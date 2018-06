Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Чет 14 чер, 2018 12:49 Итоги: Прогнозы 14.06.18



Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1,75—2%. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.



Рынок был уверен, что ставка будет повышена на 25 б.п., с 1,5—1,75% до 1,75—2% годовых. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляла 0%. При этом вероятность ее повышения на 25 б.п. составляла 84%, а вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляла 16%.



Кроме того, все 93 опрошенных Bloomberg экспертов ожидали повышения ставки на 25 б.п., до 1,75—2% годовых.



14 декабря 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25—0,5% до 0,5—0,75%. Это было второе повышение после 2008 года.



Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. Позже 15 марта 2017 года ФРС повысила ставку c 0,5—0,75% до 0,75—1%, 14 июня — до 1—1,25%, а 13 декабря — до 1,25—1,5%. В текущем году 21 марта ФРС повысила ставку еще раз — до 1,5-1,75%.



Вышло заявление FOMC Федрезерва.



- Рост расходы домохозяйств ускорился;

- Индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий мало изменились;

- Из заявление убрана ссылка на рыночные и основанные на опросах показатели перспективы инфляции;

- Дальнейшие постепенные повышения процентной ставки будут соответствовать устойчивому экономическому росту, сильному рынку труда и инфляции около 2% в среднесрочной перспективе;

- Состояние денежной политики остается стимулирующим;

- Экономическая активность в США растет крепким темпом (ранее определяли рост как умеренный);

- Из заявления убрано, что ФРС ожидает, что ставки будут ниже нейтральной ставки в течение некоторого периода времени;

- ФРС повысила ставку на излишние резервы до 1,95% с 1,75% ранее;

- ФРС наметила более агрессивный темп повышения ставок до 2019 г.;

- ФРС ожидает четырех повышений ставки в 2019 г., одно в 2020 г.;

- ФРС оставила прогноз по ставке в долгосрочной перспективе без изменения;

- ФРС понизила прогноз по уровню безработицы на 2018 г. до 3,5%;

- Медианный прогноз долгосрочной инфляции — 1,8% (ранее 1,8%), уровня безработицы 4,5% (ранее 4,5%), индекс цен по расходам на личное потребление 2,0% (ранее 2,0%);

- Медианный прогноз членов FOMC – 4 повышения ставки в 2018 г.;

- Медианное мнение по уместному уровню ставки по федеральным фондам в конце 2018 г. - 2,375% (2,125% ранее), в конце 2019 г. 3,125% (2,875% ранее), в конце 2020 г. 3,375% (3,375% ранее), долгосрочно 2,875% (2,875% ранее);

- ФРС ожидает более низкого уровня безработицы в 2019 и 2020 гг., оставила долгосрочный прогноз без изменений;

- ФРС повысила прогноз по инфляции в 2018 г. до 2,1%, ожидает, что в 2019 г. и 2020 г. она составит 2,1%;

- ФРС повысила прогноз по базовой инфляции в 2018 г. до 2%, ожидает что в 2019 г., и 2020 г. она составит 2,1%.



ФРС: повышение ставки и изменения в сообщении о перспективе политики, - Wells Fargo.



FOMC приняла решение повысить ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось. Аналитики из Wells Fargo отмечают, что ФРС добавила четвертое повышение ставки в это году, в тот же время улучшила прогноз по изменению ВВП и инфляции. Они отмечают, что ФРС убрала выражение, что ставка будет ниже долгосрочной в течение некоторого периода времени:

«Для FOMC снижение уровня безработицы ниже 4% сигнализирует о дальнейшем давлении в сторону повышения инфляции, тем самым поддерживает продолжение повышений ставки по федеральным фондам. Но как много? В текущем экономическом расширении, снижение уровня безработицы не соответствует ожидаемому повышению измеримой инфляции. Простая связь безработицы и инфляции была разрушена изменениями в демографии (снижении доли экономически активного населения), и глобализацией рынка труда.

На данный момент разница между показателями доходности 30- и 10-летних облигаций укрепляет веру, что рынки хорошо относятся к действиям FOMC. Тем не менее, есть риск, что чем больше FOMC терпимо относится к инфляции выше целевого уровня, тем более вероятно рынок начнёт верить, что FOMC будет иметь мужество, чтобы сдержать инфляцию когда-нибудь в будущем.

Для FOMC путь впереди по ставке по федеральным фондам ясен, с устойчивыми повышениями ставки в 2018, 2019 и 2020 гг. Мы настроены скептически. Наш прогноз — что FOMC дала нам очень линейный прогноз по ставке по федеральным фондам до 2020 г., в то же время проводя сокращение баланса. Учитывая недавний рост или просрочки по автокредитам и кредитным картам, есть свидетельства роста финансовых ограничений домохозяйств со средними-низкими доходами, что может ослабить общий экономический рост до 2020 г. Линейные прогнозы в циклической экономике не повышает наш уровень доверия.»



