, а также ралли пары евро-доллар на мировом рынке Forex.



Подобно вчерашней сессии, практически все рынки вышеперечисленных населенных пунктов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж, однако эта сбалансированность не спасла от потерь в ликвидности. Полагаю, причиной регресса на этом участке стал выраженный «бычий» тренд наличного доллара, настороживший потенциальных клиентов, которые, явно надеясь на «продолжение банкета», не спешили расставаться с дорожающим «американцем», а их «оппоненты» откладывали приобретение толики «зелени» в расчете на откат.



Последнее базировалось на «временности» текущего состояния рынка «зеленого» безнала (репатриация дивидендов не может продолжаться бесконечно, а на торгах валютного межбанка наметилось очевидное замедление роста средневзвешенного курса «американца» с прироста в 2,33коп. во вторник до 0,62 коп. в эту среду).



У нас есть определенные сомнения в скором исчерпании «бычьего» тренда рынка безналичного доллара. Во всяком случае, на ближайшую перспективу.



Однако, у клиентов наличного рынка, по всей видимости, свое видение этого сюжета.



Итак, подавляющее большинство наличных рынков завершили сессию среды в балансе, констатировав при этом потери в оборотах.

Наличный рынок Запорожья снова оказался «белой вороной», финишировав 06-го с незначительным преобладанием спроса в паре доллар-гривня, но при этом тамошние обороты повторили приличные показатели предыдущей сессии.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), позиция «предложение» прибавила 3,0-8,0 коп. (лидировал рынок Харькова).



Таким образом, в течение среды наличный рынок довольно заметно вырос в цене.



Вероятно, забыть о «сдержанности» в росте дилеров наличного рынка заставили забыть небезосновательные опасения, что клиентам требовались особенно «вкусные» цены позиции «спрос», в противном случае от них «приноса» было б не дождаться.



Натурально, вослед за бидами вверх потянулись и менее значимые офера. Думаю, явный «бычий» тренд наличной пары доллар-гривня, динамика которого значительно опередила довольно скромный «привес» средневзвешенного курса безналичного «американца», немного напугала клиентов, часть которых предпочла «воздержаться» от валютообменных проектов.



Ну а мы по сложившейся традиции сосредоточимся на наличном рынке Днепра. Дедушка Ленин считал Льва Толстого «зеркалом русской революции», а мы, позаимствовав эту мысль у Ильича, будем считать «наличку» Днепра «зеркалом» украинского «неформального» рынка наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 06 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился ценой заметного по нынешним масштабам повышения цен на торгуемые валюты из-за выросших покупок клиентами, в ответ на рост курса доллара на межбанке и евро на мировом рынке forex.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 26,00-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня заметно выросли, сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не спасло мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра от потерь в ликвидности, заслужившей по итогам среды «четверку» и заметно понизившей показатели предыдущей сессии.



В течение среды биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 7,0 копеек.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,05/26,10 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, но это равновесие нуждалось в ценовом регулировании посредством роста, сообразно настроениям клиентов и межбанка.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня немного выросли с уровней открытия: 2600-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной, хотя и низколиквидной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которой, кстати, требовалось уже более заметное повышение действующих цен, поскольку начал пропадать клиентский «принос».



По итогам среды дилерам опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж, которое, однако, не спасло обороты от потерь – по итогам дня ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку с минусом», констатировала снижение «отличных» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 06 июня биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 05 июня биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 7,0 копеек.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 июня уровнями 30,60/30,85 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечные «привесы» бидов и оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 15,0 коп., позиция «предложение» прибавила 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды 06 июня, приходилось заниматься сразу несколькими проектами: реагировать на выросшую агрессивность покупателей в паре доллар-гривня, стараясь при этом «соблазнить» потенциальных клиентов «вкусными» ценами приема и при этом «не переборщить» с ростом цен оферов.



Однако, при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшее с азиатской сессии мирового рынка forex ралли пары евро-доллар, которое обрело дополнительную динамику на европейской сессии.



Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», заметно повысив в течение среды обе позиции наличной пары евро-гривня. Кроме того, думаю, на решение наших валютчиков оказало влияние и внутридневное заметное подорожание наличного доллара.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот рост пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 06 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1715 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав с указанного часа довольно динамичное ралли.



