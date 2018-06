Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:27 Итоги: Мировой фондовый рынок 15.06.18 США



Фондовые индексы США закрылись, в основном, с ростом в четверг, ралли акций технологического сектора привело к росту индекса Nasdaq до рекордных уровней.

Поток более сильных, чем ожидалось, экономических данных также оказал поддержку акциям.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 25,89 пункта, или на 0,1%, до 25 175,31 пункта. Финансовые показатели оказали давление на индекс, акции JPMorgan Chase & Co. оказались лидером снижения, потеряв 1,8%.

Индекс S&P500 вырос на 6,86 пункта, или 0,3%, до 2 782,49 пункта, при этом падение финансовых показателей на 0,9% ограничило рост технологических акций, прибавивших 0,6%.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 65.34 пункта, или 0,9%, до 7761.04 пункта, установив внутридневной рекорд и рекордное закрытие.



Деятельность центральных банков была основным драйвером дня. Встреча ЕЦБ на следующий день после того, как ФРС повысилаа процентные ставки во второй раз в этом году, была в центре внимания в четверг после того, как он оставил процентные ставки без изменений и планировал сократить свою программу ежемесячных закупок облигаций в конце этого года. Центральный банк стремится приостановить их к концу 2018 года.



Помимо центральных банков, проблемы торговли продолжали давить на рынок. Администрация президента Дональда Трампа готовится объявить тарифы на китайские товары на десятки миллиардов долларов уже в пятницу, что может вызвать ответные действия Китая.



«ЕЦБ сделал довольно хорошую работу, указывая на то, что он планирует делать. Президент ЕЦБ Марио Драги следует за политикой Бена Бернанки с нулевыми процентными ставками, приобретением облигаций, а затем, в конечном счете, сокращением баланса центрального банка. Когда мы все это сделали, наш рынок продолжал расти выше, что дает инвесторам уверенность в том, что план, которым они следуют, является правильным», - сказал Фил Орландо, главный стратег-аналитик Federated Investors.



«Кроме того, число розничных продаж было феноменальным. Учитывая, насколько это важно для экономики, это предполагает, что будущий рост ВВП должен быть сильным».



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,10%, до 25 175,31 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,25%, до 2 782,49 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,85%, до 7 761,04 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг вырос.

Европейский фондовый рынок вырос, при этом размер дневного роста стал наиболее высоким за два месяца, после решения ЕЦБ прекратить выкуп облигаций к концу 2019 г. и сохранить процентные ставки низкими, по крайней мере, еще один год.

ЕЦБ планирует завершать программы «дешевых денег», на фоне улучшающегося экономического положения в Европе, и это было ожидаемо. Однако евро мог попасть под удар из-за степени осторожности, выраженной ЕЦБ в представлении инициативы возвращения ставок к нормальным.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,23%. Это наиболее высокий рост с 5 апреля.



Европейские рынки выросли после того, как ЕЦБ сообщил, что будет продолжать программу покупки облигаций на Є30 млрд. до сентября, как запланировано. Сумма покупки будет уменьшена в октябре до Є15 млрд. в месяц и так до конца декабря. Покупки завершатся в декабре.



ЕЦБ также сообщил, что планирует сохранять реинвестирование платежей по завершающим обращение ценным бумагам, купленным в рамках программы выкупа активов «в течение продолжительного периода времени после завершения чистых покупок активов», и так долго, пока руководители денежной политики чувствуют, что необходимо обеспечить заметную степень стимулирования.



По процентным ставкам ЕЦБ сказал, что они останутся на текущем минимуме «по крайней мере до лета 2019 г.».



Индекс банковских акций Stoxx Europe 600 Banks вырос на 0,60%, немного отстав от более значительного роста других секторов.



Президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции сказал, что центральный банк сейчас ожидает экономического роста в еврозоне на 2,1%, что ниже предыдущего прогноза 2,4%.

Индекс акций основных материалов Stoxx Europe 600 Basic Materials вырос на 0,59%.



Экономические данные:

Объем розничных продаж в Великобритании в мае был выше консенсус-прогноза аналитиков, так как хорошая погода и события увеличили расходы на продукты питания и товары для дома.

Продажи выросли на 1,3% м/м (ожидалось 0,5%). К уровню прошлого года они выросли на 3,9%, по сравнению с ожидавшимися 2,4%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,23%. Это наиболее высокий рост с 5 апреля.



