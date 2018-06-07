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фондовый рынок 07.06.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.06.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 07 чер, 2018 12:54 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.06.18 США



Промышленный индекс DJIA в среду завершил торги ростом более чем на 300 пунктов и показал свой лучший дневной рост с середины апреля, так как ралли в банковском секторе усилило широкомасштабный рост, который был поддержан ростом компаний технологического сектора и интернет-компаний.



Индекс DJIA вырос на 346 пунктов, или 1,4%, до 25 146, показав лучший «пунктовый» и процентный рост с 10 апреля.



Индекс S&P500 вырос на 0,9% до 2,772 пункта.



Индекс Nasdaq Composite показал третий подряд рекордный уровень закрытия и четвертую сессию роста подряд.



Участники рынка объяснили ралли в среду ростом доходности государственных облигаций - доходность 10-летних облигаций увеличилась до 2,97% с 2,91% во вторник.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,40%, до 25 146,39 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,88%, до 2 772,35 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,67%, до 7 689,24 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в целом завершил день по флэте.

Европейский фондовый рынок завершил колебания в течение среды по флэте. Официальные лица ЕЦБ дали понять, что начнут уделять внимание завершению программы выкупа облигаций.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 мало изменился (0,00%), после колебаний коло нуля в течение дня.



Доходность двухлетних итальянских облигаций выросла на 41 базисный пункт до 1,274%.



Пара евро-доллар выросла на 0,4%. Евро вырос после сообщения Bloomberg о том, что ЕЦБ на заседании 14 июня будет обсуждать выход из программы «количественного смягчения».



Сообщение было поддержано комментариями, сделанными в среду двумя официальными лицами ЕЦБ, которые дали понять, что банк начнёт обсуждение прекращения программы выкупа облигаций на заседании на следующей неделе.



«На следующей неделе управляющий совет оценит, достаточен ли был прогресс для того, чтобы обеспечить постепенное прекращение наших чистых покупок. Делая оценку, он будет рассматривать внутреннюю силу экономики еврозоны и эффект на изменение зарплат и цен» - заявил главный экономист ЕЦБ Питер Прат.



Президент Бундесбанка Йенс Вайдман заявил, что рыночные ожидания по прекращению «количественного смягчения» центрального банка в этом году правдоподобны.

Аналитики отмечали, что Италии, которая обременена значительным долгом, может быть сложно находить покупателей на облигации, когда ЕЦБ в конце концов прекратит покупки долга, выпущенного страной. Отношение долг/ВВП у Италии примерно 130%.



Итальянские акции цены облигаций были в центре внимания после того, как премьер-министр Джузеппе Конти во вторник в выступлении в сенате заявил, что коалиционное правительство хочет сократить долговую нагрузку путём ускорения экономического роста, через расходы на благосостояние и сокращение налогов.

В вторник правительство коалиции движения 5 звёзд и Лиги получило вотум доверия в сенате.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 мало изменился (0,00%), после колебаний коло нуля в течение дня.



Британский FTSE 100 вырос на 0,33% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 712,37 пункта.



Немецкий DAX увеличился на 0,34%, до 12 830,07 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,06% — на отметке 5 457,56 пункта.





Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом, поддержанные ростом индексов США на ожиданиях возможных устранений новых торговых барьеров между США и рядом других экономически развитых стран, не включая Китай, при этом китайские площадки оказались в «красной зоне».



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3109,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1767,96 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,81%, достигнув 31512,63 пункта, а южнокорейский KOSPI - на 0,69%, до 2470,58 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,53%, до 6057,3 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,87%, до 22823,26 пункта.



Биржи США закрылись в среду ростом, причем индекс Dow Jones вырос на 1,4%, а индекс технологических компаний NASDAQ закрылся рекордом. Биржи поддержали новости о планах переговоров президента США Дональда Трампа в рамках G7.



Вашингтон с 1 июня ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно для поставок из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Для остальных стран обозначенные ограничения действуют уже с 23 марта.



Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил в среду, что Трамп в рамках «большой семерки» проведет важные двусторонние встречи, в числе которых встреча с премьер-министров Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча «большой семерки» пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.



