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Депутати звільнили Данилюка
з поста міністра фінансів

Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:58

  Omega написав:Супрун бы ещё!


супрун отличный министр. намного толковее омелянов всяких
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:56

  Pegasmaster написав:
  Omega написав:Супрун бы ещё!

вот заживём тогда, ух! да?

Да здесь вопрос стоит как бы не вымереть...
phantom_systems
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