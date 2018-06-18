Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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romio_33 написав:В 91-м Украина имела все шансы стать локомотивом Европы, т.к. промышленный потенциал Украины превышал пром.потенциал любого европейского государства на тот момент.
Смешно. Потенциал чего? Военпрома? Или массового производства неконкурентных ТНП?
Да все там было нормально! На этих неконкурентных предприятиях некоторые себе миллиарды заработали. Я не простой рабочий и знаю что говорю. Практически все, что сейчас работает - это частично модернизированное наследие тех предприятий. Просто разграбили свои же. А Запад им потокал во всем. Т.к. ненужна Западу сильная конкурентная Украина. Или Вы будете утверждать, что не было таких схем, когда везли за границу заказанный агрегат, там его официально оформляли как брак. На завод шла сумма как за металлолом, а на счета руководства маржа от реальной стоимости изделия? И таким схем было множество! А сейчас любят кричать нам от совка достался ниначто не способный хлам. А на самом деле нам от совка досталась прогнившая элита, которая до сих пор у власти.
Сначала рвущиеся к власти, а так же сидящие на троне говорят, что знают как сделать Украину за несколько лет экономически сильной и процветающей страной, типа имеют рецепт лекарства от болезни нищеты и рабского существования её граждан.
А потом оказывается, что самый главный рецепт: "Начни с себя!"
andrijk777 написав:Питання тут в іншому - яка альтернатива? ..
-Пап,а что такое- альтернатива? -Сложно объяснить в двух словах,ну вот на примере: Ты работаешь на заводе,из года в год пашешь и пашешь,постепенно копишь бабки.В один прекрасный момент,тебе денег хватает на переезд в деревню.Ты покупаешь десяток яиц и выводишь из них цыплят. .Кормишь их,поишь,ухаживаешь за ними,они подрастают и начинают нести яйца. А ты их в инкубатор и вот у тебя уже тысячи цыплят.Ты за ними ухаживаешь и вот у тебя уже тысячи взрослых кур.И вот эти тысячи кур начинают нести яйца-ты уже крутой фермер!И тут наводнение-полный пипец! И всю твою ферму смывает,все сдохло, все смыто... -Пап,ну и где альтернатива? -Утки!
nik1 написав:Хочется напомнить, что частью инфраструктуры являются дороги. Которых в наследство от УССР досталось 160 000 км. За 2017, под ура-ура отремонтировано 1000 км, менее одного процента. Дабы уйти от ответственности за ура- ура ее переложили. Например теперь Николаев сам виноват в том, что у них такие дороги. Это реальность. Зачем было пиариться типа "Я Вам покажу как управлять!". Его желание остаться так очевидно, что сразу вспоминается Яйценюк, которого тянули с трибуны.
Что бы дороги делать нужны деньги. Примерно 2 мл-на долл на 1 км. Теперь посчитайте сколько надо денег и скажите где их взять?
На самом деле что то делается, но опять же все как обычно по советскому. Инфраструктурные проекты, государственные программы и пр. На самом деле драйвером экономики может быть исключительно частный капитал. Без него никто и никогда не построил сильную экономику. Сегодня, прежде всего, нужно сделать все возможное что бы сюда было выгоднее инвестировать чем в любую страну мира. Тогда товарищи не будут рассказывать про Корею и Китай. Почему они сильные? Да именно потому что туда выгодно инвестировать и действительно туда устремился капитал со всего мира, накачав экономики солидным количеством денег, принесли туда технологии. Пока у нас в стране этого не поймут никакой сильной Украины не будет, не смотря ни на какие инфраструктурные проекты.
Востаннє редагувалось otg в Сер 20 чер, 2018 08:53, всього редагувалось 2 разів.