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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:47

  Джон написав:
  Shram написав:Абсолютно все вменяемые люди.

Вменяемый это Вы и Карди... мм Кисеолев? ))
А за 2017 год Антонов увеличил прибыль на 85% – до 330,2 млн грн.)
С 2014 г украинская оборонная и авиационная промышленность полностью отказались от московитских деталей 78% деталей было произведено собственно в Украине. Так что менее 40% своего в самолетах московитов и почти 80% своих деталей в самолетах Украины. Просто статистика.

  Shram написав:Если бы так за счет бюджета Украина стала бы строить и закупать новые АНы

Не надо с бюджета у нас не совок а мир капитализма. Антонов пытается в этом мире коммерции выжить на КОММЕРЧЕСКИХ контрактах, а московитские остатки авиастроения просто догнивают тихо, на дотациях из нефтедолларов. Нет конкуренции зато есть нефтесоска с долларами, зачем что то придумывать).

  Sommer написав:что пак-фа назвали "истребителем пятого поколения" - в реальности он им не стал.
.. Ну это смотря в какой реальности), в реальности киселева и "вменяемых людей" сей девайс уже довел до капитуляции Пентагон и наводит ужас на весь остальной мир своей мощью и вЯличием сумрачного московитского самолетостроительного гения).
Джон
 
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