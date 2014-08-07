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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:47

  Джон написав:
  Shram написав:Абсолютно все вменяемые люди.

Вменяемый это Вы и Карди... мм Кисеолев? ))
А за 2017 год Антонов увеличил прибыль на 85% – до 330,2 млн грн.)
С 2014 г украинская оборонная и авиационная промышленность полностью отказались от московитских деталей 78% деталей было произведено собственно в Украине. Так что менее 40% своего в самолетах московитов и почти 80% своих деталей в самолетах Украины. Просто статистика.

  Shram написав:Если бы так за счет бюджета Украина стала бы строить и закупать новые АНы

Не надо с бюджета у нас не совок а мир капитализма. Антонов пытается в этом мире коммерции выжить на КОММЕРЧЕСКИХ контрактах, а московитские остатки авиастроения просто догнивают тихо, на дотациях из нефтедолларов. Нет конкуренции зато есть нефтесоска с долларами, зачем что то придумывать).

  Sommer написав:что пак-фа назвали "истребителем пятого поколения" - в реальности он им не стал.
.. Ну это смотря в какой реальности), в реальности киселева и "вменяемых людей" сей девайс уже довел до капитуляции Пентагон и наводит ужас на весь остальной мир своей мощью и вЯличием сумрачного московитского самолетостроительного гения).
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:02

  romio_33 написав:
  myshapiton написав: Вот сразу видно специалиста! Хоть есть с кем поговорить. Так какой двигатель будут ставить, раз "у них все есть"? ЗЫ: проведут консервацию оборудования и дело этим закончится. им просто нужно снять с себя ответственность через "оценку возможностей".

У них есть деньги и политика, направленная на импортозамещение. Все тут кричали - мост не построят, деньги - разворуют. А мост сделали и где теперь эти крикуны? Раз ИЛы строят и истребители пятого поколения делают, то, думаю, ума хватит, чтоб пассажирские самолеты построить, тем более наши специалисты сами туда побегут и все расскажут и покажут, т.к. хотят работать и зарабатывать, а не смотреть, как тут Антонов банкротят.
Там пытаются запустить, мы - закрываем. Там инвестируют в исследования космоса средства, а мы уже закрыли в КПИ факультет авиционных и космических систем. Там летают и будут летать в космос, а тут голову задирать уже не прийдется - земля, поле, огород.
Как не обидно звучит, но это так.

Причем тут мост к самолетам и ракетам? Чувствую, что теперь керченский мост будет величайшим достижением РФ на ближайшие 200 лет. :mrgreen:

По технике. Это твое творчество человека, который даже краем глаза не в теме. Фантазии от начала до конца.
1. У них есть деньги, но некому их платить. Нет ни специалистов, ни поставщиков, чтобы купить за рубежом. Не нужно выдавать свои фантазии за факты.
2. ДВИГАТЕЛИ. За 27 лет в России не было создано НИ ОДНОГО нового типа двигателя. Все, что они производят - еще советские разработки, которые частично модернизировали. Единственное работающее КБ и завод, которые создали (и продолжают сейчас создавать!!!) новые двигатели находятся в Запорожье, Украина. И не помогли россиянам ни деньги, ни воровство украинских наработок в двигателестроении. К украинским наработкам, в частности, относятся современные камеры сгорания, редуктора, технологии создания лопастей для "горячей части" двигателей. Это не СССР, это именно после 1991 года было разработано!!!!
3. САМОЛЕТЫ. Все, что серийно производится сейчас Россией - всему 40 лет: Ил-76, Су-27 (он же Су-3х). Только СуперДжет сделали, ФСЁ. Украина за это время создала Ан-70, Ан-74ТК-300, Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-132Д. И это кто потерял компетенцию? :lol:
4. ИСТРЕБИТЕЛИ. В Украине никогда они не производились, потому отсталости не может быть как факт. Так или иначе, их Су-57 не является пятым поколением от слова вообще! Об этом знаю все в мире, кроме россиян, которым в уши заливают пропаганду. Я не буду писать кучу технических деталей (хотя стоило бы упомянуть про микронные допуски подгона деталей у американских невидимок), а просто упомяну то, что Индия вышла из этого проекта по причине технологической отсталости проекта. http://gordonua.com/news/worldnews/indi ... 51134.html
Это лучшее подтверждение того, что Россия не способна создать что-то новое.
5. КОСМОС. Тут все просто, одной картинкой. Красная полоска - это "великая Рассия":
Зображення
А тут подробно почему: https://lenta.ru/articles/2018/05/21/co ... ium=social
Особенно смешно звучит то, что единственной позитивной новостью для российской космонавтики - производство украинских Зенитов для Морского Старта. :D

