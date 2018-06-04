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Депутати звільнили Данилюка
з поста міністра фінансів

Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:14

Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Дивися повний текст Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:14

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