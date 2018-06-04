|
|
Депутати звільнили Данилюка з поста міністра фінансів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:58
Omega написав:
Супрун бы ещё!
супрун отличный министр. намного толковее омелянов всяких
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3096
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 934 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:56
Pegasmaster написав: Omega написав:
Супрун бы ещё!
вот заживём тогда, ух! да?
Да здесь вопрос стоит как бы не вымереть...
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|73
|
Чет 07 чер, 2018 19:20
ruvex
|
|1
|67
|
|
|29
|1726
|