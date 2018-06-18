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Будівельна піраміда: коли впаде
ринок нерухомості України

Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:09

Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості України

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики знову заговорили про швидкий крах будівельного ринку і стали згадувати про бульбашку.

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застройщику не хватает денег на стройку - пусть берет кредит в банке, в чем проблема-то?
deniska
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:06

  deniska написав:застройщику не хватает денег на стройку - пусть берет кредит в банке, в чем проблема-то?

под залог квартир которые уже кто-то купил?
hodkonem36
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