Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.
Дивися повний текст Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 14:14
Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів
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Дивися повний текст Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів.
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