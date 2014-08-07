Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

Сколько раз ты еще копипастить это будешь? Или это единственная положительная новость и ты не можешь остановиться?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:44
Сколько раз ты еще копипастить это будешь? Или это единственная положительная новость и ты не можешь остановиться?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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