Итоги: Энергетика 08.06.18

Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:50

Поддержку котировкам оказывают новости о проблемах с поставками «черного золота» из Венесуэлы. В четверг СМИ сообщали со ссылкой на источники, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA почти на месяц отстает от плана поставок нефти своим клиентам. По данным источников агентства, постоянные задержки усугубляют степень сокращения нефтедобычи в стране и могут нарушить условия поставочных контрактов PDVSA.



Добыча нефти в Венесуэле достигла на фоне экономического и политического кризиса минимального уровня - по данным ОПЕК, в апреле страна добывала 1,49 миллиона баррелей в день.



Теперь инвесторы ожидают публикацию в пятницу данных нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по числу нефтяных и газовых буровых установок в США. По итогам предыдущей, завершившейся 1 июня рабочей недели, число нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% - до 861 единицы. А общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении на 144 штуки, или в 1,2 раза.

В среду цена WTI достигла минимума за 2 месяца после того, как Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о росте запасов нефти на неделе, закончившейся 1 июня, на 2,1 млн. баррелей (при ожиданиях снижения запасов на 1 млн. баррелей).



Несколько европейских нефтяных компаний анонсировали планы по сворачиванию бизнеса в Иране из-за риска санкций США. Данные Reuters показали, что Венесуэла отстает в поставках потребителям почти на месяц.



Опасения в отношении избыточного предложения в США дали возможность увеличения разницы в ценах WTI и Brent, оставив разницу около $11 за баррель.



В целом цены на нефть были под давлением из-за ожиданий, что ОПЕК и её партнеры могут увеличить объем добычи для восполнения недостатка предложения из-за санкций США против Ирана и снижении добычи в Венесуэле. Заседание ОПЕК пройдёт 22 июня.



Также данные EIA показали, что запасы бензина выросли на прошлой неделе на 4,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов — выросли на 2,2 млн. баррелей.

Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют разнонаправленную динамику, поскольку инвесторы реагируют на новости о задержках поставок из Венесуэлы и ждут статистику по буровой активности в США.Фьючерсы на нефть в четверг закрылись с резким повышением, так как трейдеры беспокоились о нарушении поставок из Ирана и снижении объема добычи нефти в Венесуэле.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: