Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:42

Shram написав: Суперджет, которых уже построили 160 штук. Суперджет, которых уже построили 160 штук.

Surfer написав: Зато наши АН-ы знает весь мир, вплоть до самого крупного в мире авиа транспорта. Зато наши АН-ы знает весь мир, вплоть до самого крупного в мире авиа транспорта.

Shram написав: Это Су-57( он же Т-50), которых уже построили 10 штук.

И именно про него выше шла речь. Это Су-57( он же Т-50), которых уже построили 10 штук.И именно про него выше шла речь.

Ну да с бюджета и добровольно- принудительно его распихапли по аэрофлотам всяким)).Нет я могу ошибиться конечно и вы озвучите список иностранных компаний где сие чудо московитского самлетостроения летает? Желательно не такие, "международно известные" компании типа дНР - Авиа)) или Абхазските авиалинии)), а что то попроще, ну вот как Алиталия или там Люфтганеза например))...PS Построить на нефтедоллары авиахлам и потом в приказном порядке распихать его в зависимые авиакомпании.. это конечно победа в "авиагонке"..Да в США и Австралии Мрию хорошо знают как собственно и Русланы.А кто еще кроме Вас и Димы Киселева с канала Раша24 знает про то что это самолет 5-го поколения?? ))))ВВС Индии например считает по другому, они послали московитов с их "5-м поколением"Нет может у Вас есть данные что например страны НАТО стоят в очереди за "не имеющим аналогов Су-57" с целью его приобретения и замены морально устаревшего F35? )))..Хотя одна деталь у Су-57 являеться элементом 5-го поколенмя, говорят центральный процессор в нем ставят из Айфонов7).