В НБУ підготували документ з трьома сценаріями.
Дивися повний текст Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:19
Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:35
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:44
Re: Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
Я правильно понимаю что у нас метал, как в РФ - газ нефть? И Тогда не понятно почему не закладывают возможное уменьшение цены на экспорт с/х продукции.
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