Как и ранее, с открытия европейской сессии рынка forex выросла волатильность, сопровождавшая ралли пары евро-доллар. Несмотря на эту «нервозность» и изобилие провалов и отскоком, ралли пары все-таки «вознесло» евро к $1,1795 по состоянию на 16.55 Киева, едва не пробив вверх концептуальнозначимую отметку $1,1800. Последовавшая засим «мягкая» коррекция понизила пару в рамки диапазона $1,1770-1,1783, которые она не покидала до 20.52 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро по отношению к доллару ускорил темпы утреннего роста на заявлениях главного экономиста ЕЦБ Питера Прета о возможности скорого сворачивания программы количественного смягчения (QE).



По состоянию на 13.10 Киева курс евро к доллару рос до $1,1774 за евро с $1,1713 на прошлых торгах.



Курс доллара к иене поднимался до ¥110,15 со ¥109,78 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22% - до 93,69 пункта.



Как заявил в среду главный экономист ЕЦБ Питер Прет, европейский центробанк отмечает приближение показателя инфляции к целевому уровню. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе инфляция достигнет уровня чуть ниже целевых 2%. В связи с этим, по словам Прета, совет управляющих ЕЦБ на следующей неделе рассмотрит возможность сокращения выкупа активов.



«Мы полагаем, что программа покупки облигаций завершится к концу этого года», - сказал главный экономист UBS Wealth Management Пол Донован.



На последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы на уровне Є30 миллиардов ежемесячно по сентябрь 2018 года. Однако из-за политической нестабильности в Италии и Испании многие аналитики предполагали, что регулятор может поддержать более мягкую политику и продлить программу покупки облигаций. Следующая встреча европейского центробанка состоится 14 июня.



Спустя 3 часа курс евро к доллару США в ходе торгов в среду поднялся до максимума за две недели после того, как главный экономист Евроцентробанка Петер Прат заявил, что решение о сроках сокращения стимулирующих программ может быть принято уже в июне.



Евро к 16.20 Киева вырос до $1,1770 с $1,1718 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро к этому времени повысилась на 0,7% - до ¥129,55.



Курс доллара составляет ¥110,07 против ¥109,78 иены накануне.



Предстоящее заседание ЕЦБ, которое состоится 14 июня в Риге, станет решающим для определения сроков сворачивания программы выкупа активов объемом Є2,5 трлн., заявил главный экономист ЕЦБ Петер Прат.

Его слова также подстегнули рост доходности гособлигаций в еврозоне.

Между тем глава Бундесбанка Йенс Вайдман в среду говорил о вероятности того, что ЕЦБ может полностью завершить покупки активов до конца 2018 года



Таким образом, пара евро-доллар во вторник продолжала четвертый день стоять в боковике, приблизительно в диапазоне $1,1640-1,1740. Но неожиданно в 19.00 Киева агентство Bloomberg выпустило «красную новость» со ссылкой на свои источники о том, что ЕЦБ на ближайшем заседании 14 июня собирается обсудить сворачивание количественного смягчения(



Тем не менее, новость стала катализатором роста пары евро-доллар в полфигуры за один час, от $1,1670 до $1,1730.



06 июня, в среду, с утра рост продолжился, поскольку представители ЕЦБ фактически подтвердили озвученную Bloomberg информацию и сделали довольно жесткие с точки зрения монетарной политики заявления. К вечеру среды пара евро-доллар подошла вплотную к отметке $1,18.



Как мы и предполагали ранее, на начавшейся волне роста пара евро-доллар на этой неделе имеет все шансы показать отметку $1,185 или даже $1,190.



В целом полагаю, уместно говорить о сломе нисходящего тренда и начале тренда вверх по паре евро-доллар.



Основной причиной для ожидаемого нами роста евро мы считаем восстановление аппетитов к риску.



В среду индекс Dow Jones показывает рост на 0,87% и торгуется по состоянию на 21.00 Киева на отметке 25016,35 пунктов, рост идет уже несколько дней.



Аналогично, уже несколько дней восстанавливается фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM. Важно именно это, а что касается сворачивания количественного смягчения ЕЦБ, то это будет лишь информационным поводом, которым комментаторы будут объяснять рост евро.



Другим таким поводом может быть итог заседания ФРС 13 июня. Если риторика ФРС будет недостаточно жесткой (хотя бы в интерпретациях аналитиков), то это может быть стать еще одним объяснением для роста евро.



