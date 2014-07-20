Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов

Додано: Нед 17 чер, 2018 08:01

Уважаемые форумчане, такой вопрос к Вам - к кому обратиться за займом 60-75000грн - 23х летней девушке с высшим образованием (банковское дело),НО без трудоустройства и справок о доходах? Как по мне, это устарелый и давно неактуальный шаблон подбора потенциальных заемщиков. Я работаю в интернете, имею стабильно хороший доход (700-1200$~) ежемесячно, что прекрасно видно по выписке из личной-именной банковской карты. Почему бы не счесть уровень и стабильность заработка с трудоустройством и всяко-разными справками?

В банках - отказ, не подхожу либо по возрасту либо по бумажкам (их отсутствию). МикроФинОрг не предложат нужную сумму (даже близко). До частников -еще не дошли руки, ничего не могу сказать. Я уверена, тут есть те, кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом!



Спокойно, самостоятельно могу закрыть и 10-15 займов-паразитов, которые на мне висят, но, подогнать их в один -было бы куда удобней.



Если кто-то на форуме пожелает помочь с займом нужной мне суммы на срок 12-30 мес - кратно укажу о себе : г. Днепр, девушка, 23 года, высшее образование (банкир), состоятельная семья, ни дня просрочки по 60+ микрозаймам.