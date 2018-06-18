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Гройсман разом із силовиками
оголосили полювання на...

Гройсман разом із силовиками оголосили полювання на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:38

Гройсман разом із силовиками оголосили полювання на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман разом із силовиками оголосили полювання на контрабанду.
R2
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Пчелы против мёда
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:43

Для них контрабанда - это то, что с чего они не собрали мзду (не обязательно официальную)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:48

...вторую неделю не можем забрать пару "ящиков" из порта Одессы - тарифы выросли за это время в 1.5 раза (пока еще в полтора!!..).. ждем-с...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:49

учитесь, пановэ: https://news.tut.by/economics/552921.html?crnd=23005 Вообще то говоря, основная проблема на наших таможнях - кумовство и круговая порука. Не работает внутренняя безопасность - если таковая есть.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:51

В статье всего одна ошибочка. Вместо "охотиться" следует читать "возглавить"
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:19

Когда закончат охоту, сообщите :) Но судя по опыту все таможенники занесены в Красную книгу ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:24

А раніше що на контрабанду не звертали уваги?Яка предвиборча дурня.
sena_2008atp
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