«Торговая риторика вновь дала о себе знать», таково мнение инвестиционного стратега Allianz Global Investors Моны Махаджан. Эксперт отмечает, что на данный момент угроза эскалации протекционизма в мировой торговле вновь не воспринимается рынком.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в среду показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,12% - до 2315,45 пункта, РТС вырос на 0,42%, до 1177,73 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,37%, до 61,92 RUB/USD, курс евро вырос на 0,15% и составил 72,91 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,36% - до $75,11 за баррель.



Стоимость акций Сбербанка выросла за торговую сессию на 1,09%. Обыкновенные акции «Газпрома» подорожали на 0,62%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене 0,32%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — 0,62%, акции Московской биржи — 1,39%.



Российский рынок акций 06-го начинал торги нейтрально, но ввиду отсутствия поводов для покупок к вечеру сполз вниз. Индекс Мосбиржи сохраняется в границах 2 300—2 325 пунктов, и до тех пор, пока он внутри этого коридора, о сколько-нибудь направленном движении говорить просто нет смысла. Промежуточный уровень поддержки располагается на 2 300 пунктах, затем 2 285 пунктов.



По-прежнему важен рубеж в 2 275 пунктов, который откроет «медведям» дорогу вниз. Но до него пока очень далеко. Индекс РТС по-прежнему балансирует около 1 170 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 06 июня, понизился на 2,15 пункта или на 0,48% до уровня 448,16 пунктов.



Объем торгов за день составил 721,9 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 05 июня, ПФТС-индекс понизился на 1,84 пункта или на 0,41% до уровня 450,31 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 133,10 пунктов или на 42,25 с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 июня, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на сообщениях о готовности Китая увеличить импорт из США при отказе от ввода новых пошлин на ввоз китайских товаров в страну.



По состоянию на 7.50 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,15% - до 3109,61 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1777,49 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,45%, до 31234,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,43%, до 6020,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,5%, достигая отметки в 22652,91 пункта.



Торги на бирже с индексом KOSPI в среду не проводятся в связи с государственным праздником в Южной Корее.



Как сообщило во вторник издание The Wall Street Journal, Китай готов увеличить закупку сельхозпродукции и энергоносителей из США на сумму в $70 миллиардов, если американские власти откажутся от введения ввозных пошлин на товары из КНР.



Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до $150 миллиардов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры. В минувшие выходные Китай и США провели очередной раунд торговых переговоров, по итогам которых о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось.



«Конечно, в фокусе рынков следующий шаг президента США Дональда Трампа», - сказал телеканалу CNBC аналитик инвесткомпании Capital Link International Бретт МакГонегал.



По мнению эксперта, несмотря на позитивные новости о готовности Китая к уступкам, решающим будет реакция Вашингтона, учитывая все его предшествующие угрозы в отношении торговли с КНР.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в «зеленой зоне» после роста на американских площадках во вторник.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03%, до 3115,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,08%, до 1779,15 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,53%, до 31259,1 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,38%, до 22625,73 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, до 6025,1 пункта.



Торги на бирже Южной Кореи не проводились в связи с государственным праздником. Корейский KOSPI по итогам вторника вырос на 0,25%, до 2453,76 пункта.



Участники торгов с оптимизмом восприняли тот факт, что основные фондовые индексы США завершили вторник преимущественно в плюсе, при этом индекс NASDAQ достиг рекордного уровня на фоне роста стоимости акций компаний технологического сектора.



Кроме того, в центре внимания инвесторов остаются несколько предстоящих геополитических событий. В частности, рынки ждут встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 7 июня, а также саммита США и КНДР, намеченного на 12 июня.



Внимание рынков приковано к этим событиям, и возможно, поэтому брокеры стараются сейчас не открывать длинных позиций.



Остается добавить, что инвесторы хотят получить больше информации о состоянии мировой экономики. Есть признаки, что американская экономика находится в хорошей форме, чего нельзя с уверенностью сказать про другие страны.



