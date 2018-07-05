Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:15
nittochca написав:
Президент в 2015 г. наложил вето, на закон (№1086) Украины о досрочном выходе на пенсию в 55 лет, женщин, имеющих 30 лет страхового стажа, и уволенных с работы. Тигипкину пенсионную реформу перед выборами все кандидаты обещали отменить, а в результате, даже её ухудшили, депутаты выполнили свои обещания, и продлили действие закона до 2022г, только Порошенко ради кредита МВФ ещё в 2015 г. не дал ему вступить в действие. И после этого он ещё надеется что ему будут верить? Наивный.
Откроет по телеку ещё пару новых светофоров и ему поверят.
Слава ПАПе!
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