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Вопрос касательно перекредитования
множества МФО займов

Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:31

перекредитование мфо

Добрый вечер. Назовите условия перекредитования. Загрузла в микрозаймах. Сможете помочь??
fomka_86
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:36

Re: Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов

fomka_86, если просрочек нет или более-менее (до 30 дней), то оформите кредитную карту monobank. Там могут предложить перекредитоваться по акции "Хватить переплачивать!".

Карта оформляется полностью бесплатно. Хуже от неё не будет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:43

Шановні учасники, форуму!
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З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 07:37

Re: Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов

Все оно как-то не укладывается в логическую картину (девушка с высшим экономическим образованием, 15 ссуд у ростовщиков и 1000$ зарплаты...).
Если нет просрочек по займам - банки без проблем дадут кредитную карту с лимитом. Банкам это выгодно: процентная ставка около 3% в месяц + комиссии - выйдет от 40 до 65% реальная процентная ставка годовых по «кредиткам».
Если не дают - проверьте кредитную историю на сайте Украинского бюро кредитных историй - раз в год это можно сделать бесплатно.
Официальное трудоустройство не является для банка ключевым требованием. По своему опыту скажу - последний раз «по трудовой» работал 10 лет назад, на сегодня 3 банка выдали мне кредитки от 10 до 20 тыс каждый и ещё 2 банка предлагали тоже самое. Без каких-либо справок о доходах.
Берите карту монобанка или любого другого и не связуйтесь с МФО.
https://monobank.ua/r/v5Jf5
mazurkevych
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  #<12
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