RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 08.06.18

Итоги: Энергетика 08.06.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:50

Итоги: Энергетика 08.06.18

Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют разнонаправленную динамику, поскольку инвесторы реагируют на новости о задержках поставок из Венесуэлы и ждут статистику по буровой активности в США.

По состоянию на 07.55 Киева августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,12%, до $77,2 за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI росли в цене на 0,12%, до $66,03 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают новости о проблемах с поставками «черного золота» из Венесуэлы. В четверг СМИ сообщали со ссылкой на источники, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA почти на месяц отстает от плана поставок нефти своим клиентам. По данным источников агентства, постоянные задержки усугубляют степень сокращения нефтедобычи в стране и могут нарушить условия поставочных контрактов PDVSA.

Добыча нефти в Венесуэле достигла на фоне экономического и политического кризиса минимального уровня - по данным ОПЕК, в апреле страна добывала 1,49 миллиона баррелей в день.

Теперь инвесторы ожидают публикацию в пятницу данных нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по числу нефтяных и газовых буровых установок в США. По итогам предыдущей, завершившейся 1 июня рабочей недели, число нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% - до 861 единицы. А общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении на 144 штуки, или в 1,2 раза.

Фьючерсы на нефть в четверг закрылись с резким повышением, так как трейдеры беспокоились о нарушении поставок из Ирана и снижении объема добычи нефти в Венесуэле.

Июльский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на закрытие на $1,22, или на 1,9%, до $65,95 за баррель.

Августовский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,96, или на 2,6%, до $77,32 за баррель.

В среду цена WTI достигла минимума за 2 месяца после того, как Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о росте запасов нефти на неделе, закончившейся 1 июня, на 2,1 млн. баррелей (при ожиданиях снижения запасов на 1 млн. баррелей).

Несколько европейских нефтяных компаний анонсировали планы по сворачиванию бизнеса в Иране из-за риска санкций США. Данные Reuters показали, что Венесуэла отстает в поставках потребителям почти на месяц.

Опасения в отношении избыточного предложения в США дали возможность увеличения разницы в ценах WTI и Brent, оставив разницу около $11 за баррель.

В целом цены на нефть были под давлением из-за ожиданий, что ОПЕК и её партнеры могут увеличить объем добычи для восполнения недостатка предложения из-за санкций США против Ирана и снижении добычи в Венесуэле. Заседание ОПЕК пройдёт 22 июня.

Также данные EIA показали, что запасы бензина выросли на прошлой неделе на 4,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов — выросли на 2,2 млн. баррелей.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64568
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3910 раз.
Подякували: 7306 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 07.06.18
дядя Caша » Чет 07 чер, 2018 12:49
0 166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 12:49
дядя Caша
Итоги: Энергетика 06.06.18
дядя Caша » Сер 06 чер, 2018 12:45
0 177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:45
дядя Caша
Итоги: Энергетика 05.06.18
дядя Caша » Вів 05 чер, 2018 12:36
0 139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 12:36
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7068)
08.06.2018 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.