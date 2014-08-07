Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Surfer написав: где даже индусы признали отставание рашки практически навсегда
Отставание среди кого? Всего 4 страны мира (из двух сотен) имеют технологии позволяющие проектировать и строить самолеты пятого поколения: США, Россия, Китай и Япония. Тут скорее надо говорить об опережении над всеми остальными этой четверки.
Отставание от США? Так оно всегда у России(и СССР) было. Что неудивительно, достаточно только сравнить цифры финансирования армии и ВПК США и России.
И уж никак не из Украины смеяться над отставанием России от США в конструкторской авиагонке. Сколько за 26 лет новых самолетов или вертолетов получили украинские ВСУ? Один, два, ни одного?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:имеют технологии позволяющие проектировать и строить самолеты пятого поколения: США, Россия, Китай и Япония. Тут скорее надо говорить об опережении над всеми остальными этой четверки.
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И уж никак не из Украины смеяться над отставанием России от США в конструкторской авиагонке.
Озвучьте список самолетов 5-го поколения на Московии?? Это уж не SSJ 100 который 9 мая 2012 года вместе с потенциальными покупателями в гору влетел на Салаке? )) И которые собраны из импортных комплектующих? Какая на Московии может быть авиагонка если вся электроника идет с ЮВА.. Московия не имеет своей электронной промышленности вообще). А нет есть еще "убийца Airbus А320 и Boeing 737")) самолет МС-21...правда на 40% там все импортное..и обошелся он БЮДЖЕТУ 200 млрд рублей. К примеру КБ Антонов Ан-132 разработал тоже за деньги из бюджета Саудовской Аравии. И теперь строит линию по сборке самолетов Саудитам за ИХ деньги. Так что конкурировать с московитами конечно нечем.. в связи с их некгнкурентностью. Кому нужны МС и Суперджет??
Sommer написав:а где обещанная к 2015-му российская база на Луне?
Какая база московитская космонавтика полностью деградировала, попробуйте найти хоть один удачный запуск АМС роскосмоса с 1991 года)). Это АМС НАСА ЛЕтают у Юпитеру, Плутону а марсоходжы гоняют по Марсу.. а роскосмос не запустил ни ОДНОГО АМС.. два мешка с гайками в Тихий океан не в счет).
Shram написав:Отставание среди кого? Всего 4 страны мира (из двух сотен) имеют технологии позволяющие проектировать и строить самолеты пятого поколения: США, Россия, Китай и Япония. Тут скорее надо говорить об опережении над всеми остальными этой четверки.
..........
И уж никак не из Украины смеяться над отставанием России от США в конструкторской авиагонке.
Озвучьте список самолетов 5-го поколения на Московии?? Это уж не SSJ 100 который
Нет это не Суперджет, которых уже построили 160 штук. Это Су-57( он же Т-50), которых уже построили 10 штук. И именно про него выше шла речь.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Сколько за 26 лет новых самолетов или вертолетов получили украинские ВСУ? Один, два, ни одного?
Вот клоун. Украина не производила военную авиацию - ни с кем воевать мы не планировали. Это раша везде сеет войны , раздоры и разруху. И пытается еще и заработать на этом. Зато наши АН-ы знает весь мир, вплоть до самого крупного в мире авиа транспорта. А рашисты только тырить и умеют. Вот оно "импортозамещеньице" сакральное.
Shram написав:Суперджет, которых уже построили 160 штук.
Ну да с бюджета и добровольно- принудительно его распихапли по аэрофлотам всяким)). Нет я могу ошибиться конечно и вы озвучите список иностранных компаний где сие чудо московитского самлетостроения летает? Желательно не такие, "международно известные" компании типа дНР - Авиа)) или Абхазските авиалинии)), а что то попроще, ну вот как Алиталия или там Люфтганеза например))... PS Построить на нефтедоллары авиахлам и потом в приказном порядке распихать его в зависимые авиакомпании.. это конечно победа в "авиагонке"..
Surfer написав:Зато наши АН-ы знает весь мир, вплоть до самого крупного в мире авиа транспорта.
Да в США и Австралии Мрию хорошо знают как собственно и Русланы.
Shram написав:Это Су-57( он же Т-50), которых уже построили 10 штук. И именно про него выше шла речь.
А кто еще кроме Вас и Димы Киселева с канала Раша24 знает про то что это самолет 5-го поколения?? )))) ВВС Индии например считает по другому, они послали московитов с их "5-м поколением" Нет может у Вас есть данные что например страны НАТО стоят в очереди за "не имеющим аналогов Су-57" с целью его приобретения и замены морально устаревшего F35? ))).. Хотя одна деталь у Су-57 являеться элементом 5-го поколенмя, говорят центральный процессор в нем ставят из Айфонов7).
Ну да с бюджета и добровольно- принудительно его распихапли по аэрофлотам всяким)).
Если бы так за счет бюджета Украина стала бы строить и закупать новые АНы, то на "Антонове" кипятком писались бы от счастья. А вышиватные патриоты с каждого бы угла песни пели какой замечательный украинский авиапром. Хотя они итак поют, при том что за последние три года так и не поставили ни одного самолета.
Джон написав:
Shram написав:Это Су-57( он же Т-50), которых уже построили 10 штук. И именно про него выше шла речь.
А кто еще кроме Вас и Димы Киселева с канала Раша24 знает про то что это самолет 5-го поколения??
Абсолютно все вменяемые люди.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин