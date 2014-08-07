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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:44

  Баблонавт написав:18 июня 2018 третий RRJ95-VIP Королевских ВВС Таиланда передан эксплуатанту и совершил перелет на базу RTAF в Бангкоке с промежуточной посадкой в Исламабаде.


Сколько раз ты еще копипастить это будешь? Или это единственная положительная новость и ты не можешь остановиться? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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