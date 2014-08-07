Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

Джон написав:

Shram написав: Абсолютно все вменяемые люди. Абсолютно все вменяемые люди.

Shram написав: Если бы так за счет бюджета Украина стала бы строить и закупать новые АНы Если бы так за счет бюджета Украина стала бы строить и закупать новые АНы

Sommer написав: что пак-фа назвали "истребителем пятого поколения" - в реальности он им не стал. что пак-фа назвали "истребителем пятого поколения" - в реальности он им не стал.

Вменяемый это Вы и Карди... мм Кисеолев? ))А за 2017 год Антонов увеличил прибыль на 85% – до 330,2 млн грн.)С 2014 г украинская оборонная и авиационная промышленность полностью отказались от московитских деталей 78% деталей было произведено собственно в Украине. Так что менее 40% своего в самолетах московитов и почти 80% своих деталей в самолетах Украины. Просто статистика.Не надо с бюджета у нас не совок а мир капитализма. Антонов пытается в этом мире коммерции выжить на КОММЕРЧЕСКИХ контрактах, а московитские остатки авиастроения просто догнивают тихо, на дотациях из нефтедолларов. Нет конкуренции зато есть нефтесоска с долларами, зачем что то придумывать)... Ну это смотря в какой реальности), в реальности киселева и "вменяемых людей" сей девайс уже довел до капитуляции Пентагон и наводит ужас на весь остальной мир своей мощью и вЯличием сумрачного московитского самолетостроительного гения).