На текущий момент, согласно фьючерсам на ставки, вероятность того, что на заседании ФРС в сентябре ставка не будет повышена, составляет 24,3% (в июне, ставка, очевидно, будет повышена).



Отметим также, что другие валютные пары давно показали разворот и падение доллара.



Например, австралийский доллар растет еще с 9 мая, поднялся с минимума на $0,7415 до текущих $0,7670, швейцарский франк растет с 10 мая, доллар-франк упал с максимума на 1,0050 до текущих 0,9845.



В условиях, когда вероятность того, что по линии США-Китай торговой войны, скорее всего, удастся избежать (Китай предложил покупать американские товары на $70 млрд. в год), поводы для роста оптимизма есть. Не забываем и о смягчении правил банковского регулирования в США. Смягчение законов Додда-Франка, включая правило Волкера, должно создать в банковской системе США больше возможностей для использования кредитных средств, следовательно, и для надувания пузырей. На днях ФРС и Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами (CFTC) согласовали смягчение правила Волкера, и это должно способствовать росту глобальных аппетитов к риску. Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1714 к отметке $1,1782 констатировав внутридневное его повышение на заметные 68 пунктов.Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот рост пары евро-доллар «в миру».Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 06 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1715 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав с указанного часа довольно динамичное ралли.Как и ранее, с открытия европейской сессии рынка forex выросла волатильность, сопровождавшая ралли пары евро-доллар. Несмотря на эту «нервозность» и изобилие провалов и отскоком, ралли пары все-таки «вознесло» евро к $1,1795 по состоянию на 16.55 Киева, едва не пробив вверх концептуальнозначимую отметку $1,1800. Последовавшая засим «мягкая» коррекция понизила пару в рамки диапазона $1,1770-1,1783, которые она не покидала до 20.52 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс евро по отношению к доллару ускорил темпы утреннего роста на заявлениях главного экономиста ЕЦБ Питера Прета о возможности скорого сворачивания программы количественного смягчения (QE).По состоянию на 13.10 Киева курс евро к доллару рос до $1,1774 за евро с $1,1713 на прошлых торгах.Курс доллара к иене поднимался до ¥110,15 со ¥109,78 на предыдущем закрытии.Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22% - до 93,69 пункта.Как заявил в среду главный экономист ЕЦБ Питер Прет, европейский центробанк отмечает приближение показателя инфляции к целевому уровню. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе инфляция достигнет уровня чуть ниже целевых 2%. В связи с этим, по словам Прета, совет управляющих ЕЦБ на следующей неделе рассмотрит возможность сокращения выкупа активов.«Мы полагаем, что программа покупки облигаций завершится к концу этого года», - сказал главный экономист UBS Wealth Management Пол Донован.На последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы на уровне Є30 миллиардов ежемесячно по сентябрь 2018 года. Однако из-за политической нестабильности в Италии и Испании многие аналитики предполагали, что регулятор может поддержать более мягкую политику и продлить программу покупки облигаций. Следующая встреча европейского центробанка состоится 14 июня.Спустя 3 часа курс евро к доллару США в ходе торгов в среду поднялся до максимума за две недели после того, как главный экономист Евроцентробанка Петер Прат заявил, что решение о сроках сокращения стимулирующих программ может быть принято уже в июне.Евро к 16.20 Киева вырос до $1,1770 с $1,1718 на закрытие прошлой сессии.Курс евро к этому времени повысилась на 0,7% - до ¥129,55.Курс доллара составляет ¥110,07 против ¥109,78 иены накануне.Предстоящее заседание ЕЦБ, которое состоится 14 июня в Риге, станет решающим для определения сроков сворачивания программы выкупа активов объемом Є2,5 трлн., заявил главный экономист ЕЦБ Петер Прат.Его слова также подстегнули рост доходности гособлигаций в еврозоне.Между тем глава Бундесбанка Йенс Вайдман в среду говорил о вероятности того, что ЕЦБ может полностью завершить покупки активов до конца 2018 годаТаким образом, пара евро-доллар во вторник продолжала четвертый день стоять в боковике, приблизительно в диапазоне $1,1640-1,1740. Но неожиданно в 19.00 Киева агентство Bloomberg выпустило «красную новость» со ссылкой на свои источники о том, что ЕЦБ на ближайшем заседании 14 июня собирается обсудить сворачивание количественного смягчения( Итоги: Прогнозы 06.06.18 ). В этой новости не было ровно ничего нового, поскольку о том, что подобное может произойти на июньском заседании, неоднократно заявляли представители ЕЦБ. И тем более это стало очевидно после того, как опубликованные 31 мая данные по инфляции в еврозоне показали рост индекса потребительских цен сразу с 1,2% до 1,9% г/г.Тем не менее, новость стала катализатором роста пары евро-доллар в полфигуры за один час, от $1,1670 до $1,1730.06 июня, в среду, с утра рост продолжился, поскольку представители ЕЦБ фактически подтвердили озвученную Bloomberg информацию и сделали довольно жесткие с точки зрения монетарной политики заявления. К вечеру среды пара евро-доллар подошла вплотную к отметке $1,18.Как мы и предполагали ранее, на начавшейся волне роста пара евро-доллар на этой неделе имеет все шансы показать отметку $1,185 или даже $1,190.В целом полагаю, уместно говорить о сломе нисходящего тренда и начале тренда вверх по паре евро-доллар.Основной причиной для ожидаемого нами роста евро мы считаем восстановление аппетитов к риску.В среду индекс Dow Jones показывает рост на 0,87% и торгуется по состоянию на 21.00 Киева на отметке 25016,35 пунктов, рост идет уже несколько дней.Аналогично, уже несколько дней восстанавливается фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM. Важно именно это, а что касается сворачивания количественного смягчения ЕЦБ, то это будет лишь информационным поводом, которым комментаторы будут объяснять рост евро.Другим таким поводом может быть итог заседания ФРС 13 июня. Если риторика ФРС будет недостаточно жесткой (хотя бы в интерпретациях аналитиков), то это может быть стать еще одним объяснением для роста евро.На текущий момент, согласно фьючерсам на ставки, вероятность того, что на заседании ФРС в сентябре ставка не будет повышена, составляет 24,3% (в июне, ставка, очевидно, будет повышена).Отметим также, что другие валютные пары давно показали разворот и падение доллара.Например, австралийский доллар растет еще с 9 мая, поднялся с минимума на $0,7415 до текущих $0,7670, швейцарский франк растет с 10 мая, доллар-франк упал с максимума на 1,0050 до текущих 0,9845.В условиях, когда вероятность того, что по линии США-Китай торговой войны, скорее всего, удастся избежать (Китай предложил покупать американские товары на $70 млрд. в год), поводы для роста оптимизма есть. Не забываем и о смягчении правил банковского регулирования в США. Смягчение законов Додда-Франка, включая правило Волкера, должно создать в банковской системе США больше возможностей для использования кредитных средств, следовательно, и для надувания пузырей. На днях ФРС и Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами (CFTC) согласовали смягчение правила Волкера, и это должно способствовать росту глобальных аппетитов к риску.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,60/30,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные «при весы» бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 06 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», заметно понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать выросшему с закрытия вторника на 15,0 коп. спросу и поднявшемуся на 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 июня по спросу и по предложению не изменились.



