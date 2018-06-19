Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

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Додано: Сер 20 чер, 2018 15:26
Faceless имея обученный персонал и линию по сборке нокии 1100 гораздо проще и дешевле потом начать выпуск уже своей разработанной новой модели. И китайцы это успешно продемонстрировали - ведь начинали (да и сейчас не гнушаются) тоже с копирования технологий и о чудо - как-то сумели развить и своё производство которое становится всё лучше и лучше. А прыгать через поколение элементной базы - приходится тем кто просрал свое "отсталое" производство, а потом как петух клюнул - начинают закупать "новые" технологии являющиеся уже устаревшими - пример РФ с их ЦП
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Додано: Сер 20 чер, 2018 15:37
Если бы в Китай не перенесли свое производство ведущие производители, то и копировать было бы нечего. Совок в этом плане максимум что смог - это прост опередрать микросхемы ранних поколений. Не было ни технологий, ни персонала. Если не считать части военки, то почти все другие производства - это огромные, неэффективные, с раздутым штатом производства никому не нужных веников, совков, калош и каких-нибудь сковородок в никому не нужных гигантских масштабах, при том, что реальные потребности населения в одежде, обуви, мебели, бытовой технике и еще тысяче и одной позиции удовлетворить не могли
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