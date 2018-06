Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 26 чер, 2018 12:35 Итоги: Валюта 26.06.18



По состоянию на 8.55 Киева цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $3,5, или на 0,28%, до $1265,4 за унцию.



Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,08%, до $16,32 за унцию.



Тема торговых разногласий между США и другими странами мира остается в центре внимания рынков. Американские СМИ в понедельник сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует запретить китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что эти сообщения фейковые. По его словам, ограничения на инвестиции в США могут затронуть не только Китай, но и другие страны, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.



Неопределенность традиционно увеличивает спрос на более надежные активы, к которым относятся гособлигации США, японская иена и золото. Однако сейчас участники рынка предпочитают покупкам золота государственные ценные бумаги и валюту.



Старший сырьевой брокер RJO Futures Боб Хаберкорн, отмечает, что сейчас деньги инвесторов идут в долговые ценные бумаги. «Цены на сырьевые товары в целом находятся под давлением из-за угроз введения пошлин», - добавил гуру.



Доллар США утром во вторник продолжает дешеветь по отношению к иене и евро на фоне растущих рисков в мировой торговле.



Курс доллара к иене опустился к 09.10 Киева во вторник до 109,58 иены по сравнению с ¥109,77 на закрытие предыдущей сессии.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥128,3 против ¥128,48 накануне.



Курс евро относительно доллара вырос до $1,1709 по сравнению с $1,1704 по итогам сессии в понедельник.



Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику американской валюты к 16-ти основным валютам мира, опустился в ходе торгов на 0,07%.



Как сообщалось ранее, США могут ограничить возможности китайских фирм в плане инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.



The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к «важным отраслевым технологиям».



Ранее власти США сообщили о возможности повышения ввозных пошлин на автомобили европейского производства, и министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о готовности отреагировать на такой шаг ответными мерами.



«Если США вновь ударят по нам введением 20%-ной пошлины, теперь на импорт европейских автомобилей, мы опять ответим», - сказал министр.



«Об ответных мерах теперь говорят не только в Китае, но и в Европе, что пугает инвесторов, - говорит старший рыночный аналитик Shinkin Asset Management Джун Като. - Рынки неминуемо будут приходить к менее рисковым активам».

Тем временем курс юаня к доллару опустился на 0,4%, вновь обновив минимум за 5 с половиной месяцев - 6,5180 юаня за $1 против 6,4893 накануне. Эксперты Commerzbank ожидают, что власти КНР позволят юаню опуститься еще ниже.



Доллар США достиг нового двухнедельного минимума против иены в понедельник, и вернулся к нему к началу вторника, так как опасения в отношении эскалации торговых противоречий США с другими странами негативно повлияли на склонность к риску.



Пара доллар-иена снижается до ¥109,47, после достижения двухнедельного минимума на ¥109,38 в понедельник.



Казначейство США, по сообщениям США, собирается ограничить возможности инвестирования, которые блокировали бы фирмы с, по крайней мере, 25% китайским участием от покупки компаний США с «промышленно важными технологиями».



Секретарь казначейства США Мнучин в понедельник сказал, что предстоящие ограничения по инвестициям от казначейства не будут ограничены Китаем, распространятся «для всех стран, которые пытаются украсть наши технологии».

Это усилило чувство тревожности, так как как ранее президент США Трамп в пятницу пригрозил ввести тариф в 20% на автомобили, импортируемые из ЕС. ЕС заявил, что был бы вынужден ответить.



Рост напряженности в отношении внешней торговли привёл к снижению мировых фондовых рынков. Иена в этих условиях остается «безопасным активом» - она имеет тенденцию укрепляться в периоды геополитического или финансового стресса, так как предполагается, что японские инвесторы будут репатриировать прибыли, если кризис действительно случится.



Индекс доллара USDX снижался на 0,3% до 94,25 пункта. Есть опасность продолжения снижения индекса.



Китайский юань в понедельник завершил официальную торговую сессию на наиболее низком уровне за шесть месяцев, после того, как центральные банк снизил требования по резервированию для некоторых банков для придания импульса кредитованию.



Евро удерживает рост на 0,5% в понедельник, пара евро-доллар оставалась выше $1,1700, на $1,1709, после достижения максимума за две недели на $1,1713.



Укрепление евро произошло после улучшения данных по региональному экономическому росту, и уверения итальянских политиков, что страна не будет выходить из евро.

Евро, однако, остается уязвим к региональной политической нестабильности, так как канцлер Германии Меркель сталкивается с давлением по вопросу миграции — который разделил европейские страны и её собственную коалицию.

