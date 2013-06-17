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Вопрос касательно перекредитования
множества МФО займов

Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:01

Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов

Доброго времени суток, господа, форумчане! Имеется около 60.000грн долгу (множество МФО кредитов). Деньги брались на оплату фриланс-услуг (разработка интернет-сервиса). Сейчас, когда всё задуманное - реализовано, с целью комфорта и экономии хотелось бы собрать все это добро воедино (покрыть одним кредитом/займом).

Собственно вопрос, где человеку без оф.трудоустройства и справки о доходах (выписка из привата покажет стабильно-хороший доход на протяжении последних 12 мес. и ранее) получить нужную сумму на мои нужды.

Интересующая сумма 60-75тыс, срок -12-36мес, более-менее адекватные условия.
Совершенно никаких проблем с выплатами -нет и быть не может.

Город Днепр, 23 года, высшее образование (эконом.фак), областная прописка,обеспеченная семья (отец и мать имеют ЧП, 3 автомобиля, квартира, частный дом, землю), но я принципиально не обращаюсь к ним за помощью, девушка самостоятельная.
devindnepr
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