Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Вменяемый это Вы и Карди... мм Кисеолев? )) А за 2017 год Антонов увеличил прибыль на 85% – до 330,2 млн грн.) С 2014 г украинская оборонная и авиационная промышленность полностью отказались от московитских деталей 78% деталей было произведено собственно в Украине. Так что менее 40% своего в самолетах московитов и почти 80% своих деталей в самолетах Украины. Просто статистика.
Shram написав:Если бы так за счет бюджета Украина стала бы строить и закупать новые АНы
Не надо с бюджета у нас не совок а мир капитализма. Антонов пытается в этом мире коммерции выжить на КОММЕРЧЕСКИХ контрактах, а московитские остатки авиастроения просто догнивают тихо, на дотациях из нефтедолларов. Нет конкуренции зато есть нефтесоска с долларами, зачем что то придумывать).
Sommer написав:что пак-фа назвали "истребителем пятого поколения" - в реальности он им не стал.
.. Ну это смотря в какой реальности), в реальности киселева и "вменяемых людей" сей девайс уже довел до капитуляции Пентагон и наводит ужас на весь остальной мир своей мощью и вЯличием сумрачного московитского самолетостроительного гения).