Сырьевые валюты, включая австралийский, канадский и новозеландский доллары, был слабы так как рост цен на нефть выдохся.



Фунт вырос против доллара в понедельник, восстановившись после снижения в течение дня, на фоне общего снижения курса доллара, так как выросли опасения в отношении напряженности в внешней торговли США с другими ведущими экономиками.

Однако размер движений был ограниченным перед саммитом ЕС на этой неделе, так как инвесторы фиксировали прибыль от короткого ралли после заседания Банка Англии на прошлой неделе, которое оживило ожидания повышения процентной ставки Банком Англии в предстоящие месяцы.



Банк Англии оставил процентные ставки без изменений, но решение главного экономиста Энди Халдейна присоединиться к двум другим членам комитета по денежной политике, которые выступали за повышение ставки до 0,75%, привело к укреплению фунта с семимесячного минимума. Ожидания повышения ставки Банком Англии в августе усилились.



При том, что чистая длинная позиция по фунту на неделе, закончившейся 19 июня, испытала наиболее сильное сокращение с октября 2016 г., голосование Халдейна дало неожиданное усиление испытывающим трудности быкам по фунту, что укрепило валюту.



Данные по позиционированию CFTC не принимают во внимание заседание Банка Англии, и фонды, использующие плечо, вероятно откупили фунт с того момента, когда ожидания повышения ставки вновь появились, - отмечает валютный аналитики из ING Вирай Пател.



Фунт вырос на 0,!% до $1,3275. В течение дня он снижался на 0,2% до $1,3222, что не так далеко от минимума с середины ноября 2017 г. на $1,3102, достигнутого в четверг на прошлой неделе.



Рынок сейчас оценивает вероятность повышения процентной ставки Банка Англии на заседании в августе в более чем 50%, а до конца 2018 г. - в 90%,

Саммит ЕС 28-29 июня, на котором Британия надеется достичь прогресса в обеспечении благоприятного соглашения по Brexit, может нанести удар по фунту.

Премьер-министр Тереза Мэй пытается найти предложение для ЕС по таможенным вопросам после Brexit – пока это наиболее сильный камень преткновения на переговорах по Brexit.



Данные по ВВП, которые выйдут в пятницу, также могут дать представление о том, как развивается экономика.



За девять месяцев до выхода из ЕС, страна, кажется, оказалась в ловушке периода относительно низкого экономического роста.

В первом квартале 2018 г., как ожидается, рост ВВП был только 0,1% - это стало бы наиболее низким темпом роста с 2012 г.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 июня понизился на 15,89 коп. и составил 62,7908 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 6,65 коп., на торгах понедельника повысился на 6,53 коп., оказавшись на уровне 26,1736 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 июня с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,15/26,20, изрядно расширив спред, а спустя 35 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,17/26,19 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж. Эти уровни цен оставались действующими до появления на межбанке системных игроков, среди которых продавцы СКВ оказались в большинстве. Это возобновило коррекцию долларовых цен, которые к 11.45 просели до 26,170/26,185 UAH/USD, а полдень валютный межбанк встретил цифрами 26,16/26,18 UAH/USD. Они не менялись до 14.00 Киева, когда игравшие на повышение спекулянты инициировали выкуп этих локальных низов, воспользовавшись спадом торговой активности.

Покупки спекулянтов инициировали поэтапное подорожание СКВ, начав с 26,17/26,19 UAH/USD и продолжаясь, по сути, до самого финиша понедельничных торгов межбанка, подняв курс доллара к 26,175/26,200 UAH/USD.



Торги валютного межбанка 25 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,175/26,200 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1736 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,75% с 28,0672 UAH/USD до 26,1736 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.09 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 июня, сохранил, но несколько замедлил «медвежий» тренд, понизившись в цене по следующим причинам.



Во-первых, нынче наступила последняя, очень короткая неделя месяца, квартала и полугодия. Времени, когда возникает острая необходимость в гривневых ресурсах на текущие нужды и расчетов с бюджетом. Ради этой гривни участники межбанка расставались с долларом.



Во-вторых, кроме укороченной недели, способствовал изрядной нервозности на рынке гривневого ресурса активность регулятора, разместившего свои депозитные сертификаты в пятницу и субботу на сумму 20 855 млн. грн. и 9 212 млн. грн. соответственно, изымая с рынка гривневую ликвидность. Избыточная волатильность способствовала массовым продажам СКВ в первой половине дня, катализируя падение долларовых цен.