Стараниями нерезидентов, активно скупавших доллар на межбанке до 11.10 Киева, котировки последнего немного выросли. Затем «наевшиеся» валюты «варяги» отошли от валютного стола, оставив его спекулянтам.



Последние были лишены превентивными мероприятиями регулятора активной игры на повышение из-за плачевного состояния гривневого ресурса (во вторник НБУ изъял с рынка заметное количество гривни, разместив депозитные сертификаты на 20,085 млрд. грн. Кроме того, накануне Минфин также разместил достаточно «длинные» ОВГЗ на 969,93 млн. грн.



Все это резко замедлило «бычий» тренд безналичного доллара, исключив из игры банки-резиденты. Со слов непосредственных участников сессии, нынче на межбанке правили бал нерезиденты, репатриируя дивиденды.



На носу очередная «обратная» проблема с гривневым ресурсом – 06-го Минфин погашает «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., часть которой, как мы указывали ранее, может оказаться на межбанке, пролонгировав «бычий» тренд «зеленого» безнала.



Посильную помощь «быкам» межбанка оказывал рост доллара на наличном рынке, однако, рискнем предположить, здесь это подорожание сопровождалось снижением торговой активности, что, в конечном счете, может нивелировать здешний рост курса и даже вызвать коррекцию. Реализуя известный с прежних времен алгоритм «курсовой пилы»: «два шага вверх, один вниз».