Потому хватит фантазировать про великаго Путина, который поднял РФ с колен. Она не только с них не вставала, но уже и ложится.

  antikkristall написав:если все-таки решат делать, то с двигателями разберутся, ситуация с вертолетами и фрегатами тому пример, первую решили в Уфе, вторую в Рыбинске, Пермь тоже после долголетних мытарств снова начинает работать и т.д.

Чушь. Все, что они освоили - это просто восстановление советских разработок! Это не новые двигатели, и даже не модернизация старых. Просто старые :lol:
Ты не понимаешь разницы между тем, чтобы скопировать и создать новое. Еще раз лично для тебя повторю: за 27 лет в РФ не создали НИ ОДНОЙ НОВОЙ МОДЕЛИ двигателя. Все эти годы они выпускали советское барахло, или собирали из украинских машинокомплектов. Школа двигателестроения у них потеряна. Восстановить можно, но на это уйдут десятилетия :lol: За это время и мир, и Украина уйдут далеко вперед.

  mikola963 написав:Рогозин обещал самолёты с новыми двигателями с 2021 года, а серия пойдёт с 2023 г. Сейчас у двигателя "Руслана" ТО каждые 4000 часов налёта, ресурс 50 000 часов. У новых движков обещают ресурс до 450 000 часов налёта.

Мощная у него трава. Обещания Рогозина, которые за 10 лет не сбылись. То, что ты написал "450 тыс. часов" - это называется "обслуживание по состоянию". И даже в такой формулировке это можно считать как "сделаем как на Западе". Но они не сделают просто потому, что нет соответствующих сталей и керамики!!! А новые стали, которые Запад создавал десятилетиями, они не создадут за 5 лет. Китай этого не сделал, а РФ и подавно не сделает )))))))
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:21

  Sommer написав:
  Shram написав:?
Всего 4 страны мира (из двух сотен) имеют технологии позволяющие проектировать и строить самолеты пятого поколения: США, Россия, Китай и Япония.


От того, что пак-фа назвали "истребителем пятого поколения" - в реальности он им не стал.
Поэтому, собственно, индусы из проекта и вышли - им надоело, что им вешают дурнопахнущую лапшу за их деньги.


Уже Су-35 с управляемым вектором тяги был поколением 4++, вплотную приближаясь к пятому поколению, за исключением радарной малозаметности
Су-57 уже полноценное пятое поколение.

Все эксперты указывают Су-57 как пятое поколение. Во всех справочниках и википедиях он числится как пятое поколение. А вот диванные украинские аналитики, лишь только от ненависти к России, готовы голову сувать в песок и делать вид что реальность не такова как она есть.

  Sommer написав:
  Shram написав:Отставание от США?
Так оно всегда у России(и СССР) было. Что неудивительно, достаточно только сравнить цифры финансирования армии и ВПК США и России.


Можно сравнить - у рашки финансирование в последние годы было больше в процентах от ВВП.


Удивительно конечно, но приходится на финансовом форуме указывать что проценты на хлеб не мажуться, и в магазине процентами не расплатиться. Запчасти и детали на проценты не купишь, и зарплату процентами не выдашь.
Удивительно да? :D
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:24

  Джон написав:
  Shram написав:Абсолютно все вменяемые люди.

Вменяемый это Вы и Карди... мм Кисеолев? ))
А за 2017 год Антонов увеличил прибыль на 85% – до 330,2 млн грн.)


Не продав ни одного самолета.
исключительно на ремонте старых и грузоперевозках.

  Джон написав:С 2014 г украинская оборонная и авиационная промышленность полностью отказались от московитских деталей 78% деталей было произведено собственно в Украине. Так что менее 40% своего в самолетах московитов и почти 80% своих деталей в самолетах Украины. Просто статистика.


0 проданных самолетов.
Можно хоть о 100% украинских комплектующих вещать.
В нуле самолетов. :D
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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