Аналітики знову заговорили про швидкий крах будівельного ринку і стали згадувати про бульбашку.
Дивися повний текст Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості України.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:09
Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості України.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:10
застройщику не хватает денег на стройку - пусть берет кредит в банке, в чем проблема-то?
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:06
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:46
под залог своего имущества, как и все остальные берут кредиты в банках.
я имел ввиду схему, когда застройщик строит дом на кредитные деньги, которые берет в банке (под залог своего имущества), а не у инвесторов (которым в залог ничего не дает), и только после постройки и ввода дома в эксплуатацию, продает уже готовые квартиры желающим. получая деньги от покупателей готовых квартир - возвращает кредит банку. в таком варианте у застройщика будет стимул закончить строительство как можно скорее, а не бросить его на каком-то этапе и тем самым прокинуть инвесторов.
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:51
deniska
под залог какого имущества? многие застройщики имеют установного капитала 1000 грн. и строят свои скворечники беря субподрядчиков на все что можно.
Додано: Суб 23 чер, 2018 13:14
я ж написал выше - под залог своего имущества. нет имущества - нет кредита. как и любые другие предприятия берут кредиты. как те же аграрии берут под под залог техники/земли/etc. хочешь строить - увеличивай уставной капитал, оформляй на фирму оборудование/материалы и т.д. чтобы было что давать в залог банку. не можешь / не хочешь - на*** с рынка. другие зайдут. хотя пока есть хомячки, готовые давать деньги застройщикам под честное слово - у нас будут продолжаться всякие "элита-центры".
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:40
Коллапс обещают уже 10 лет, а он никак не наступит. Уже и куча кризисов прошла. Думаю, ничего глобального не случится. Вот если бы вторую окружную киевскую дорогу сделали бы, тогда даже и цены подскочили бы на объекты под Киевом.
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