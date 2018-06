Итоги: Прогнозы 27.06.18

Форуми / Форуми Дяді Саші

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация завершает подготовку к введению импортных пошлин на автомобили из стран Европейского союза, и пообещал быстро устранить дисбаланс во взаимной торговле. «Мы завершаем исследование тарифов на автомобили из ЕС, который долгое время извлекал выгоду из США в форме торговых барьеров и пошлин, - написал Трамп. - В конце концов все выровняется - это не займет много времени!»



Трамп в минувшую пятницу написал о том, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки. Информагентства в тот же день сообщили, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил президент США Дональд Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд и повлечь за собой ответные меры.



Национальный индекс цен на жилье в США по данным S&P/Case-Shiller в апреле вырос на 6,4% г/г после роста в марте на 6,5%.

Индекс цен на жилье для 10 крупных городов вырос на 6,2% г/г после роста на 6,4% месяцем ранее. Цены на дома в 20 крупных городах увеличились на 6,5% против роста на 6,7% в марте. Экономисты прогнозировали ускорение роста цен на жилье в апреле.

Рост цен на жилье превышает темпы роста как доходов, так и инфляции. Сейчас цены на жилье выше максимум 2006 года в половине мегаполисов.

Максимальный рост цен на Западе: +13,1% в Сиэтле , +12,7% в Лас-Вегасе, +10,9% в Сан-Франциско.

Повышение ставок по ипотечным кредитам в последние месяцы стали причиной замедления темпов продаж жилья. Процентная ставка по ипотечному кредиту сроком на 30 лет достигла 4,57% против 3,99% в конце прошлого года. Индекс цен для 10 мегаполисов и индекс цен для 20 мегаполисов выросли соответственно на 0,6% и 0,8% по сравнению с мартом.



Великобритания: Из-за неопределенности вокруг Brexit инвестиции снижаются в разы.



Так, инвестиции в автомобильный сектор Великобритании снизились вдвое на фоне неопределенности будущих отношений страны с Евросоюзом после Brexit, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT). Объем инвестиций за шесть месяцев 2018 года составил £347,3 млн. ($460 млн.) по сравнению с £647 млн. за аналогичный период 2017 года.



SMMT, которое проводит ежегодную конференцию в Лондоне во вторник, предупредило, что некоторым из британских автопроизводителей необходимо срочно принять ключевые решения, продолжать ли производство машин в Великобритании или переводить операции за рубеж. В связи с этим они рассчитывают, что британские власти как можно быстрее внесут ясность относительно будущих торговых отношений Великобритании с ЕС.



«Медленные темпы переговоров все больше удручают руководителей компаний. В данный момент все говорит о том, что складывающиеся условия идут вразрез с интересами британского автомобильного сектора, который успешно развивался благодаря единому рынку и таможенному союзу в рамках ЕС», - заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хайес. «Сейчас нет надежного "плана B" для четкой таможенной схемы, а также нереально ожидать, что Великобритания сможет заключить новые торговые соглашения с остальным миром, которые компенсируют колоссальную ценность торговли с ЕС. Британским властям стоит пересмотреть свою позицию по таможенному союзу», - считает он.



Инвестиции в британский автомобильный сектор последовательно снижаются после принятия Великобританией решения о выходе из ЕС летом 2016 года. Так, если в 2015 году объем инвестиций составил порядка £2,5 млрд., то в 2017 году - лишь £1,1 млрд.



Российские банки остались без валюты.



Российская банковская система продолжает терять запасы иностранной валюты на фоне оттока капитала и интервенций Минфина, который скупает доллары, евро и фунты стерлингов на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

За май объем свободной валютной ликвидности в банковской системе сократился почти в 5 раз, сообщает в обзоре во вторник Райффайзенбанк.



Если на начало месяца банкам было доступно $8,1 млрд., то к его концу «валютная кубышка» сжалась до $1,7 млрд. Это объем ликвидных активов банков в иностранной валюте сверх той суммы, которая необходима, чтобы покрывать обязательства перед собственными клиентами по расчетным счетам.



Вывод валюты с корпоративных счетов существенно замедлился: после рекордных $10,6 млрд. в апреле за май из страны утекло лишь $1,5 млрд. Этот отток был полностью покрыт за счет возврата в банки валютных кредитов - на $3,3 млрд.



Таким образом, по кредитно-депозитным операциям банковская система РФ получила даже приток на $1,8 млрд., который, впрочем, почти в полном объеме ушел на погашение внешнего долга перед иностранными банками ($1,4 млрд.).

