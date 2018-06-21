Разом з тим 47,3% українців вважають, що Україна повинна йти інтеграційним шляхом вступу в ЄС.
Дивися повний текст Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування).
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:44
Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування).
Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:44
а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:19
Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува
Для Порошенко купят два бронированных Mercedes-Benz стоимостью 21 млн каждый...
Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:49
Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува
Ринат Леонидович вы ли ?
Тут сделал такое наблюдение, "порохоботы" тех кто на постоянной основе и те кто всегда и во всем "Ура" были не в зависимости от ситуации, вдруг куда то пропали, нет их, но вдруг появляются новые ники, риторика один в один. Старые, что типа примелькались ? А так типа довольных больше стало ?
Ну да ладно, курс страны не вызывает у меня отторжения, но вот команда "корабля", его квалификация и методы, иногда просто отвратительны.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:06
то что вы все еще верите в детские сказки, где есть только черное и белое, а добро и хорошие дела вершатся добрым принцем в белых перчатках и пытаетесь их экстраполировать на политиков - это еще полбеды. А вот то, что вам везде мерещатся Ринаты Леонидовичи и под каждым кустом снуют полчища порохоботов - это уже тревожный звоночек.
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