Не исключено, что после полудня, несколько успокоившись сводкой с транзитных и коррсчетов регулятора, где гривневый навес вырос с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн., на рынке появились игроки, выкупая СКВ на минимальных ценах и возвращая его курс к уровням открытия.



Возможно, в послеобеденном низколиквидном «зеленом» ралли на межбанке принимали участие нерезиденты, покидавшие наш рынок, следуя общемировой тенденции, согласно которой emerging markets лишаются инвестора с Запада.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 июня немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, к понедельнику снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, нынче отпускной сезон, сопровождаемый падением бизнесовой активности. В том числе и на внешних, встревоженных торговыми войнами, рынках.



В-третьих, как правило, начало новой недели сопровождается низкими оборотами («синдром понедельника»).



Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 25 июня констатировал разнонаправленную динамику в течение понедельника: до полудня 25-го цена наличной пары доллар-гривня демонстрировала коррекцию, «отвечая» на снижение «американца» на межбанке, а пополудни, судя по всему, из-за разворота безналичной пары доллар-гривня вверх, откат наличного «американца» остановился, а в Днепре и в Харькове, доллар даже немного вырос с полуденных минимумов.



Разумеется, мы назвали главную, наиболее вероятную причину послеобеденной терминации отката наличного доллара. Однако, думаю, нелишне напомнить о довольно частых случаях более раннего сигнала с «неформального» наличного рынка о скорой смене настроения, которая затронет и валютный межбанк.



Рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое, впрочем, отнюдь не гарантировало прогресс на участке ликвидности. Если рынки Харькова и Днепра с Одессой констатировали итоговую, довольно приличную ликвидность, остальные были вынуждены признать регресс на этом участке.

Можно винить в этом пресловутый «синдром понедельника», можно напоминать на отпускной сезон. Думаю, неважное состояние дел в оборотах – продукт комплекса причин, среди которых и две только что названные.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась, либо потеряла3,0 коп. (Киев), офера либо не изменились (Днепр, Крыжополь), либо потеряли 2,0 коп. (Киев, Запорожье), либо выросли на 2,0 коп. (Харьков).



По сравнению с закрытием субботы, биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев, Харьков), либо потеряли 1,0-2,0 коп.



Наличный рынок, как мы указали выше, на излете июня переживает не самые лучшие времена. Сезон отпусков и прочие обстоятельства «гасят» торговую активность. Возможно, после длинных выходных, в дебюте второго полугодия, на наличном рынке наступил оживление. Хотя, признаться, мало верится в этот грядущий позитив. Заглядывая немного дальше, рискнем предположить начало некоторого оживления к августу. Думаю, традиции 1998 года еще живы, и наличный рынок при посильной поддержке «зеленого» безнала, может заставить поволноваться гривнепатриотов на финише лета.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 25 июня в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 25 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD, евро – 30,60-65/30,85 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню цены «американца» достигли внутридневного минимума, дилеры наличного рынка довольно сдержанно снижали свои цены в паре доллар-гривня.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, реагируя на возобновление коррекции «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, и даже немного приподнялись в рамках выравнивания спроса и предложения, а также реагируя на послеобеденное низколиквидное «зеленое» ралли межбанка.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив мелкооптовому и розничному сегменту «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара прибавили 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием субботы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,15/26,20 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, который, из-за «медвежьего» тренда доллара на межбанке, нуждался в поддержке ценовым дисконтированием.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены понизились, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра прекратили коррекцию цен в паре доллар-гривня, реагируя «зеленое» ралли межбанка и даже немного приподняли обе позиции «американца».

Сохранившееся равновесие покупок и продаж обеспечило приличные обороты сделок с оптовыми партиями валюты. Заслужив «четверку с минусом» оптовый сегмент Днепра повторил показатели предыдущей сессии.



На протяжении 25 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 23 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 июня уровнями 30,60-65/30,85 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника рост бидов на 10,0-15,0 коп. на фоне повышения оферов на 12,0-15,0 коп.



По сравнению с закрытием субботы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера прибавили столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины понедельника приходилось заниматься очень аккуратным дисконтированием цен в паре доллар-гривня, перестав это делать после обеда в силу смены тренда на рынке «зеленого» безнала и соответственно, настроения потенциальных клиентов.



На этом фоне наши валютчики учли стартовавшее с 14.00 Киева динамичное ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, «вознесшее» пару к 15.00 в район отметки $1,1700, заметно приподняв обе позиции наличного евро к исходу понедельничной сессии в Украине.