Причиной ускоренного проедания «валютной подушки» стало резкое и существенное сокращение ликвидных активов - это депозиты, корсчета в иностранных банках и вложения в евробонды. За месяц они уменьшились на $4,5 млрд.



«Свободной валюты у банков не осталось», - констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Несмотря на высокие цены на нефть, по итогам мая в системе возникли условия для образования дефицита валютной ликвидности».



Причина происходящего - скупка валюты правительством и ускорившийся отток с рынка российского госдолга, объясняет он.



В мае приток валюты по текущему счету составил $8,9 млрд., из которых почти две трети, или $5,2 млрд., изъял в резервы Минфин. Еще $1,1 млрд. (по данным ЦБ) вывели из страны нерезиденты, продававшие облигации федерального займа.



На этом фоне вырос спрос на валютную подпитку из бюджета, указывает аналитик ФК «Уралсиб» Ирина Лебедева: игроки полностью выбирают лимит Минфина, которые выдает по $500 млн. в виде депозитов на 12 дней.



«На валютной же бирже ситуация пока относительно спокойная, дефицита не ощущается, скорее, сохраняется неравномерное распределение валютной ликвидности между банками. Тем не менее такие риски остаются», - отмечает Лебедева.

Спрос на доллары подскакивал на прошлой неделе, толкнув курс рубля к 2-месячному минимуму на отметках выше 64 RUB/USD. Ждать существенных продаж от экспортеров для налоговых платежей не следует, считает Лебедева: «В условиях, когда сохраняются риски ослабления рубля, более логичным кажется использование валютных свопов, чем наращивание продажи валюты».

Ухудшение ситуации заметно в виде дорожающих валютных кредитов на межбанке, указывает Порывай: базисные спреды расширились вдоль всей кривой (в частности, на 25 б.п. по 1-летним IRS-CCS).

В этих условиях рубль с большой вероятностью продолжит слабеть и вернется к отметкам, которые наблюдались на пике апрельской девальвации - около 64 RUB/USD, прогнозирует Райффайзенбанк.



Минфин РФ провалил план по наполнению бюджета за счет долгов.



Правительство России не смогло выполнить квартальный план по привлечению в бюджет денег на долговом рынке.

Из запланированных 450 млрд. рублей к последней неделе июня Минфин собрал меньше половины - 197,5 млрд. рублей, сообщает в обзоре во вторник Промсвязьбанк.



В среду состоится очередной аукцион облигаций федерального займа, но даже если Минфин увеличит предложение до уровня начала года (50 млрд рублей) и сможет продать все бумаги, бюджет за второй квартал получит почти на 200 млрд рублей меньше заявленной суммы.

Из 11 аукционов, состоявшихся за апрель-июнь, только четыре закончились успешно. В ходе пяти размещений Минфин не смог продать весь запланированный объем, а в апреле был вынужден впервые с 2015 года отменить аукцион из-за обвала рынка.

Сложности у Минфина начались после нового раунда санкций США, следует из его собственной статистики: 6 апреля американское казначейство поместило в «черный список» «Русал», спровоцировав массовый выход зарубежных инвесторов из российских госбумаг.



В период с 9 по 17 апреля нерезиденты продали ОФЗ на 100 млрд. рублей, в целом за месяц - на 131 млрд. рублей, а за май - еще на 97 млрд. рублей. Из доля на рынке с рекордных 34,5% опустилась до минимума за 11 месяцев и на 1 июня, по данным ЦБ, составила 30,5%.



В июне на ожиданиях ускорения инфляции из-за повышения НДС индекс цен ОФЗ RGBI пережил вторую волну падения, опустившую его до минимума с сентября прошлого года (138,8 пункта на 19 июня). При этом неудачей закончились все июньские аукционы.



6 июня Минфин смог продать ОФЗ на 26,6 млрд. рублей из 30. 13 июня снизил предложение до 20 млрд, но собрал лишь 19 млрд. В ходе последнего размещения (20 июня) инвесторам предложили один выпуск вместо двух в минимальном за 2 года объеме - 10 млрд. рублей, но бюджет получил в итоге только 7,2 млрд.



Основным кредитором правительства России в последние два года были зарубежные фонды: играя на высоких процентных ставках, которые поддерживал «"умеренно-жесткой» политикой ЦБ РФ, они принесли в бюджет 446 млрд. рублей в 2016 году и 713 млрд. рублей - в прошлом.



Но ужесточение политики ФРС США, вызвавшее отток с развивающихся рынков, сломало этот механизм. Спрос нерезидентов испарился, а для российских банков ОФЗ пока слишком дороги, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Чтобы локальные инвесторы покупали долги Минфина, им нужна положительная процентная разница: доходность бумаг должна на 1-1,25 процентного пункта превышать стоимость рублевых кредитов в виде ставки RUONIA.