Британский FTSE 100 вырос на 0,81% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 765,79 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,68%, до 12 107,10 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,39% — на отметке 5 528,46 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы преимущественно снизились на опасениях торговой войны между США и Китаем.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,8%, до 2404,04 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,73%, до 3021,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,76%, до 1691,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 0,43%, снизившись до 30309,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,29%, достигнув 6094 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 0,5%, до 22851,75 пункта.



В конце мая Белый дом сообщил, что 15 июня США объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. В ночь на пятницу источники издания The Wall Street Journal сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил пошлины на ввоз китайских товаров приблизительно на сумму в $50 миллиардов.



Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ранее в пятницу сообщил, что Китай даст незамедлительный ответ на любые протекционистские меры США, которые могут ввести новые пошлины на китайские товары.

Введение пошлин на товары из Китая - это одно из нескольких направлений, по которым США борются в вопросах торговли.

По мнению экспертов, введение пошлин может распространиться на автомобильный рынок, что впоследствии может влиять на настроения участников рынка в течение лета.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к закрытию сессии в четверг снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,76% - до 2253,48 пункта, РТС снизился на 0,58%, до 1140,97 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.55 Киева опустился на 0,57%, до 62,18 RUB/USD, курс евро - на 1,78%, до 72,33 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,99% - до $75,98 за баррель.



Акции Сбербанка просели в цене на 0,26%, «Газпрома» — на 0,94%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,18%, «АЛРОСы» — на 0,95%. Бумаги Московской биржи подорожали на 1,99%.



Российский фондовый рынок 14-го утянули вниз слишком активно дорожающий рубль и акции компаний-экспортеров, которые оказались под давлением из-за того же крепкого рубля. Индекс Мосбиржи упал в область 2 245—2 260 пунктов, откуда вполне может проследовать к 2 200 пунктам, если инвесторам не удастся найти что-нибудь позитивное в новостном потоке. Индекс РТС отступил под рубеж 1 150 пунктов, который являлся промежуточной поддержкой, и теперь стремится к 1 135 пунктам.



15 июня коррекция на российских площадках продолжится, инвесторы распродают бумаги по завершению дивидендного сезона.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 14 июня, понизился на 0,70 пункта или на 0,15% до уровня 454,34 пунктов.



Объем торгов за день составил 802,1 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в среду 13 июня, ПФТС-индекс повысился на 18,95 пункта или на 4,34% до уровня 455,04 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 139,28 пунктов или на 44,21% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 июня, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, инвесторы отыгрывают итоги заседания FOMC Федрезерва США, обращая внимание и на негативную статистику по розничным продажам Китая.



По состоянию на 8.15 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,28% - до 3041,22 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1724,92 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,62%, до 30533,64 пункта, корейский KOSPI - на 1,25%, до 2437,26 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,19%, до 6011,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,51%, достигая отметки в 22848,43 пункта.



Вечером в среду Федрезерв ожидаемо поднял базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых, отметив, что ожидает четыре повышения ставки в текущем году.

Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП США в 2018 году до 2,8% с 2,7%. Риски, связанные с торговой политикой США, возрастают, но в настоящий момент не отражаются на американской экономике, которая демонстрирует прекрасные результаты, заявил в ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл.



Если посмотреть более внимательно, то только восемь участников совета проголосовали за дополнительные два повышения ставки против семи участников, которые проголосовали за одно повышение. В марте было семь против восьми. Так что речь, в конце концов, идет об изменении мнения только одного участника.



Обращают внимание участники рынка и на негативную статистику по Китаю. Так, объем розничных продаж в стране в мае текущего года вырос на 8,5% при прогнозе роста в 9,6%. В апреле показатель вырос на 9,4%. Таким образом, увеличение показателя неожиданно замедлилось.



Инвесторы также обеспокоены по поводу возможной глобальной торговой войны. В среду вечером газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванных американских чиновников, что администрация президента США Дональда Трампа готовится на следующей неделе начать взимать пошлины на китайские товары. По данным издания, эти пошлины могут затронуть экспорт товаров на десятки миллиардов долларов. Если Трамп одобрит введение новых мер, то сбор пошлин может начаться уже в следующую пятницу, но окончательного решения он при этом еще не принял, отмечает издание.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением на итогах заседания FOMC Федрезерва США и статистике по розничным продажам КНР.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3044,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1721,89 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,93%, до 30440,17 пункта, корейский KOSPI - на 1,84%, до 2423,48 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,99%, опустившись до 22738,61 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,11%, до 6016,6 пункта.



