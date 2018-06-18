Итоги: Энергетика 18.06.18

Додано: Пон 18 чер, 2018 12:18

Россия и Саудовская Аравия предлагают в третьем квартале текущего года увеличить нефтедобычу на 1,5 млн. баррелей в сутки, говорится на странице Минэнерго РФ в Facebook по итогам визита главы ведомства Александра Новака в Саудовскую Аравию.



Как говорится в сообщении, в ходе рабочего визита министр ответил на вопросы журналистов, в частности, рассказав о планах России и Саудовской Аравии касательно дальнейшего исполнения соглашения ОПЕК+: «Мы предлагаем поднять добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей, а потом посмотреть на ситуацию на рынке».



Представитель Минэнерго РФ уточнил, что речь идет об увеличении нефтедобычи на 1,5 млн б/с от уровня октября 2016 года. По его словам, такая мера предлагается на третий квартал с тем, чтобы в сентябре посмотреть на ситуацию и принять решение о дальнейших действиях.

В эту пятницу в Вене состоится очередное заседание ОПЕК, в субботу - переговоры в формате ОПЕК+.

Встреча ОПЕК+ в Вене состоится на следующей неделе, и аналитики полагают, что представители Саудовской Аравии и России, поддерживающих увеличение нефтедобычи, встретят отпор со стороны других стран.

«Россия настаивает на более сильном повышении добычи, чем мы ожидали, и в ОПЕК наметился разлад, - говорит партнер Again Capital Джон Килдафф. - Саудиты пытаются смягчить противоречия, но следующая неделя будет очень волатильной и наполненной рисками».



Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что считает неизбежным решение о постепенном наращивании нефтедобычи ОПЕК по итогам заседания 22 июня. Вместе с тем Венесуэла, Ирак и Иран выступают против такого повышения поставок, опасаясь, что оно приведет к снижению цен, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников, Россия выступает за увеличение совокупной добычи ОПЕК+ на 1,5 млн. баррелей в сутки - ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) дало прогноз, согласно которому именно такой объем нефти уйдет с мирового рынка из-за сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы. Саудовская Аравия предпочитает видеть повышение на 500 тыс. - 1 млн. б/с.

Нефть в понедельник подешевела до минимума за шесть недель в ожидании переговоров ведущих нефтедобывающих стран в конце этой недели.Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов пятницы.Baker Hughes: число нефтяных установок в США достигло максимума с марта 2015 года.Как следует из опубликованных 15-го данных нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, за неделю до 15 июня в США:общее количество установок сократилось на 3 до 1059 штукколичество газовых установок уменьшилось на 4 до 194 штукколичество нефтяных установок выросло на 1 до 863 штук (максимум с марта 2015 года).Таким образом, количество нефтяных буровых растет 11-ю неделю подряд. Это наиболее продолжительная серия с 23 июня 2017 года.Напомним, согласно статистике Минэнерго, объем производства сырой нефти на прошлой неделе вырос на 100 тыс. баррелей в день до рекордного значения 10.9 млн б/д. Несмотря на значительное пятничное снижение котировок нефтяных фьючерсов, средняя цена WTI за неделю составила $66 за баррель. Это на 40% выше, чем год назад.Европа сократила закупки российской нефти почти на 20%.Европа продолжает сокращать закупки нефти в РФ из-за падающего качества российского сорта Urals.По итогам января-мая поставки в ЕС через основные экспортные порты упали двузначными темпами, сообщил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.Из Приморска европейские клиенты закупили на 24% меньше, чем в прошлом году (16,1 млн. тонн). Поставки из Новороссийска рухнули на 17% (до 7,7 млн. тонн), а из Усть-Луги - на 26%.Относительно стабилен лишь экспорт в Восточную Европу, которая получает нефть по построенному в 1960х трубопроводу «Дружба». За 5 месяцев поставки сократились лишь на 1%, до 19,8 млн. тонн, сообщил Андронов.Суммарный экспорт в Европу падает с нарастающей скоростью: за январь-апрель сокращение составило 10%, а к маю увеличилось до 16%.Европейских клиентов не устраивает содержание серы в российской нефти, объяснял в мае официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.По данным российской стороны, показатель достиг 1,75%, что близко к предельному значению, которое закреплено ГОСТом и прописано в договорах с покупателями (1,8%).По данным Reuters, в начале года и эта цифра не выдерживалась.Согласно материалам измерительных станций, предоставленных тремя европейскими компаниями, в феврале по северной ветке «Дружбы» Россия продавала нефть, в которой было до 1,81-1,85% серы. Содержание серы «зашкаливает, и это становится систематическим», -заявил агентству представитель европейского нефтетрейдера.В морских поставках Urals содержание серы оставалось в норме, но зашкаливала плотность. В партиях, проданных из порта Новороссийска в начале года, этот показатель достигал 877,7-878,3 килограмма на кубометр при 15 градусах Цельсия, хотя по ГОСТу верхняя планка - 873,5.Невозможность перерабатывать выходящую за пределы нормативов нефть заставляет НПЗ закупать больше легких сортов и смешивать их с Urals.Легкая нефть с низким содержанием серы в приоритетном порядке продается в Китай, объяснил Reuters источник в российской нефтяной отрасли: КНР получает сырье по межправительственному соглашению, а Европа – «то, что осталось».По данным за январь-май, поставки в КНР по отводу от ВСТО Сковородино-Мохэ и через Казахстан выросли почти в 1,5 раза до 15,6 млн тонн. Экспорт через порт Козьмино, впрочем, упал - на 6% до 12,4 млн. тонн.По итогам года поставки российской нефти в Европу сократятся на 14%, а в Китай - вырастут на 45%, прогнозирует «Транснефть».Европейские покупатели российской нефти переключаются на поставки из Ирана, который единственный из ОПЕК мог наращивать добычу сырья, и Казахстана - последний, хоть и подписался под сделкой с ОПЕК, фактически ее не исполнял, говорит директор отдела корпорации Fitch Дмитрий Маринченко.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: