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Україна має шанси за 3-5
років побудувати сильну...

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:26

Faceless имея обученный персонал и линию по сборке нокии 1100 гораздо проще и дешевле потом начать выпуск уже своей разработанной новой модели. И китайцы это успешно продемонстрировали - ведь начинали (да и сейчас не гнушаются) тоже с копирования технологий и о чудо - как-то сумели развить и своё производство которое становится всё лучше и лучше. А прыгать через поколение элементной базы - приходится тем кто просрал свое "отсталое" производство, а потом как петух клюнул - начинают закупать "новые" технологии являющиеся уже устаревшими - пример РФ с их ЦП
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:37

  RomanTik написав:Faceless имея обученный персонал и линию по сборке нокии 1100 гораздо проще и дешевле потом начать выпуск уже своей разработанной новой модели. И китайцы это успешно продемонстрировали - ведь начинали (да и сейчас не гнушаются) тоже с копирования технологий и о чудо - как-то сумели развить и своё производство которое становится всё лучше и лучше. А прыгать через поколение элементной базы - приходится тем кто просрал свое "отсталое" производство, а потом как петух клюнул - начинают закупать "новые" технологии являющиеся уже устаревшими - пример РФ с их ЦП

Если бы в Китай не перенесли свое производство ведущие производители, то и копировать было бы нечего. Совок в этом плане максимум что смог - это прост опередрать микросхемы ранних поколений. Не было ни технологий, ни персонала. Если не считать части военки, то почти все другие производства - это огромные, неэффективные, с раздутым штатом производства никому не нужных веников, совков, калош и каких-нибудь сковородок в никому не нужных гигантских масштабах, при том, что реальные потребности населения в одежде, обуви, мебели, бытовой технике и еще тысяче и одной позиции удовлетворить не могли
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 4567
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