Трейдеры оценивают итоги заседания ФРС, завершившегося в среду, 13 июня. По его итогам Федрезерв ожидаемо поднял базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых, отметив, что ожидает еще два повышения ставки в текущем году. Кроме того, ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в 2018 году до 2,8% с 2,7%. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что риски, связанные с торговой политикой США, возрастают, но в настоящий момент не отражаются на экономике страны, которая демонстрирует прекрасные результаты.



ФРС была немного более «ястребиной». Но в то же время регулятор повышает ставки из-за сильной экономики, а не из-за необходимости сдерживать инфляцию. Поэтому это может помочь сдерживать рыночные реакции.



Негативная статистика по розничным продажам Китая также отразилась на ходе торгов. Объем розничных продаж в стране в мае текущего года вырос на 8,5% при прогнозе роста в 9,6%. В апреле показатель вырос на 9,4%. Таким образом, увеличение показателя неожиданно замедлилось.



Отечественные фондовые индексы в четверг продолжили разнонаправленное движение: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,08% - до 1603,83 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,15% - до 454,34 пункта.



Объем торгов на УБ составил 1,4 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 802,1 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Турбоатома (+6,06%), Центрэнерго (+3,32%) и Райффайзен Банка Аваль (+3,31%).

Снизились в цене акции Укрнафты (-0,19%) и Донбассэнерго (-0,04%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-2,51%) и Райффайзен Банка Аваль (+3,45%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,36% - до 473,39 пункта при объеме торгов 2,3 млн. злотых (16,4 млн. грн.).



В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Агротона» (-2,76%), «Милкиленда» (-2,44%) и «Кернела» (-1,37%).

Дорожали только акции KSG Agro (+1%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном в «минусе», инвесторы обеспокоены вероятностью глобальной торговой войны в ожидании новостей о пошлинах США против Китая.



По состоянию на 7.55 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,91% - до 3016,57 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,85%, до 1690,01 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13%, до 30399,92 пункта, корейский KOSPI - на 0,45%, до 2412,67 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,29%, до 6094,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,37%, до 22823,02 пункта.



В конце мая Белый дом сообщил, что 15 июня США объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%.



Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство в связи с отрицательным сальдо торгового баланса с Китаем, президент добивается его сокращения. По итогам состоявшегося в Вашингтоне 17-18 мая очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем стороны договорились предпринять эффективные меры по выравниванию торгового баланса.



В ночь на пятницу издание The Wall Street Journal сообщило, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, что Дональд Трамп одобрил пошлины на ввоз китайских товаров приблизительно на сумму в $50 миллиардов.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы преимущественно снизились на опасениях торговой войны между США и Китаем.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,8%, до 2404,04 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,73%, до 3021,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,76%, до 1691,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 0,43%, снизившись до 30309,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,29%, достигнув 6094 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 0,5%, до 22851,75 пункта.



В конце мая Белый дом сообщил, что 15 июня США объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. В ночь на пятницу источники издания The Wall Street Journal сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил пошлины на ввоз китайских товаров приблизительно на сумму в $50 миллиардов.



Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ранее в пятницу сообщил, что Китай даст незамедлительный ответ на любые протекционистские меры США, которые могут ввести новые пошлины на китайские товары.

Введение пошлин на товары из Китая - это одно из нескольких направлений, по которым США борются в вопросах торговли.