Отечественный рынок акций в среду вновь завершил торги снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,98% - до 1635,86 пункта, индекс ПФТС - на 0,48%, до 448,16 пункта.



Объем торгов на УБ составил 1,8 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 721,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Укрнафты (-4,49%), Центрэнерго (-0,99%) и Донбассэнерго (-0,04%).

Выросли в цене акции Турбоатома (+1,43%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,59%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,05%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,81% - до 481,37 пункта при объеме торгов 2,84 млн. злотых (20,87 млн. грн.).



Все индексные акции завершили торги в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги «Милкиленда» (-7,2%), KSG Agro (-3,51%) и «Агротона» (-1,72%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в плюсе, реагируя на рост американских бирж и в ожидании новостей с предстоящей встречи «большой семерки».



По состоянию на 7.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,06%, до 3117,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,2%, до 1775,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - увеличивался на 0,55%, до 31432,37 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 0,67%, до 2471,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,65%, до 6064,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,87%, до 22823,53 пункта.



Азиатские инвесторы реагируют на динамику фондовых площадок США. Так, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрыл торги среды ростом на 0,67% - на отметке в 7689,24 пункта, обновив тем самым исторический максимум. Индексы Dow Jones и S&P 500 также завершили торговую сессию в «плюсе».



Реакция рынка вызвана сильной статистикой: министерство торговли США в среду сообщило, что дефицит торгового баланса страны в апреле неожиданно сократился на $1 миллиард, или на 2% по сравнению с пересмотренным показателем марта, до $46,2 миллиарда. При этом эксперты прогнозировали рост дефицита до $50 миллиардов с первоначального показателя марта в $49 миллиардов.



Вместе с тем, участники торгов ждут предстоящего саммита G7. Встреча «большой семерки»» пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. По мнению экспертов, трейдеров прежде всего интересует обсуждение вопросов глобальной торговли.



«В течение следующих нескольких сессий разговоров на эту тему будет больше, поскольку мы приближаемся к саммиту G7, и рынки будут реагировать соответственно. Но в целом фондовые индексы на данный момент довольно хорошо справляются с неопределенностью, связанной в предстоящей встречей» - считает аналитик Rakuten Securities Australia Ник Твидейл.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом, поддержанные ростом индексов США на ожиданиях возможных устранений новых торговых барьеров между США и рядом других экономически развитых стран, не включая Китай, при этом китайские площадки оказались в «красной зоне».



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3109,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1767,96 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,81%, достигнув 31512,63 пункта, а южнокорейский KOSPI - на 0,69%, до 2470,58 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,53%, до 6057,3 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,87%, до 22823,26 пункта.



Биржи США закрылись в среду ростом, причем индекс Dow Jones вырос на 1,4%, а индекс технологических компаний NASDAQ закрылся рекордом. Биржи поддержали новости о планах переговоров президента США Дональда Трампа в рамках G7.



Вашингтон с 1 июня ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно для поставок из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Для остальных стран обозначенные ограничения действуют уже с 23 марта.



Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил в среду, что Трамп в рамках «большой семерки» проведет важные двусторонние встречи, в числе которых встреча с премьер-министров Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча «большой семерки» пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.