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали изрядную ширину спреда: 26,13/26,17 UAH/USD. «Утро началось широко, но реально, демонстрируя нерешительность игроков», - заметил наш консультант.

Вскоре, к 10.15 Киева, участники валютного межбанка определились с настроениями, инициировав рост курса «американца» до 26,17/26,18 UAH/USD.

«Не все нерезиденты успели скупиться накануне», - сказал наш консультант.



Начав торги четверга довольно агрессивно, «зеленые быки» на межбанке к 10.38 немного успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,17/26,18 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга стал «легче», понизившись с уровня 42 253,1 млн. грн. к отметке 40 335,6 млн. грн., повышая «теоретическую» вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке в «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.



Национальный банк в среду, 06 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 13, 663 млрд грн., способствуя сжатию гривневой ликвидности.



По состоянию на 11.05 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,17/26,18 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесной торговлей.



К 11.56 стало очевидно повторение в первом приближении на торгах межбанка сюжета предыдущей сессии – на указанное время нерезиденты, «насытившись», снизили темп своих покупок, что стало причиной снижения котировок доллара до 26,16/26,17 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.



Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка , захлебнувшаяся из-за нехватки гривни, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 12.35 котировки безналичного доллара, сохранив сбалансированную торговлю, не покинули отметку 26,16/26,17 UAH/USD.



Около 13.01 Киева на фоне немного выросших цен (26,165/26,175 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 06 июня по обеим позициям прибавил по 20,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 06 июня по спросу вырос на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1775, поднявшись до $1,1800 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до $1,1807 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).



На открытии торгов 07 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).



На старте торгов 07 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.