По мнению экспертов, введение пошлин может распространиться на автомобильный рынок, что впоследствии может влиять на настроения участников рынка в течение лета.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Встреча ЕЦБ на следующий день после того, как ФРС повысилаа процентные ставки во второй раз в этом году, была в центре внимания в четверг после того, как он оставил процентные ставки без изменений и планировал сократить свою программу ежемесячных закупок облигаций в конце этого года. Центральный банк стремится приостановить их к концу 2018 года.Помимо центральных банков, проблемы торговли продолжали давить на рынок. Администрация президента Дональда Трампа готовится объявить тарифы на китайские товары на десятки миллиардов долларов уже в пятницу, что может вызвать ответные действия Китая.«ЕЦБ сделал довольно хорошую работу, указывая на то, что он планирует делать. Президент ЕЦБ Марио Драги следует за политикой Бена Бернанки с нулевыми процентными ставками, приобретением облигаций, а затем, в конечном счете, сокращением баланса центрального банка. Когда мы все это сделали, наш рынок продолжал расти выше, что дает инвесторам уверенность в том, что план, которым они следуют, является правильным», - сказал Фил Орландо, главный стратег-аналитик Federated Investors.«Кроме того, число розничных продаж было феноменальным. Учитывая, насколько это важно для экономики, это предполагает, что будущий рост ВВП должен быть сильным».Европейский фондовый рынок в четверг вырос.Европейский фондовый рынок вырос, при этом размер дневного роста стал наиболее высоким за два месяца, после решения ЕЦБ прекратить выкуп облигаций к концу 2019 г. и сохранить процентные ставки низкими, по крайней мере, еще один год.ЕЦБ планирует завершать программы «дешевых денег», на фоне улучшающегося экономического положения в Европе, и это было ожидаемо. Однако евро мог попасть под удар из-за степени осторожности, выраженной ЕЦБ в представлении инициативы возвращения ставок к нормальным.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,23%. Это наиболее высокий рост с 5 апреля.Европейские рынки выросли после того, как ЕЦБ сообщил, что будет продолжать программу покупки облигаций на Є30 млрд. до сентября, как запланировано. Сумма покупки будет уменьшена в октябре до Є15 млрд. в месяц и так до конца декабря. Покупки завершатся в декабре.ЕЦБ также сообщил, что планирует сохранять реинвестирование платежей по завершающим обращение ценным бумагам, купленным в рамках программы выкупа активов «в течение продолжительного периода времени после завершения чистых покупок активов», и так долго, пока руководители денежной политики чувствуют, что необходимо обеспечить заметную степень стимулирования.По процентным ставкам ЕЦБ сказал, что они останутся на текущем минимуме «по крайней мере до лета 2019 г.».Индекс банковских акций Stoxx Europe 600 Banks вырос на 0,60%, немного отстав от более значительного роста других секторов.Президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции сказал, что центральный банк сейчас ожидает экономического роста в еврозоне на 2,1%, что ниже предыдущего прогноза 2,4%.Индекс акций основных материалов Stoxx Europe 600 Basic Materials вырос на 0,59%.Экономические данные:Объем розничных продаж в Великобритании в мае был выше консенсус-прогноза аналитиков, так как хорошая погода и события увеличили расходы на продукты питания и товары для дома.Продажи выросли на 1,3% м/м (ожидалось 0,5%). К уровню прошлого года они выросли на 3,9%, по сравнению с ожидавшимися 2,4%.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы преимущественно снизились на опасениях торговой войны между США и Китаем.В конце мая Белый дом сообщил, что 15 июня США объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. В ночь на пятницу источники издания The Wall Street Journal сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил пошлины на ввоз китайских товаров приблизительно на сумму в $50 миллиардов.Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ранее в пятницу сообщил, что Китай даст незамедлительный ответ на любые протекционистские меры США, которые могут ввести новые пошлины на китайские товары.Введение пошлин на товары из Китая - это одно из нескольких направлений, по которым США борются в вопросах торговли.По мнению экспертов, введение пошлин может распространиться на автомобильный рынок, что впоследствии может влиять на настроения участников рынка в течение лета.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.55 Киева опустился на 0,57%, до 62,18 RUB/USD, курс евро - на 1,78%, до 72,33 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,99% - до $75,98 за баррель.Акции Сбербанка просели в цене на 0,26%, «Газпрома» — на 0,94%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,18%, «АЛРОСы» — на 0,95%. Бумаги Московской биржи подорожали на 1,99%.Российский фондовый рынок 14-го утянули вниз слишком активно дорожающий рубль и акции компаний-экспортеров, которые оказались под давлением из-за того же крепкого рубля. Индекс Мосбиржи упал в область 2 245—2 260 пунктов, откуда вполне может проследовать к 2 200 пунктам, если инвесторам не удастся найти что-нибудь позитивное в новостном потоке. Индекс РТС отступил под рубеж 1 150 пунктов, который являлся промежуточной поддержкой, и теперь стремится к 1 135 пунктам.15 июня коррекция на российских площадках продолжится, инвесторы распродают бумаги по завершению дивидендного сезона.Как сообщалось в среду 13 июня, ПФТС-индекс повысился на 18,95 пункта или на 4,34% до уровня 455,04 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 139,28 пунктов или на 44,21% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 июня, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