Кроме того, дилеры-«неформалы» не забыли о символическом внутридневном подорожании наличного доллара, отразив это в ценах закрытия евронала.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1651 к отметке $1,1688, констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 35 пунктов. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на этот «привес».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 25 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1603, пара евро-доллар, инициировав ралли, заметно ускорившееся на европейской

сессии рынка forex и «забросившее» пару к киевскому полудню на внутридневной максимум – $1,1670. С этой вершины пара уже около 13.00 Киева свалилась к $1,1640. Попытка повторного ралли принесла более скромные результаты – около 16.20 пара отметилась на локальном максимуме ($1,1665), с которого тоже скатилась в диапазон $1,1632-1,1640, который евро не покидал до 19.20 Киева. Впоследствии пара евро-доллар снова инициировала ралли, но оно оказалось неубедительным, подняв пару по состоянию на 20,32 Киева лишь к $1,1650…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США умеренно опускается к иене и евро на опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.



Курс доллара к иене опустился к 15.15 Киева в понедельник до ¥109,58 по сравнению с ¥109,97 на закрытие предыдущей сессии.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥128,15 против ¥128,13 накануне.



Курс евро относительно доллара вырос до $1,1694 по сравнению с $1,1651 по итогам сессии в пятницу.



Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику американской валюты к 16 основным валютам мира, опустился в ходе торгов на 0,14%.



Как сообщалось ранее, США могут ограничить возможности китайских фирм в плане инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.



The Wall Street Journal написала со ссылкой источники, что Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к «важным отраслевым технологиям».



О новых шагах Вашингтона, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца недели, пишет WSJ.

Такие новости являются негативным фактором для доллара и позитивным - для иены, которая считается защитным активом.



Тем временем курс юаня к доллару опустился до минимального уровня с декабря на решении Народного банка Китая снизить норму резервирования для ряда банков. Этот шаг, как ожидается, высвободит китайским банкам более $100 млрд.

Так, НБК с 5 июля уменьшит норму резервирования для крупных коммерческих банков на 0,5 процентного пункта, что высвободит порядка 500 млрд юаней ($77 млрд). Сокращение нормы резервирования для небольших банков, как ожидается, высвободит еще 200 млрд. юаней ($30,8 млрд.).



К вечеру 25 июня доллар скорректировался до двухнедельного минимума к японской иене на фоне возросшего беспокойства участников рынка по поводу торговой войны, которая подрывает спрос на рисковые активы и усиливает его на гособлигации США и прочие защитные активы.



Доходность американских гособлигаций снизилась после сообщения Wall Street Journal о том, что Минфин США готовит предложения, чтобы закрыть компаниям, в которых Китай владеет не менее чем 25-процентной долей, доступ к американским фирмам, связанным с «промышленно важными технологиями». Издание отметило, что меры коснутся как государственных компаний, так и частных, а об этих инициативах планируется объявить к концу недели. Около 18.00 Киева министр финансов Стив Мнучин заявил следующее: «сообщения в WSJ и Bloomberg об ограничениях не верны». Министр финансов добавил, что ограничения в сфере инвестиций относятся не только к Китаю. Рынок проигнорировал уточнение Мнучина, сохранив доллар в нисходящем тренде.



В пятницу Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 20% на все автомобили, импортируемые в страну из Европейского союза. ЕС пообещал ответить симметрично. На этой неделе пройдет саммит ЕС.



Курс доллара к иене опустился к 18.30 Киева в понедельник до ¥109,57 по сравнению с ¥109,97 на закрытие предыдущей сессии. Пара евро-доллар выросла до $1,1697 по сравнению с $1,1656 по итогам сессии в пятницу.



Индекс доллара USDX теряет 0,19% до 94,34 пункта.



В свою очередь курс евро проигнорировал негативную статистику по деловому климату Германии. По сообщению исследовательского института IFO, индекс делового климата в стране в июне снизился до 101,8 пункта с пересмотренного показателя мая в 102,3 пункта. Экономисты прогнозировали снижение лишь до 101.9 пункта. Индекс текущей экономической ситуации также не дотянул до прогнозов, упав до 105,1 пункта с пересмотренного показателя мая в 106,1 пункта. Аналитики ожидали снижение до 105,6 пункта. При этом индекс экономических ожиданий остался на пересмотренном уровне мая в 98,6 пункта, тогда как эксперты ждали снижение до 98 пунктов.