Апрельский провал рынка выкупили за счет средств НПФ, продолжает Порывай, но к началу лета пенсионные деньги, по всей вероятности, закончились, и этот локальный спрос иссяк. У иностранцев же, поставивших на укрепление рубля после апрельской девальвации с целью ниже 59 RUB/USD, вероятно, начались стоп-лоссы, когда курс на прошлой неделе снова пробил отметку 64 RUB/USD, говорит он.



Минфин в этих условиях спасают дорогая нефть и слабый рубль: за 5 месяцев федеральный бюджет сведен с профицитом в 458,8 млрд. рублей, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: это позволят консервативно реализовать программу внутренних заимствований.

В долгосрочной перспективе судьба российского госдолга остается под вопросом: распродажа на развивающихся рынках будет продолжаться в ближайшие полгода-год на фоне замедления мирового экономического роста, говорит главный стратег SEB SE по EM в Стокгольме Пер Хаммарлунд.



«Это замедление снизило аппетит к риску, способствовало укреплению доллара и продолжит подогревать опасения по поводу коллапса внешнего долга EM. Разгорающаяся торговая война добавляет пессимизма, оказывая существенное давление на аппетит к риску», - добавляет он.



Россия: из-за проблем в экономике только 16% компаний планируют нанимать новых сотрудников.

С начала года эти цифры почти не изменились, отмечают в НАФИ.



«Только каждая шестая компания в ближайшем будущем планирует нанимать новых сотрудников, причем расширять штат планируют равные доли компаний микро, малого и среднего бизнеса. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса предпринимателей, проведенного Аналитическим центром НАФИ во втором квартале 2018 года.



16% компаний планируют увеличивать число сотрудников, эта доля осталась практически неизменной с начала года. Большинство предприятий (75%) планируют оставить численность персонала без изменений, 7% планируют ее снизить. Размер компании не влияет на желание расширять штат сотрудников: доля компаний, планирующих расширение, примерно одинакова для предприятий микро, малого и среднего бизнеса. Нанимать новых сотрудников чаще готовы «молодые» компании, основанные после 2001 года (21%). Компании, основанные в промежуток с 1991 по 2000 год, реже готовы расширять штат (7%)», - говорится в пресс-релизе НАФИ.



«Увеличение штата сотрудников любой компании тесно связано с её развитием. Чем успешнее компания, чем заметнее рост продаж, увеличение числа клиентов и реализуемых проектов, тем острее в компании ощущается нехватка персонала и появляется потребность в нем.



Полученные в ходе исследования результаты говорят о том, что большинство российских компаний малого и среднего бизнеса пока не вошли в период роста и развития, а придерживаются тактики сохранения достигнутых позиций – три компании из четырех не планируют увеличивать штат.



Данная тенденция перекликается с результатами другого исследования НАФИ, связанного с финансовым благополучием компаний – каждая третья компания считает, что её финансовое положение не изменится, 17% строят негативный прогноз об ухудшении. При таких оценках ситуации увеличивать штат персонала в небольших компаниях опасно», - отмечает Людмила Спиридонова, руководитель направления HR-исследований и исследований в сфере энергетики НАФИ.



Порционные вливания в рынок гривневого ресурса нацвалюты в рамках кампании Казначейства по компенсации НДС лишили валютный межбанк оферов СКВ ради дефицитной на излете квартала и полугодия гривни со стороны экспортеров.



Кроме того, дополнительная гривневая ликвидность стимулировала визиты на межбанк за долларом остальных игроков, среди которых были формирующие свою валютную позицию банки, «остатки» нерезидентов, выходящих из украинских ценных бумаг и репатриирующие деньги на родину, а также закрывающие контракты импортеры.



Наконец, в преддверии длинных выходных пресловутый «пятничный синдром», согласно которому часть субъектов межбанка ради спокойного отдыха, старается максимально-возможно войти в «старый надежный» доллар, также внес свою лепту в «зеленое» ралли, прерванное долларовой интервенцией НБУ, сместившись на среду.



Вторые июльские торги валютного межбанка, по всей видимости, дадут возможность регулятору компенсировать нынешние потери на СКВ-интервенцию выкупом долларовых излишков. Последние высоковероятны из-за отложенного за 28-29 июня предложения СКВ, упавшей на счета экспортеров в это время.



А вот в дальнейшем рискнем предположить возвращение на межбанк «зеленых быков», которые без лишнего фанатизма вернут на рынок доллара «ползучее» его подорожание на фоне тонкого из-за сезона отпусков рынка.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