США: Дефицит бюджета в мае вырос в 1,7 раза.



Дефицит госбюджета США в мае составил $146,796 млрд., что на 66% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($88,423 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета уменьшились на 9,7% - до $217,075 млрд. При этом расходы подскочили на 10,7% и достигли $363,871 млрд.

Опрошенные экономисты в среднем оценивали размер майского дефицита на уровне $144 млрд.



Меж тем за восемь месяцев 2018 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 23% и составило $532,241 млрд. по сравнению с $432,852 млрд за сопоставимый период годом ранее, говорится в сообщении Минфина.



Объем поступлений в бюджет с начала текущего финансового года увеличился на 2,6% и превысил $2,169 трлн., в то время как затраты поднялись на 5,9% и превзошли $2,602 трлн.



Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $804 млрд.



Дефицит госбюджета США по итогам 2017 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 13,3% и составил $665,826 млрд.

Таким образом, он повысился до 3,5% ВВП против 3,2% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн. (9,8% ВВП).

Средний размер дефицита бюджета страны за последние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.



Еврозона: Главные риски для зоны евро связаны с Италией и торговыми спорами.



Если среди опрошенных экономистов нет единого мнения относительного того, когда Евроцентробанк объявит о сроках завершения программы количественного смягчения - на этой неделе или в следующем месяце, - то новых макроэкономических прогнозов по итогам заседания регулятора в четверг они точно ожидают. Прогнозы, рассчитываемые совместно с сотрудниками национальных центробанков, выйдут на фоне обострения глобальных торговых противоречий.



Главные риски для экономических перспектив еврозоны, согласно опросу, связаны с политической неопределенностью в Италии и торговыми спорами между США и другими странами. На втором месте - признаки замедления темпов роста экономики.



Fitch понизило прогноз по росту российской экономики.



Экономика России будет расти медленнее, чем ожидалось ранее, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch. Агентство ухудшило свой прогноз по ВВП России на 2018 год с 2% до 1,8%, а на 2019 год - до 1,9% (-1 п.п.). В 2020 году Fitch прогнозирует замедление роста в России до 1,5%, что приблизит его к долгосрочному трендовому росту, оцениваемому в 1,2%.



На более медленный рост по итогам текущего года указывают скромные темпы ВВП в первом квартале 2018 года (1,3%, по предварительной оценке Росстата), говорится в глобальном экономическом прогнозе организации. Экономисты Fitch полагают, что рост экономики будет сдерживаться осторожной бюджетной политикой и нарастающими закупками иностранной валюты Минфином, призванными изолировать курс рубля от динамики цен на нефть.



В агентстве указывают на то, что личное потребление останется ключевым драйвером внутреннего спроса на фоне увеличения розничных продаж, реальных зарплат и кредитования домохозяйств, однако инвестиции в основной капитал замедлятся в отсутствии крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, повышенный риск санкций может охладить инвестиционные планы частного сектора, прогнозируют аналитики.



При этом агентство допускает, что рост может быть ускорен благодаря увеличению госрасходов на исполнение нового майского указа президента. Ранее правительство оценило стоимость новых задач в области здравоохранения, образования и инфраструктуры как минимум в 8 трлн рублей.



В своих новых прогнозах Fitch присоединилось к другим агентствам и институтам, которые ухудшили ожидания по российской экономике.



Так, в апреле Moody's заявило, что ожидает роста ВВП России в 2018 году на 1,6%, а месяц спустя Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП России на 0,2 процентного пункта, до 1,5% в 2018 и 2019 годах, отмечая в числе главных рисков цены на нефть, отсутствие реформы условий ведения бизнеса (которая поддержала бы инвестиции), геополитическую напряженность и продление санкций.



Ранее в этом месяце глава Минэкономразвития Максим Орешкин объявил об ухудшении прогноза по росту экономики с 2,1% до диапазона 1,6-2,1%, объяснив это новыми антироссийскими санкциями, вызвавшими волатильность на финансовом рынке, и ответной реакцией ЦБ.



От России отвернулись кредиторы.



Правительство России вторую неделю подряд терпит неудачу при попытке занять деньги на рынке для федерального бюджета.

На аукционах в среду Минфин снова не смог реализовать весь запланированный пакет облигаций федерального займа, даже несмотря на то, что инвесторам был предложенный минимальный за 2 месяца объем.

Если полгода назад Минфин мог еженедельно занимать по 40-50 млрд рублей, а спрос регулярно перекрывал предложение в 3-4 раза, то на прошлой неделе он потерпел неудачу с бумагами на 30 млрд рублей, а на текущей - снизил предложение до 20 млрд.