По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле (держатели доллара надеются на «продолжение банкета» и рост СКВ, а потенциальные покупатели заметили заморозку подорожания безналичного «американца») в сопровождении немного изменившихся с открытия цен: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют Едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый», но «нервный».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,04/26,14 UAH/USD, евро – 30,63/30,85 UAH/EUR, рубль 0,415/0,423 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,10 UAH/USD, евро (опт) 30,75/30,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,75/30,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 30,45/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,04/26,08 UAH/USD, розница – 26,00/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,07/26,15 UAH/USD; евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,420 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота утром в четверг слабо колеблется в ожидании новостей с предстоящего саммита «большой семерки».Курс утром четверга евро к доллару растет, так как инвесторы продолжают отыгрывать сигналы из ЕЦБ о скором сворачивании программы количественного смягчения (QE).Золото закрылось со слабым снижением в среду.В среду золото показало небольшое снижение, так как инвесторы продолжали наблюдать за напряженностью в области торговли в преддверии встречи на этой неделе G7.Американский доллар в среду ослабел против своих основных конкурентов, особенно евро, поскольку официальные лица Европейского центрального банка усилили риторику, предлагая, что центральный готов обсуждать график сворачивания своей масштабной программы покупки облигаций.Индекс доллара США снизился на 0,3% до 93,665 пункта.Евро поднялся до $1,1770 с $1,1720 во вторник вечером в Нью-Йорке, достигнув самого высокого уровня с 21 мая.Британский фунт также торговался вокруг двухнедельного максимума, поднявшись до $1,3410 с $1,3395.Против японской иены доллар вырос до ¥110,22 с ¥109,79.Доллар снизился против канадского доллара (до C$1,2959 по сравнению с C$ 1,2967) и мексиканского песо (до 20,3189 песо против 20,4593 песо в конце вторника), показав в ходе торгов многомесячные максимумы против обеих валют.Евро вырос после того, как в среду два представителя ЕЦБ отметили, что заседание банка 14 июня займется расписанием свертывания программы покупки облигаций на сумму Є2,5 триллиона ($2,94 триллиона).«Позиционирование остается в пользу продажи доллара против валют, таких как евро, а также швейцарский франк, японская иена, австралийский доллар и канадский доллар», - пишут аналитики Morgan Stanley. - «Ослабляющийся доллар США будет поддерживать рисковые настроения и, возможно, укрепит мнение наших стратегов относительно роста фондового индекса S&P500 до 2800-2825 в краткосрочной перспективе».С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,79% с 28,0672 UAH/USD до 26,1624 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 06 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 06 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, главными участниками роста курса доллара на межбанке 06-го стали нерезиденты, инициировав активную скупку СКВ, не считаясь с ее ценой уже со старта сессии для репатриации дивидендов.Активность покупок доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ и Минфина по изъятию с рынка гривневой ликвидности.Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 20,085 млрд. грн., а Минфин разместил «длинные» гривневые ОВГЗ на 969,93 млн. грн.Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности может появиться на межбанке в четверг. Так, что скупая СКВ 06-го, участники рынка заблаговременно запасались СКВ в расчете на сохранение «бычьего» тренда в обозримом будущем. Это же заставляло экспортеров «придерживать» валюту.В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан подорожанием наличного доллара.О том, что Минфин и НБУ усердно готовились к торгам межбанка в среду, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 06-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 872,6 млн. грн. к отметке 42 253,1 млн. грн. Полагаю, это замедлило рост средневзвешенного курса СКВ с 2,33 во вторник до 0,62 коп. 06-го.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 июня едва заметно, на $3,4 млн., повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, к среде заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо было обязательно продать на межбанке.Во-вторых, этот вышеозначенный выросший приток находил своего покупателя в лице нерезидентов, репатриировавших дивиденды.В-третьих, рынок безналичного доллара стал более сбалансированным – если накануне «американец» вырос на 2,33 коп., в среду дневной привес средневзвешенного курса составил 0,62 коп.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 05 июня, в среду, 06-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $229,9 млн. к отметке $250,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $187,9 млн. к $191,3 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 06 июня продемонстрировал внутридневное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня. Источником первого стал «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала, посредством клиентов распространившийся на наличный рынок, а поводом для подорожание наличного евро стали рост курса «американца» на рынке Украины, а также ралли пары евро-доллар на мировом рынке Forex.Подобно вчерашней сессии, практически все рынки вышеперечисленных населенных пунктов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж, однако эта сбалансированность не спасла от потерь в ликвидности. Полагаю, причиной регресса на этом участке стал выраженный «бычий» тренд наличного доллара, настороживший потенциальных клиентов, которые, явно надеясь на «продолжение банкета», не спешили расставаться с дорожающим «американцем», а их «оппоненты» откладывали приобретение толики «зелени» в расчете на откат.Последнее базировалось на «временности» текущего состояния рынка «зеленого» безнала (репатриация дивидендов не может продолжаться бесконечно, а на торгах валютного межбанка наметилось очевидное замедление роста средневзвешенного курса «американца» с прироста в 2,33коп. во вторник до 0,62 коп. в эту среду).У нас есть определенные сомнения в скором исчерпании «бычьего» тренда рынка безналичного доллара. Во всяком случае, на ближайшую перспективу.Однако, у клиентов наличного рынка, по всей видимости, свое видение этого сюжета.Итак, подавляющее большинство наличных рынков завершили сессию среды в балансе, констатировав при этом потери в оборотах.Наличный рынок Запорожья снова оказался «белой вороной», финишировав 06-го с незначительным преобладанием спроса в паре доллар-гривня, но при этом тамошние обороты повторили приличные показатели предыдущей сессии.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же.По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), позиция «предложение» прибавила 3,0-8,0 коп. (лидировал рынок Харькова).Таким образом, в течение среды наличный рынок довольно заметно вырос в цене.Вероятно, забыть о «сдержанности» в росте дилеров наличного рынка заставили забыть небезосновательные опасения, что клиентам требовались особенно «вкусные» цены позиции «спрос», в противном случае от них «приноса» было б не дождаться.