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Курсом країни не задоволені
майже 84% українців (опитування)

Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:44

Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Разом з тим 47,3% українців вважають, що Україна повинна йти інтеграційним шляхом вступу в ЄС.

Дивися повний текст Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:44

а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:55

redmax11 а ты спроси у семей погибших на фронте как они довольны лучшей ситуацией на твоей памяти. И за сегодняшнюю жизнь в долг мы еще заплатим как только почву подготовят.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:04

  ребе Нок написав:redmax11 а ты спроси у семей погибших на фронте как они довольны лучшей ситуацией на твоей памяти. И за сегодняшнюю жизнь в долг мы еще заплатим как только почву подготовят.

так а что конкретно тебя расстраивает?
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:23

redmax11 то что порошенко за коррупцию еще не посажен в тюрьму.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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