10-летние ОФЗ с привязкой к инфляции удалось продать в полном объеме - на 10,1 млрд. рублей. Помогли пенсионные деньги: покупателями, вероятно, выступали управляющие компании негосударственных пенсионных фондов, для которых инфляционные ОФЗ - хорошая замена банковскому депозиту, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Классические ОФЗ с погашением в 2021 году удалось продать на 8,8 млрд. рублей вместо запланированных 10. По обоим выпускам инвесторы требовали скидок, и Минфин был вынужден продать бумаги на 0,3-0,5 базисных пунктов дешевле рыночной цены. Итогом аукционов стала новая распродажа, а купившие ОФЗ инвесторы сразу же оказались в убытке. ОФЗ 25083 (проданные на аукционе по 100,04% от номинала) рухнули до 99,9%.



Индекс цен ОФЗ RGBI потерял еще 0,34 пункта и вернулся к минимумам, которые последний раз видел в апреле - после введения санкций против «Русала» и обвала российских фондовых площадок.

«Основной причиной такой динамики является глобальный отток долларовой ликвидности в связи с ужесточением монетарной политики ФРС», - отмечает Порывай.

На заседании в среду американский центробанк снова повысил процентную ставку до 1,75-2% годовых. И - что еще важнее - увеличит скорость сокращения баланса, указывает инвестстратег Nedgroup Investments Робин Джонсон.

Если сейчас Федрезерв изымает из системы по $30 млрд. в месяц, то с июля доведет объем операций до $40 млрд.

Госдолг EM, по данным Bloomberg, принес инвесторам убыток в 6% с начала года.



«А над российским рынком еще висит и дамоклов меч санкций», - напоминает портфельный управляющий «Тринфико» Фарит Закиров: за месяц зарубежные фонды вывели $1,1 млрд. из российских акций и, по данным ЦБ, продали облигаций федерального займа на 231 млрд. рублей.



В результате механизм, который принес в российский бюджет 446 млрд. рублей в 2016-м году и 713 млрд. рублей - прошлом, оказался сломан: по сравнению с началом года на 1 мая нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 10 млрд. рублей.

По мере того, как растут доходности в США, река carry-trade, подарившая России стабильный рубль и $22 млрд. притока валюты на рынок, начинает пересыхать: процентная разница уже не выглядит столь привлекательной, отмечает валютный стратег BNP Paribas SA Майкл Снейд.



У ЦБ РФ нет выигрышных решений в этой ситуации. С одной стороны, он мог бы снизить процентную ставку и тем самым вызвать рост котировок ОФЗ - это привлекло бы спекулянтов, указывает стратег ВТБ Капитала Максим Коровин.



С другой стороны, долгосрочные держатели российского госдолга могли бы использовать это как момент для продажи. К тому же рост цен на бензин порождает волну инфляции по всей экономике, а в условиях, когда ФРС повышает ставку, снижать ее – «это отказываться от куска пирога» в виде средств глобальных инвесторов, отмечает аналитик ФК «Уралсиб» Ирина Лебедева.



Аппетит к развивающимся рынкам в целом и рублю в частности может в принципе не вернуться, предупреждает Райффайзенбанк: удержать ФРС от дальнейшего повышения ставки может лишь заметное замедление американской экономики, которого в данный момент не видно: рост зарплат (2,7-2,9%) близок к рекордному за 10 лет, а безработица - на минимуме с 1950х годов.



Российским банкам написали некролог.



Самостоятельное «излечение» российского банковского сектора в ближайшей перспективе невозможно: лишь каждый пятый банк способен самостоятельно генерировать прибыль, чтобы пополнять капитал, а две трети кредитных организаций в последние 3 года хотя бы раз оказывались в критическом положении и смогли продолжить деятельность лишь за счет вливаний из вне. Такой вывод содержится в опубликованном в среду докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По оценке агентства, в прошлом году крупнейшие российские банки, активы которых составляют 89% всей системы, вместо пополнения капитала за счет прибыли от операций начали его терять: средневзвешенное значение генерации капитала с 76 базисных пунктов рухнуло до минус 86 б.п.



Причиной стали убытки на 1,45 триллиона рублей, который были признаны тремя банками, национализированными за счет фонда санаций ЦБ. На спасение ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка центробанк потратил 2,62 триллиона рублей.



В ближайшие два года банковскому сектору потребуется еще 500 миллиардов рублей, предупреждает АКРА: эту сумму, согласно нормативам, придется направить в резервы на покрытие проблемных активов, которые множатся на фоне стагнации экономики.



В ряде отраслей накопились кредитные риски, которые пока еще не до конца отражены на балансах, считают в агентстве: проблемы с выплатами по кредитам грозят строительному сектору и компаниям в сфере недвижимости. В то же время ужесточение санкций Запада приводит к «ухудшению финансового состояния крупнейших компаний-заемщиков», а низкие темпы экономического роста (1,5-1,7%) транслируются в «слабый спрос на кредитные ресурсы».