Натурально, вослед за бидами вверх потянулись и менее значимые офера. Думаю, явный «бычий» тренд наличной пары доллар-гривня, динамика которого значительно опередила довольно скромный «привес» средневзвешенного курса безналичного «американца», немного напугала клиентов, часть которых предпочла «воздержаться» от валютообменных проектов.Ну а мы по сложившейся традиции сосредоточимся на наличном рынке Днепра. Дедушка Ленин считал Льва Толстого «зеркалом русской революции», а мы, позаимствовав эту мысль у Ильича, будем считать «наличку» Днепра «зеркалом» украинского «неформального» рынка наличных.Впрочем, по порядку.Торги 06 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Впоследствии этот баланс сохранился ценой заметного по нынешним масштабам повышения цен на торгуемые валюты из-за выросших покупок клиентами, в ответ на рост курса доллара на межбанке и евро на мировом рынке forex.Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 26,00-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый».После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня заметно выросли, сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не спасло мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра от потерь в ликвидности, заслужившей по итогам среды «четверку» и заметно понизившей показатели предыдущей сессии.В течение среды биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 5,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 7,0 копеек.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,05/26,10 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, но это равновесие нуждалось в ценовом регулировании посредством роста, сообразно настроениям клиентов и межбанка.По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня немного выросли с уровней открытия: 2600-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной, хотя и низколиквидной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которой, кстати, требовалось уже более заметное повышение действующих цен, поскольку начал пропадать клиентский «принос».По итогам среды дилерам опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж, которое, однако, не спасло обороты от потерь – по итогам дня ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку с минусом», констатировала снижение «отличных» показателей предыдущей сессии.На протяжении 06 июня биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 5,0 коп.По сравнению с закрытием 05 июня биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 7,0 копеек.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 июня уровнями 30,60/30,85 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечные «привесы» бидов и оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 15,0 коп., позиция «предложение» прибавила 20,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды 06 июня, приходилось заниматься сразу несколькими проектами: реагировать на выросшую агрессивность покупателей в паре доллар-гривня, стараясь при этом «соблазнить» потенциальных клиентов «вкусными» ценами приема и при этом «не переборщить» с ростом цен оферов.Однако, при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшее с азиатской сессии мирового рынка forex ралли пары евро-доллар, которое обрело дополнительную динамику на европейской сессии.Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», заметно повысив в течение среды обе позиции наличной пары евро-гривня. Кроме того, думаю, на решение наших валютчиков оказало влияние и внутридневное заметное подорожание наличного доллара.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,60/30,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные «при весы» бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 06 июня ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», заметно понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать выросшему с закрытия вторника на 15,0 коп. спросу и поднявшемуся на 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 июня по спросу и по предложению не изменились.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали изрядную ширину спреда: 26,13/26,17 UAH/USD. «Утро началось широко, но реально, демонстрируя нерешительность игроков», - заметил наш консультант.Вскоре, к 10.15 Киева, участники валютного межбанка определились с настроениями, инициировав рост курса «американца» до 26,17/26,18 UAH/USD.«Не все нерезиденты успели скупиться накануне», - сказал наш консультант.Начав торги четверга довольно агрессивно, «зеленые быки» на межбанке к 10.38 немного успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,17/26,18 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга стал «легче», понизившись с уровня 42 253,1 млн. грн. к отметке 40 335,6 млн. грн., повышая «теоретическую» вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке в «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.Национальный банк в среду, 06 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 13, 663 млрд грн., способствуя сжатию гривневой ликвидности.По состоянию на 11.05 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,17/26,18 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесной торговлей.К 11.56 стало очевидно повторение в первом приближении на торгах межбанка сюжета предыдущей сессии – на указанное время нерезиденты, «насытившись», снизили темп своих покупок, что стало причиной снижения котировок доллара до 26,16/26,17 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка , захлебнувшаяся из-за нехватки гривни, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 12.35 котировки безналичного доллара, сохранив сбалансированную торговлю, не покинули отметку 26,16/26,17 UAH/USD.Около 13.01 Киева на фоне немного выросших цен (26,165/26,175 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 06 июня по обеим позициям прибавил по 20,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 06 июня по спросу вырос на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1775, поднявшись до $1,1800 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до $1,1807 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).На открытии торгов 07 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).На старте торгов 07 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле (держатели доллара надеются на «продолжение банкета» и рост СКВ, а потенциальные покупатели заметили заморозку подорожания безналичного «американца») в сопровождении немного изменившихся с открытия цен: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют Едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый», но «нервный».В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,04/26,14 UAH/USD, евро – 30,63/30,85 UAH/EUR, рубль 0,415/0,423 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,10 UAH/USD, евро (опт) 30,75/30,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,75/30,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 30,45/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,04/26,08 UAH/USD, розница – 26,00/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,07/26,15 UAH/USD; евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,420 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64534 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3906 раз. Подякували: 7302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 06.06.18

дядя Caша » Сер 06 чер, 2018 12:41 0 157

дядя Caша Сер 06 чер, 2018 12:41 Итоги: Валюта 05.06.18

дядя Caша » Вів 05 чер, 2018 12:29 0 133

дядя Caша Вів 05 чер, 2018 12:29 Итоги: Валюта 04.06.18

дядя Caша » Пон 04 чер, 2018 12:42 0 128

дядя Caша Пон 04 чер, 2018 12:42