Похоже, ралли доллара, отягощенного торговыми войнами, выдыхается, делая привлекательной иену. Что, впрочем, явно не по нраву Банку Японии. И это, в свою очередь, чревато новым витком экономических войн, в которые могут включиться и японские финансисты, разнообразя торговые войны валютными противостояниями. Первый шаг в этом направлении сделал Центробанк (Народный банк) Китая, думаю, Токио тоже не задержится с ответом.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 30,60-65/30,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост

бидов 10,0-15,0 коп. на фоне повышения на 12,0-15,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 25 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием субботы биды и офера рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему с закрытия субботы на 5,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 июня по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Последняя, укороченная неделя месяца, квартала и полугодия вступила на валютном рынке Украины в свои права, сопровождаясь обострением интереса к активам в нацвалюте, которое не смог погасить выросший объем гривневых остатков на транзитных и коррсчетах регулятора.



Участники валютного межбанка торопились запастись гривней, продавая СКВ и опасаясь «потерять на курсе». Торопливость способствовала динамичному снижению долларовых цен после 11.00, которое прекратилось лишь предположительно «вмешательства» НБУ, инициировав выкуп «лишней» СКВ. «Под впечатлением» тренда на «зеленой» части межбанка вниз «не спеша» отправились и цены наличного рынка.



Судя по всему, это настроение, «усугубленное» появлением на рынке большего объема предложения экспортной выручки из-за рубежа, сохранится в течение значительной части короткой недели при высоковероятной попытке смены тренда в среду, перед длинными выходными.



Начало июля также может состояться на фоне доминирования «зеленых быков» при упавшей торговой активности вследствие пика сезона отпусков.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,175/26,200 UAH/USD виртуально, без сделок.



С 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев к 10.24 надежно обосноваться на отметке 26,18/26,20 UAH/USD. «Появились признаки смены тренда, занесенные, по всей видимости с послеобеденного рынка наличных в понедельник», - заметил

наш консультант. На моменте на межбанке относительное равновесие спроса и предложения.



Благодаря действующему равновесию покупок и продаж, котировки безналичного «американца» надежно «заякорились» на отметке 26,18/26,20 UAH/USD, не покидая ее до 10.42 Киева.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки символического сжатия на рынке гривневого ресурса.



Об этом дал понять символически понизившийся с уровня 51 259,3 млн. грн. к отметке 51 711,3 млн. грн. объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника.



По состоянию на 11.10 котировки безналичного доллара на межбанке удерживались на уровне 26,18/26,20 UAH/USD встречными покупками импортеров с игроками, ожидающими очередного сезона компенсации НДС и текущими продажами СКВ ради дефицитной на моменте гривни.



К 11.46 ценовая стабильность на валютном межбанке сохранилась, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж безналичного «американца» при крайне незначительном преобладании покупок: 26,18/26,20 UAH/USD.



Дополуденное незначительное повышение цен «американца» снижение долларовых цен на межбанке , сменившееся тотчас же затянувшейся по сути до полудня стабильностью, вызванное сбалансированной торговлей, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



С 12.23 более активные покупки СКВ на межбанке спровоцировали возобновление роста цен «американца», консолидировавшихся около 12.35 на отметке 26,19/26,21 UAH/USD.



Меж тем, c 12.45 эти локальные максимумы безналичной пары доллар-гривня были проданы, понизив цен «американца» на межбанке до цифры 26,185/26,205 UAH/USD, которую доллар не покидал до 12.57 Киева.



На фоне этих же котировок (26,185/26,205 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.02 Киева.



При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 июня с уровней: доллар – 26,00/26,20 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению потерял 10,0 КОП.



Евро по сравнению с 25 июня по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 июня по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1699, поднявшись до $1,1716 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1691 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень нечастые пока сделки прошли в балансе спроса и предложения.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих с утра цен (26,12/26,17 UAH/USD, евро – 30,60/30,805 UAH/EUR), благодаря «естественной» сбалансированности рынка.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на фоне сужения спреда: 26,16/26,20 UAH/USD, евро – 30,62/30,80 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB. К полудню на местном рынке относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют размылись, реагируя на стабильность рынка «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,13-15/26,19-20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 30,60/30,82 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,12/26,17 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,12/26,17 UAH/USD, евро (опт) 30,60/30,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,60/30,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,18 UAH/USD, евро – 30,40/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,13/26,17 UAH/USD, розница – 26,08/26,20 UAH/USD; Запорожье – 26,13/26,20 UAH/USD; евро – 30,60/30,76 UAH/EUR, рубль - 0,41й/0,415 RUB/USD.



