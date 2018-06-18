Аналітики знову заговорили про швидкий крах будівельного ринку і стали згадувати про бульбашку.
Дивися повний текст Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості України.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:09
Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості України.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:10
застройщику не хватает денег на стройку - пусть берет кредит в банке, в чем проблема-то?
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