«Торговая риторика вновь дала о себе знать», таково мнение инвестиционного стратега Allianz Global Investors Моны Махаджан. Эксперт отмечает, что на данный момент угроза эскалации протекционизма в мировой торговле вновь не воспринимается рынком.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Промышленный индекс DJIA в среду завершил торги ростом более чем на 300 пунктов и показал свой лучший дневной рост с середины апреля, так как ралли в банковском секторе усилило широкомасштабный рост, который был поддержан ростом компаний технологического сектора и интернет-компаний.Индекс DJIA вырос на 346 пунктов, или 1,4%, до 25 146, показав лучший «пунктовый» и процентный рост с 10 апреля.Индекс S&P500 вырос на 0,9% до 2,772 пункта.Индекс Nasdaq Composite показал третий подряд рекордный уровень закрытия и четвертую сессию роста подряд.Участники рынка объяснили ралли в среду ростом доходности государственных облигаций - доходность 10-летних облигаций увеличилась до 2,97% с 2,91% во вторник.Европейский фондовый рынок в целом завершил день по флэте.Европейский фондовый рынок завершил колебания в течение среды по флэте. Официальные лица ЕЦБ дали понять, что начнут уделять внимание завершению программы выкупа облигаций.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 мало изменился (0,00%), после колебаний коло нуля в течение дня.Доходность двухлетних итальянских облигаций выросла на 41 базисный пункт до 1,274%.Пара евро-доллар выросла на 0,4%. Евро вырос после сообщения Bloomberg о том, что ЕЦБ на заседании 14 июня будет обсуждать выход из программы «количественного смягчения».Сообщение было поддержано комментариями, сделанными в среду двумя официальными лицами ЕЦБ, которые дали понять, что банк начнёт обсуждение прекращения программы выкупа облигаций на заседании на следующей неделе.«На следующей неделе управляющий совет оценит, достаточен ли был прогресс для того, чтобы обеспечить постепенное прекращение наших чистых покупок. Делая оценку, он будет рассматривать внутреннюю силу экономики еврозоны и эффект на изменение зарплат и цен» - заявил главный экономист ЕЦБ Питер Прат.Президент Бундесбанка Йенс Вайдман заявил, что рыночные ожидания по прекращению «количественного смягчения» центрального банка в этом году правдоподобны.Аналитики отмечали, что Италии, которая обременена значительным долгом, может быть сложно находить покупателей на облигации, когда ЕЦБ в конце концов прекратит покупки долга, выпущенного страной. Отношение долг/ВВП у Италии примерно 130%.Итальянские акции цены облигаций были в центре внимания после того, как премьер-министр Джузеппе Конти во вторник в выступлении в сенате заявил, что коалиционное правительство хочет сократить долговую нагрузку путём ускорения экономического роста, через расходы на благосостояние и сокращение налогов.В вторник правительство коалиции движения 5 звёзд и Лиги получило вотум доверия в сенате.АзияОсновные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом, поддержанные ростом индексов США на ожиданиях возможных устранений новых торговых барьеров между США и рядом других экономически развитых стран, не включая Китай, при этом китайские площадки оказались в «красной зоне».Биржи США закрылись в среду ростом, причем индекс Dow Jones вырос на 1,4%, а индекс технологических компаний NASDAQ закрылся рекордом. Биржи поддержали новости о планах переговоров президента США Дональда Трампа в рамках G7.Вашингтон с 1 июня ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно для поставок из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Для остальных стран обозначенные ограничения действуют уже с 23 марта.Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил в среду, что Трамп в рамках «большой семерки» проведет важные двусторонние встречи, в числе которых встреча с премьер-министров Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча «большой семерки» пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.«Торговая риторика вновь дала о себе знать», таково мнение инвестиционного стратега Allianz Global Investors Моны Махаджан. Эксперт отмечает, что на данный момент угроза эскалации протекционизма в мировой торговле вновь не воспринимается рынком.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,36% - до $75,11 за баррель.Стоимость акций Сбербанка выросла за торговую сессию на 1,09%. Обыкновенные акции «Газпрома» подорожали на 0,62%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене 0,32%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — 0,62%, акции Московской биржи — 1,39%.Российский рынок акций 06-го начинал торги нейтрально, но ввиду отсутствия поводов для покупок к вечеру сполз вниз. Индекс Мосбиржи сохраняется в границах 2 300—2 325 пунктов, и до тех пор, пока он внутри этого коридора, о сколько-нибудь направленном движении говорить просто нет смысла. Промежуточный уровень поддержки располагается на 2 300 пунктах, затем 2 285 пунктов.По-прежнему важен рубеж в 2 275 пунктов, который откроет «медведям» дорогу вниз. Но до него пока очень далеко. Индекс РТС по-прежнему балансирует около 1 170 пунктов.Как сообщалось во вторник 05 июня, ПФТС-индекс понизился на 1,84 пункта или на 0,41% до уровня 450,31 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 133,10 пунктов или на 42,25 с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 июня, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64534 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3906 раз. Подякували: 7302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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