В этих условиях «интерес собственников к банковскому бизнесу продолжает падать», констатирует АКРА: не имея перспективы выхода из кризиса, владельцы банков теряют желание вкладывать деньги, и «основным источником финансовой помощи становится государство».



«До 2021 года коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) в целом по системе будет находиться на низком уровне - в среднем 70 б. п., а достаточность основного капитала по МСФО (Tier-1) не превысит 11,4%. Это объясняется также малым количеством банков, стабильно генерирующих капитал, и указывает на объективную потребность в дальнейшей поддержке от государства для покрытия убытков», - говорится в докладе АКРА.



Картина, нарисованная АКРА, «феерично депрессивная», но возражений по существу она не вызывает, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

«Процессы, происходящие в банках, всегда являются лучшей иллюстрацией состояния экономики. Иногда это наглядней, чем цифры Росстата», - добавляет он.



Чемпионат мира за $11 млрд. может принести России мало ликования.



Путин потратил шесть лет и более $11 миллиардов на подготовку 11 российских городов к проведению чемпионата мира по футболу, крупнейшего мероприятия такого рода в стране со времен распада Советского Союза.



Когда миллионы болельщиков приедут в Россию в течение следующих четырех недель, Кремль надеется показать более дружелюбное лицо и прорвать часть международной изоляции, от которой страдает страна с момента аннексии Крыма в 2014 году. От Екатеринбурга до Калининграда чемпионат охватит города, которые мало кто из иностранных гостей посещал раньше.



Однако, по словам экономистов, огромных и дорогостоящих усилий не хватит, чтобы придать большой импульс российской экономике объемом почти $1,5 триллиона. В прошлом месяце агентство Moody’s Investors Service говорило, что любой рост будет ограниченным и недолговечным, сильно не дотягивая до реакции на зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, которые стоили рекордные $50 миллиардов. Экономисты говорят, что в этот раз лучшее, на что может надеяться Россия, - это скромный рост рубля.

Путин планирует присутствовать на матче открытия в четверг между Россией и Саудовской Аравией на московском стадионе «Лужники», который также примет финал 15 июля. Путин признал, что не думает, что российская команда выступит очень хорошо, и сказал китайским журналистам на прошлой неделе, что его фаворитами являются Испания, Германия, Аргентина и Бразилия. Из команд, участвующих в чемпионате мира, Россия находится на последней, 70-й, строчке в мировом рейтинге ФИФА.



Как показал анализ состава активно скупавших валюту на отечественном валютном межбанке, среди этих игроков подавляющее большинство составили…нерезиденты.

Мы не исключаем, что «пролетевшие» мимо недавнего провального аукциона Минфина по размещению изрядного ассортимента ОВГЗ «варяги» могли направить освободившиеся гривневые средства на валютный межбанк, где их уже поджидали «придерживавшие» валюту экспортеры. Совместными усилиями досрочно открывшие новый сезон репатриации нерезиденты с проявившими откровенную жадность держателями СКВ, заметно подняли цену безналичного «американца».



Это предположение подтверждается несколькими фактами. Во-первых, как известно, во время скупки доллара на межбанке нерезиденты дисциплинированно исполняют приказ сюзерена из-за рубежа, не считаясь с действующими ценами.



Во-вторых, поэтапный рост цены безналичного доллара, вероятно связан с перерывами в покупках «варягов», которые, возможно, консультировались с «зарубежной мамой», или временной терминацией спроса рассчитывали на уступки продавцов доллара.



В-третьих, импортерам выходить с приобретением СКВ для закрытия июньских контрактов еще рановато.



Таким образом, выросший к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке, нашла своего «благодарного» покупателя к радости экспортеров, воспользовавшихся активностью нерезидентов, досрочно репатриирующих свободные активы на родину.



Под впечатлением «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара наличный рынок тоже пошел вверх по паре доллар-гривня, вослед за которой подорожал и евронал.



Интересно отметить, что в большинстве центров валютообменного бизнеса, за исключением Днепра, динамичное подорожание «американца» спровоцировало резкий спад торговой активности.



Если наше предположение о составе главных виновников состоявшегося в четверг «курсового залета» безналичного доллара верно, эта вспышка «бычьего» энтузиазма не затянется надолго, вернув валютный межбанк в режим очень ограниченной курсовой динамики. При этом, думается, действующие по состоянию на четверг цены доллара вероятнее всего немного просядут, реализуя известный с раннего времени алгоритм «два шага вверх – один вниз», сопровождаясь закономерным снижением из-за старта отпускного сезона ликвидности торгов.



